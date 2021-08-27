 

Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого

Досуг Вчера, 23:5434
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого

Ни одна игрушка не покорила мир так сильно, как конструкторы Лего. Этим конструкторам уже несколько десятилетий. Они отлично развлекают детей — а также, следует посмотреть правде в глаза, многих родителей — по всему миру. В настоящее время существует столько разных серий, что сложно выбрать подходящую для своего ребенка. Однако каждая из них доставит ему незабываемое удовольствие.

Блоки Лего - немного истории

Компания, которая производит самые известные сегодня конструкторы, была основана Оле Кристиансеном в Биллунне, Дания. Первоначально у него возникла идея, управляя семейной столярной мастерской, использовать небольшие деревянные обрезки для создания игрушек. Они еще не походили на сегодняшние блоки. Серия с животными, сделанная из сложных элементов, оказалась тогда хитом. Позже создавались все более сложные модели машин и оборудования. Первые пластиковые блоки, практически идентичные тем, которые известны сегодня, были изготовлены на рубеже 40-50-х годов. Спустя почти десять лет блоки в том виде, в каком сегодня их знает каждый, были запатентованы. С тех пор предложение постоянно расширяется. Есть тематические серии, такие как: 

  • Lego Police, 
  • корабли, 
  • замки с привидениями, 
  • а также наборы, такие как Lego Friends.

Наборы Lego только для мальчиков или девочек?

Сегодня создается все больше и больше гендерных игрушек. Однако конструкторы, развивающие воображение, на самом деле подходят каждому. Это правда, что есть вещи, которыми мальчик, особенно когда он уже находится в контакте с другими детьми, может играть более охотно, потому что это больше мужские роли — например, наборы Lego Guard. В свою очередь отдельные наборы для девочек могут внести разнообразие в повседневные игры.

Подборка кубиков для детского возраста — от Lego Duplo до Lego City и не только

На самом деле, развлечься никогда не рано. Маленькие блоки могут быть опасной игрушкой для малыша, который может их проглотить. Однако даже для 2-летних — а именно в этом возрасте дети начинают интересоваться этим типом игрушек — блоки Duplo — отличный выбор. Они больше, безопасны и их легче складывать. Старший дошкольник теперь может уверенно собирать простые наборы из обычного Лего. С этого возраста они отличаются степенью сложности, а не типом самих блоков. Лего Сити — отличная идея. Благодаря тому, что они могут быть расширены новыми наборами разными способами, они могут расти вместе с ребенком и никогда не надоедать. Также есть расширенные наборы, которые будут использоваться для создания, например, дистанционно управляемых транспортных средств или легко программируемых роботов.

Одиночные наборы или серии?

Идея конструкторов Lego всегда заключалась в том, чтобы стимулировать воображение. Некоторые комплекты даже разработаны так, что части можно собирать по-разному. Покупая Лего для ребенка, стоит задуматься о будущих развлечениях. Есть очень сложные серии, но можно выбрать и меньшие наборы отдельно. Например, к упомянутому Лего Сити — поезд, последовательные здания и улицы, которые можно комбинировать с наборами транспортных средств. 

Выбирая одну серию и последовательно покупая ее последующие детали, можно создать большой и цельный мир из блоков конструктора. Есть также модели с большими и дорогими наборами, иногда составляющими единое целое, а также серии, состоящие из небольших наборов, например, транспортных средств. Обычно, что неудивительно, самые дешевые конструкторы Lego — это те, в которых меньше элементов, но их гениальная комбинация позволит ребенку развлечься, как и при выборе огромного набора. Или даже больше.

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Теги: news, новости, Украина, Лего, 7dniv, 7dnivinfo  
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