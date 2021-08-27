Как сделать вывеску на магазин?

Вывеска незаменимая часть в продвижении бизнеса. Наружная вывеска на магазин несет в себе рекламную, информационную и декоративную функцию. Расположить на вывеске изображение логотипа компании или торговой точки, написать текст или даже целый перечень товаров и услуг которые потребитель найдет посетив магазин. Для более эффективного и грамотного расположения вывески некоторые привлекают дизайнеров и профессионалов, а кто-то решается самостоятельно заняться этим вопросом.

Консультанты и профессионалы своего дела в TPGroup помогут в оформлении, изготовлении и установке вывески подходящей именно для вашего бизнеса. Несколько важных факторов при выборе вида световой вывески, на которые необходимо обратить внимание, это: шрифт букв и цифр, цвета используемые при создании, размер, материалы из которых будет изготовлена вывеска. Сейчас все больше многие отдают предпочтение световой вывеске.

Какие бывают световые рекламы?

Преимущества световой рекламы в том, что ее видно на более далеком расстоянии, она работает на своего владельца круглые сутки и в ночное время видимость вывески тоже присутствует, а также эстетически световая вывеска смотрится куда более выигрышно. Несколько разновидностей вывесок этого типа:

Неонового типа. Конструкция из трубок, внутри которых газ, отличается повышенной яркостью и мягкостью света;

Светодиодные вывески, экономное решение, мягкий свет и длительный период эксплуатации;

Контуражная подсветка вывески, свет мягко расположен под самой конструкцией;

Лайтбоксы, световые коробы, удобное и популярное решение;

Объемные светящиеся буквы;

Помимо общих разновидностей популярны также конструкции баннерного типа и ПВХ сооружения, которые могут быть оснащены подсветкой.

Контуражная подсветка;

Боковая;

Фронтальная.

Для разных типов вывески подойдут разные вариации подсветки, яркости света, его концентрация и цвет. Более конкурентоспособная вывеска, как правило, выделяется на фоне соседских реклам и гармонично вписывается привлекая, а не отталкивая потенциального покупателя. Материал нужно подбирать устойчивый к погодным и внешним условиям, чтобы он прослужил долго и добросовестно. Обычно информация которая содержится на вывески, включает в себя:

Название;

Логотип;

Изображение товара или услуги;

Номера и контакты для связи;

График работы.

Где заказать световые рекламные конструкции в Украине?

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