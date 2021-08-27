 

Чечевица: чем полезна крупа

Досуг Сегодня, 14:5571
Чечевица: чем полезна крупа

Среди множества разнообразной крупы особое место занимает чечевица. С нее можно запросто приготовить вкуснейшие блюда, которые по достоинству оценят даже самые требовательные гурманы.

Стоит сразу же отметить, что данная крупа бывает разных видов, и каждый из них готовится по своему. Что же касается вопроса: как варить чечевицу – об этом и многом другом далее в нашей публикации.

Несколько слов о чечевице

Чечевица – яркий представитель семейства бобовых, отличающийся полезными свойствами, поскольку является источником растительного белка, жирных кислот и других не менее важных элементов, в частности:

  • Кальция и фосфора;
  • Железа, магния и калия;
  • Натрия, цинка, марганца и пр.

На сегодняшний день крупнейшими поставщиками крупы являются Индия, Канада, а также Турция, где выращивание чечевицы происходит на промышленном уровне.

Что же касается видов, чечевица бывает красной (розовой), зеленой, коричневой, желтой и черной. Каждая разновидность используется для приготовления конкретных блюд. К примеру, коричневую крупу чаще всего используют для приготовления супов, а вот зеленая – оптимальный вариант к мясным или рыбным блюдам.

Полезные свойства чечевицы

Как уже упоминалось, растение богато на растительные белки (которые, кстати, очень близки к животным, поэтому крупа очень популярна среди вегетарианцев), а также минералы, витамины и жирные кислоты.

Польза от чечевицы для человеческого организма очевидна:

  • Во-первых, укрепляет иммунитет и стабилизирует уровень сахара в крови;
  • Во-вторых, нормализирует уровень гемоглобина и улучшает работу органов желудочно-кишечного тракта;
  • В-третьих, обогащает организм жизненно важными микроэлементами и соединениями.

Помимо этого, отметим, что употребление чечевицы очень полезно для людей, страдающих нервными расстройствами, железодефицитной анемией, имеют проблемы с органами ЖКТ и сердечнососудистой системой.

Сколько варить чечевицу

А теперь переходим к вопросу: А сколько варить чечевицу, чтобы она в конечном итоге получилась вкусной и сохраняла все полезные свойства.

Итак, время варки крупы зависит от ее вида. К примеру, красна чечевица, как правило, готова уже через 20 мин. Будьте бдительны, ведь если ее передержать, каша будет походить на пюре.

Что же касается зеленой, ее варят в пределах 30 – 40 минут. Коричневую чечевицу, как правило, готовят на протяжении часа, но если ее предварительно замочить – временной показатель можно снизить до получаса. Желтую разновидность варят около 25 минут, а после готовности накрывают крышкой и выдерживают еще 10 мин, а вот черная чечевица варится не более 20 минут.

Чечевица: чем полезна крупа

Итог

Изысканный вкус и полезность чечевицы трудно переоценить. Поэтому если вы решили включить крупу в свой рацион – это просто отличная идея. Блюда с каши получаются не только вкусными, но и весьма питательными. К тому же бобовые отличаются приятным внешним видом, что буде еще больше возбуждать аппетит!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Чечевица, 7dniv, 7dnivinfo  
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Чечевица: чем полезна крупа
Чечевица: чем полезна крупа
Средства SoSkin для восстановления кожи лица
Средства SoSkin для восстановления кожи лица
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Как сделать вывеску на магазин?
Как сделать вывеску на магазин?
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Пластиковые окна
Пластиковые окна

Новости по теме

Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
27-авг-2021, 16:42
Где приобрести качественный клей для пенопласта?
Где приобрести качественный клей для пенопласта?
27-авг-2021, 13:57
Кальций магний хелат – аптечный или производства США
Кальций магний хелат – аптечный или производства США
25-авг-2021, 20:31
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
23-авг-2021, 20:09
Где заказать суши на дом?
Где заказать суши на дом?
18-июл-2021, 17:11

Последние новости

16:58
Политика
Главные заявления с пресс-конференции Шмыгаля
16:50
События
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
16:19
События
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
15:58
События
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
15:02
События
Курц отказался пускать в Австрию афганских беженцев. Он назвал их плохо образованными
11:18
События
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
11:16
Политика
Евросоюз хочет расширить свои ряды, но Украины это не касается
11:15
События
Почему Киев и Минск резко начали вооружаться
11:13
Политика
Письмо, в котором Монастырский просил 500 миллионов на содержание беженцев-афганцев засекретили в МВД
11:12
Политика
Плана трансформации Украины на $227 млрд, который Зеленский предложил США в Офисе президента нет
10:58
События
Байден вспомнил о Трампе и перекрестился
10:55
События
Соучредитель Apple Стив Возняк запускает частную космическую компанию
10:53
События
На границе с Молдовой взяли на горячем двух украинцев и белоруса. Грузили контрабанду самолетами
10:51
События
Из-за пьяного дебошира в киевском метро останавливали поезда
09:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 2021
Вчера, 2021-09-13
23:51
События
Американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению
20:32
События
McDonald's намерен открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде – директор по развитию McDonald's Ukraine
20:30
События
Данные 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - офис омбудсмена
20:29
События
СБУ заявила что любые гастроли Моргенштерна в Украине запрещены
20:26
События
Бизнесмену под Тернополем спалили магазин и вымогали 7 миллионов в биткоинах

Новости ТОП-7

Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом6929
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 20212043
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20211102
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус700
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель684
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 2021644
Обсудить с главой МОК проведение Олимпиады в Украине хочет Зеленский433

Досуг

Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Вывески, изготавливаемые в формате наименований фирм и учреждений, являются наиболее востребованной разновидностью фасадной рекламы. Они применяются заведениями общепита и магазинами, развлекательными комплексами.
Сегодня, 18:0934
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Виды перевозок зерна — Способы перевозки зерна — Какой вид транспортировки выбрать — Какие факторы влияют на стоимость перевозки зерновых.
Сегодня, 17:4341
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Решающие аргументы в пользу построения промышленного сайта или интернет-магазина строительных материалов на базе шаблона Intec.Prom для «Битрикс». Какие плюсы есть у продукта, кому будет полезен.
Сегодня, 17:1852
Чечевица: чем полезна крупа
Чечевица: чем полезна крупа
Среди множества разнообразной крупы особое место занимает чечевица. С нее можно запросто приготовить вкуснейшие блюда, которые по достоинству оценят даже самые требовательные гурманы.
Сегодня, 14:5572
Средства SoSkin для восстановления кожи лица
Средства SoSkin для восстановления кожи лица
Кожа способна уставать. Она теряет упругость и эластичность, становится тусклой из-за активного негативного воздействия. Как результат появляются раздражения, покраснения, повреждения, а в запущенных случаях имеют место розацеа и купероз.
Сегодня, 09:4185
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Владелец рекламного агентства TSUPRIK, блогер-миллионник, монетизатор брендов, занимается развитием личных брендов и сопровождением крупных блогеров на просторах Интернета (отстроил более 1000 личных брендов), знает всё об эффективной маркетинговой стратегии.
Вчера, 12:55157

События

Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
В Полтавской области впервые в Украине стартовал проект выездной вакцинации пожилых людей.
Сегодня, 16:5052
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, которое он хотел перенести за черту столицы, могут перепрофилировать в гостиницу.
Сегодня, 16:1954
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
В Новой Зеландии политическая партия маори, коренных жителей страны, в официальной петиции призвала парламент изменить название страны на Аотеароа.
Сегодня, 15:5858
Курц отказался пускать в Австрию афганских беженцев. Он назвал их плохо образованными
Курц отказался пускать в Австрию афганских беженцев. Он назвал их плохо образованными
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не пустит в страну беженцев из Афганистана. 
Сегодня, 15:0268
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
Президент Сирии Башар Асад совершил необъявленный визит в Россию и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня, 11:18120
Почему Киев и Минск резко начали вооружаться
Почему Киев и Минск резко начали вооружаться
Во время учений "Запад 2021" в Беларуси стало известно, что Россия готовится начать масштабные военные поставки в эту страну. На общую сумму в миллиард долларов. 
Сегодня, 11:15118
7 Днів