 

Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства

Досуг Сегодня, 12:5577
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства

Владелец рекламного агентства TSUPRIK, блогер-миллионник, монетизатор брендов, занимается развитием личных брендов и сопровождением крупных блогеров на просторах Интернета (отстроил более 1000 личных брендов), знает всё об эффективной маркетинговой стратегии, создает узнаваемый личный бренд в сети и через эту узнаваемость строит лояльную аудиторию и трафик в бизнес.

“Тише едешь - дальше будешь тише будешь”

Интересно перевернул знаменитую поговорку? А это так и работает, сейчас расскажу.

В наши дни невозможно без огласки о себе продавать продукт за хорошие деньги. Почему люди должны доверять именно вам, если они ничего о вас не знают.

Рынок переполнен специалистами из разных сфер, новыми продуктами, поэтому, кто первый грамотно заявил о себе, тот и в выигрыше.

Именно поэтому не бойтесь транслировать о себе и своей жизни, постоянно создавайте ажиотаж вокруг себя и своего продукта.

Сейчас приведу пример.

Вспомните, как выходил на рынок 11 айфон. Была известна только примерная дата начала продаж и то, что это совершенно новый телефон. А потом в сети стали появляться возможные фотографии этого телефона. Большинство из них не было правдой, но люди заговорили о новом нестандартном дизайне; споры о том, красивый ли он, разошлись по всему миру.

Они выбрали такой путь выхода продукта на рынок. Вы же можете постоянно напоминать о себе, создавать постепенное доверие своей аудитории. Только нельзя стоять на месте, ничего не афишировать и надеяться на большие продажи.

В современных реалиях недостаточно иметь хороший продукт или быть крутым специалистом, чтобы о тебе узнали.

Да, "сарафанное радио" всё еще работает, но если ты сидишь «тише воды, ниже травы», то какой бы крутой технологией ты не обладал, купят у того, кто на слуху, кто заметен и о ком знают.

В 21 веке важно не только развивать свои профессиональные навыки, но и вкладывать время и усилия в развитие личного бренда.

В сети точек соприкосновения контактов с вашими потенциальными клиентами больше, чем оффлайн.

Личный бренд - это твой статус, твое положение в обществе. Люди сейчас чаще покупают не у компании, а у людей. Чем ярковыраженнее бренд и открытее к народу, тем больше вам доверяют.

Как быстро заявить о себе в 2021 году?

Нужно показывать свой продукт со всех сторон, быть на слуху.

В первую очередь, создайте аккаунты во всех Интернет-площадках, где находится Ваша целевая аудитория.

Всегда говорите, кто Вы. Люди должны слышать Ваше имя и сразу ассоциировать Вас, как крутого специалиста.

Будьте всегда онлайн. Не устраивайте себе отдых от социальных сетей. Не позволяйте людям забыть о том, что Вы есть, что Вы профессионал своего дела.

Постоянно показывайте свою экспертность, но не забывайте о трансляции своей жизни вне работы, это увеличит количество Вашей тёплой аудитории, а в последствие, Ваших клиентов.

Создавайте свой бренд каждый день, и вы получите то, о чем мечтаете!

 

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Досуг

Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Владелец рекламного агентства TSUPRIK, блогер-миллионник, монетизатор брендов, занимается развитием личных брендов и сопровождением крупных блогеров на просторах Интернета (отстроил более 1000 личных брендов), знает всё об эффективной маркетинговой стратегии.
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