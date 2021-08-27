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Досуг Сегодня, 15:1075
Как сделать вывеску на магазин?

Вывеска незаменимая часть в продвижении бизнеса. Наружная вывеска на магазин несет в себе рекламную, информационную и декоративную функцию. Расположить на вывеске изображение логотипа компании или торговой точки, написать текст или даже целый перечень товаров и услуг которые потребитель найдет посетив магазин. Для более эффективного и грамотного расположения вывески некоторые привлекают дизайнеров и профессионалов, а кто-то решается самостоятельно заняться этим вопросом.

Консультанты и профессионалы своего дела в TPGroup помогут в оформлении, изготовлении и установке вывески подходящей именно для вашего бизнеса. Несколько важных факторов при выборе вида световой вывески, на которые необходимо обратить внимание, это: шрифт букв и цифр, цвета используемые при создании, размер, материалы из которых будет изготовлена вывеска. Сейчас все больше многие отдают предпочтение световой вывеске.

Какие бывают световые рекламы?

Преимущества световой рекламы в том, что ее видно на более далеком расстоянии, она работает на своего владельца круглые сутки и в ночное время видимость вывески тоже присутствует, а также эстетически световая вывеска смотрится куда более выигрышно. Несколько разновидностей вывесок этого типа:

  • Неонового типа. Конструкция из трубок, внутри которых газ, отличается повышенной яркостью и мягкостью света;

  • Светодиодные вывески, экономное решение, мягкий свет и длительный период эксплуатации;

  • Контуражная подсветка вывески, свет мягко расположен под самой конструкцией;

  • Лайтбоксы, световые коробы, удобное и популярное решение;

  • Объемные светящиеся буквы;

Помимо общих разновидностей популярны также конструкции баннерного типа и ПВХ сооружения, которые могут быть оснащены подсветкой.

  • Контуражная подсветка;

  • Боковая;

  • Фронтальная.

Как сделать вывеску на магазин?

Для разных типов вывески подойдут разные вариации подсветки, яркости света, его концентрация и цвет. Более конкурентоспособная вывеска, как правило, выделяется на фоне соседских реклам и гармонично вписывается привлекая, а не отталкивая потенциального покупателя. Материал нужно подбирать устойчивый к погодным и внешним условиям, чтобы он прослужил долго и добросовестно. Обычно информация которая содержится на вывески, включает в себя:

  • Название;

  • Логотип;

  • Изображение товара или услуги;

  • Номера и контакты для связи;

  • График работы.

Где заказать световые рекламные конструкции в Украине?

Заказать световую рекламу по выгодным ценам можно на сайте TPGroup. Изготовление световой рекламы, уже многие годы является одной из популярных услуг оказываемых нашей компанией. Наши специалисты помогут подобрать дизайн, изготовить, установить и проконсультировать по поводу вывески любого типа. Обратившись за помощью к профессионалам, вы окупите вложенные средства за считанные дни. Бизнес будет процветать, а световая вывеска прослужит долгие годы, привлекая все новых и новых посетителей вашего заведения.

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Как сделать вывеску на магазин?
Как сделать вывеску на магазин?
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