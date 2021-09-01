Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom

Компания Intec за годы работы в сфере разработки сайтов зарекомендовала себя как надежный поставщик комплексных решений для промышленных заказчиков и коммерческих организаций, работающих по схеме B2B. Внимания заслуживает один из последних продуктов фирмы, предназначенных для крупных предприятий и поставщиков стройматериалов. Речь идет о корпоративном сайте Intec.Prom на платформе «Битрикс24».

Возможности корпоративного сайта Intec.Prom

Представленный продукт стал итогом многолетнего изучения рынка и анализа отраслевых потребностей промышленных предприятий. Он автоматизирует процесс продаж, позволяет эффективно пользоваться всей палитрой современных инструментов цифрового маркетинга. Сайт Intec.Prom идеально подходит для быстрого запуска интернет-магазина с большим количеством опций и широкой товарной номенклатурой. Запуск проекта не требует больших первоначальных инвестиций, привлечения специалистов со стороны. Многие функции работают «из коробки», управление порталом доступно человеку с минимальным уровнем подготовки.

Корпоративный сайт построен на базе шаблона Intec.Prom для «Битрикс24». Благодаря тесной интеграции с CRM владелец портала получает в свои руки совершенный инструмент для продажи товаров, который можно тонко настроить под свои нужды. Оригинальный шаблон <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->https://ws-ready.wise-solutions.ua/catalog/korporativnyy-sayt/intec.prom/ позволяет клиентам совершать быстрые покупки, легко находить нужные строительные материалы из сотен и тысяч вариантов.

Преимущества решения

К основным преимуществам сайта на базе шаблона Intec.Prom относятся:

быстрый запуск;

большое количество дополнительных модулей, каждый из которых можно настроить под свои потребности;

изначальная адаптация под нужды промышленных предприятий и компаний, торгующих металлопрокатом и строительными материалами;

гибкая кастомизация;

специализированные карточки и каталог товаров промышленной группы;

интеграция с CRM «Битрикс24»;

функциональные фильтры, максимально упрощающие процесс поиска для клиента;

невысокая стоимость внедрения.

Решение предполагает возможность гибкой настройки, оптимизации с учетом бизнес-процессов компании. Рекомендуется регулярно обновлять сайт, что позволит избежать утечки данных и других проблем с безопасностью. В процессе отсутствует риск потерять индивидуальные настройки дизайна или какие-то функциональные доработки. Обновления накатываются на рабочий сайт, при этом нет необходимости перезапускать проект целиком или его отдельные модули. Не требуется также переносить контент.

Какие предприятия могут использовать шаблон Intec.Prom

Решение идеально подходит компаниям, которые уже используют CRM «Битрикс24» или планируют ее внедрение. Шаблон Intec.Prom позволяет строить сложные корпоративные сайты, полнофункциональные интернет-магазины предприятиям, которые специализируются в следующих сферах:

черная и цветная металлургия;

железобетонные изделия;

трубный прокат;

литье и другие смежные производства;

стройматериалы;

запорная арматура.

Продукт может использоваться и другими компаниями из смежных отраслей. Шаблон Intec.Prom подходит для организации как интернет-магазина, так и сложного выставочного корпоративного сайта с витриной продукции.