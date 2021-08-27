Чечевица: чем полезна крупа

Среди множества разнообразной крупы особое место занимает чечевица. С нее можно запросто приготовить вкуснейшие блюда, которые по достоинству оценят даже самые требовательные гурманы.

Стоит сразу же отметить, что данная крупа бывает разных видов, и каждый из них готовится по своему. Что же касается вопроса: как варить чечевицу – об этом и многом другом далее в нашей публикации.

Несколько слов о чечевице

Чечевица – яркий представитель семейства бобовых, отличающийся полезными свойствами, поскольку является источником растительного белка, жирных кислот и других не менее важных элементов, в частности:

Кальция и фосфора;

Железа, магния и калия;

Натрия, цинка, марганца и пр.

На сегодняшний день крупнейшими поставщиками крупы являются Индия, Канада, а также Турция, где выращивание чечевицы происходит на промышленном уровне.

Что же касается видов, чечевица бывает красной (розовой), зеленой, коричневой, желтой и черной. Каждая разновидность используется для приготовления конкретных блюд. К примеру, коричневую крупу чаще всего используют для приготовления супов, а вот зеленая – оптимальный вариант к мясным или рыбным блюдам.

Полезные свойства чечевицы

Как уже упоминалось, растение богато на растительные белки (которые, кстати, очень близки к животным, поэтому крупа очень популярна среди вегетарианцев), а также минералы, витамины и жирные кислоты.

Польза от чечевицы для человеческого организма очевидна:

Во-первых, укрепляет иммунитет и стабилизирует уровень сахара в крови;

Во-вторых, нормализирует уровень гемоглобина и улучшает работу органов желудочно-кишечного тракта;

В-третьих, обогащает организм жизненно важными микроэлементами и соединениями.

Помимо этого, отметим, что употребление чечевицы очень полезно для людей, страдающих нервными расстройствами, железодефицитной анемией, имеют проблемы с органами ЖКТ и сердечнососудистой системой.

Сколько варить чечевицу

А теперь переходим к вопросу: А сколько варить чечевицу, чтобы она в конечном итоге получилась вкусной и сохраняла все полезные свойства.

Итак, время варки крупы зависит от ее вида. К примеру, красна чечевица, как правило, готова уже через 20 мин. Будьте бдительны, ведь если ее передержать, каша будет походить на пюре.

Что же касается зеленой, ее варят в пределах 30 – 40 минут. Коричневую чечевицу, как правило, готовят на протяжении часа, но если ее предварительно замочить – временной показатель можно снизить до получаса. Желтую разновидность варят около 25 минут, а после готовности накрывают крышкой и выдерживают еще 10 мин, а вот черная чечевица варится не более 20 минут.

Итог

Изысканный вкус и полезность чечевицы трудно переоценить. Поэтому если вы решили включить крупу в свой рацион – это просто отличная идея. Блюда с каши получаются не только вкусными, но и весьма питательными. К тому же бобовые отличаются приятным внешним видом, что буде еще больше возбуждать аппетит!