Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых

Основная транспортная логистика зерна по Украине осуществляется 3-мя способами перевозок: железнодорожным, водным, авто транспортом.

Выбор наиболее приоритетного способа зависит от маршрута (расстояние) и конечной точки транспортировки. Главная позиция в транспортировке зерновых на длинное плечо (свыше 400 км) составляет ж/д логистика, однако наблюдается в последний период переориентация на автоперевозки. Речной транспорт занимает наименьшую долю в общей структуре перевозки зерна по Украине

Логистику зерновых можно условно разделить на этапы: уборка урожая с полей (внутренние перемещения) и доставка зерновых в терминалы основных портов Украины

При первом этапе - абсолютное превосходство автоперевозок. При выборе вариантов доставки зерна в порт около 70% составляют железнодорожные перевозки. Соответственно, 25% перевозок осуществляются автотранспортом, 5% - водные перевозки от общих объемов экспортных перевозок зерновых и масличных культур

Перевозка зерновых железнодорожным транспортом

Данный вид перевозок осуществляется не только по Украине, но также и на экспорт. Соответственно, к процедуре оформления маршрутов перевозки зерна и зерновых грузов предъявляются особые требования со стороны профильных министерств. Приняты законодательные акты, которые регламентируют способы и виды транспортных вагонов для перевозки зерновых культур

Преимущества перевозки зерновых железнодорожным транспортом:

единоразовая транспортировка большего объема груза по маршруту (вместимость вагонов 50-70 тонн.)

себестоимость транспортировки железнодорожным сообщением снижается за счет общего количества перевозимого груза

сохранность груза от погодных условий. Бесперебойность поставок вне зависимости от сезона

охранное сопровождение груза

точность прибытия груза в пункт назначения.

сокращение времени на рабочие процессы и минимизация естественных потерь зерна.

удобный способ выполнения погрузочных, перегрузочных и разгрузочных работ.

Недостатки перевозки зерновых железнодорожным транспортом:

длительный период поставки груза (от 3-4 дней) в пункты назначения по Украине

сезонность - в период “высокого сезона” существуют проблемы со сроками адресации вагонов по заявкам грузоотправителей

низкое качество обслуживания линий и изменение тарифов со стороны УЗ, дефицит вагонов-зерновозов. угроза срыва экспортных контрактов для

ж/д грузоперевозки требуют оформления большого пакета документов.

угроза срыва экспортных контрактов для сельхозпроизводителей и зернотрейдеров в связи с задержкой адресации вагонов заявителям в срок

Перевозка зерновых автотранспортом

Автомобильный транспорт является наиболее предпочтительным и популярным видом транспорта в цепочке поставок зерновых и масличных культур, используемым поставщиками и предприятиями. Автоперевозки зерна делят на 2 типа отгрузок: “с поля”, с элеватора( ТОК). Основной отличительный критерий от других видов логистики - это построение гибких маршрутов между населенными пунктами и городами, оперативная организация транспорта и подача в пункт погрузки/выгрузки, подбор габаритов транспорта согласно технических характеристик предприятия заказчика.

Преимущества автоперевозок зерна:

в случае когда необходимо оперативно осуществить доставку груза в порт (к примеру, торговля на споте).

поставки авто зерновозов осуществляются прямо под комбайн. Прямая погрузка урожая с поля. Внутренние перемещения на короткие дистанции

оперативное согласование условий поставки, сроков, типов авто под условия клиента, стоимости перевозок

сохранность и безопасность перемещения зерновых грузов. GPS мониторинг каждого автомобиля и груза онлайн.

отсутствие дополнительной бюрократии на оформление документов по грузоперевозкам. Оперативный документооборот

индивидуальный подход к тарификации в зависимости от объемов груза и расстояний перемещения

государственные программы строительства дорог позволяет осуществить маршрут в течении суток в удаленные точки доставки по трассам стратегического назначения.

доступность в работе с частными предприятиями и сельхозпроизводителями

Недостатки автомобильной логистики зерна:

возможные задержки доставки груза в конечные пункты из-за необходимости придерживаться условий “теплового режима” в летнем сезоне

погрузочный вес авто не более 25 тонн. Увеличение числа ходок автотранспорта и количества авто при перемещении большого объема зерна

в период “высокого сезона” дефицит авто по заявкам грузоотправителей

оплата трансфера в случае возврата авто из пунктов приема обратно на фермерское хозяйство

вероятность потери груза в случае форс мажорных и непредвиденных обстоятельств

рост тарифов при перевозке в зависимости от изменений стоимости ГСМ.

себестоимость перевозок выше, чем вагонами по железной дороге

Перевозка зерновых водным транспортом

Как и во многих других частях мира, перевозка зерновых считается наиболее экономичным средством перемещения сыпучих грузов в Украине. Однако украинские судоходные водные пути в настоящее время охватывают только часть территории страны, что ограничивает потенциал речных перевозок. В настоящее время для перевозки грузов используются три реки: Днепр, Южный Буг и Дунай. Транспортировка по воде используется исключительно для максимизации грузоподъемности, что в свою очередь помогает производителям перевозить больше зерна без дополнительных логистических проблем

Преимущества перевозки зерна водным транспортом:

высокая степень безопасности груза;

перевозка в специально оборудованных контейнерах;

гибкое построение маршрута;

возможность транспортировки большего количества груза за один маршрут;

транспортировка речными баржами осуществляется прямо в экспортный порт для дальнейшей перевалки зерна с баржи на корабль.

наличие автоматизированной системы перевозок, навигационные параметры и другие оповещения по пути следования в режиме online

Из главных плюсов перевозкой зерна водным транспортом, является значительно низкие тарифы в отличие от авто и ж/д логистики.

Недостатки перевозок водной логистики:

водный транспорт занимает много времени по транспортировке. Это следует учитывать при прогнозировании сроков доставки.

доступность портов. В некоторых случаях порты не пригодны для приема грузовых судов, что создает логистические трудности при разгрузке. Всем судам требуются порты и инфраструктура, соответствующие их требованиям и размерам; однако в некоторых странах таких объектов не существует, что приводит к задержке доставки.

частота поездок. Водному транспорту требуется больше времени на подготовку, чем авто или ж/д перевозкам.

водный транспорт неэффективен для доставки скоропортящихся продуктов из-за длительности по времени прибытия в порт

Факторы влияющие на стоимость перевозок.

Для аграрного сектора логистика играет важную роль в перемещении продукции внутри страны и за ее пределы. Транспортные расходы часто весьма неопределенны и в большинстве случаев, зависит от целого ряда экономических обстоятельств. Среди них:

Расходы на топливо

Стоимость водного и наземного транспорта, тесно связана с ценой на топливо.По мере падения цен на топливо контейнерные суда и грузовые автомобили становятся дешевле в эксплуатации и стоимость перевозок снижается.

Спрос на грузовые перевозки

Ценообразование зависит от сезонности объемов грузоперевозок и наличию свободных транспортных средств под заказ на рынке от операторов. Как правило, высокий сезон зерноперевозок считается с июня по ноябрь и отличается повышенным спросом на перевозки зерновых грузов любым видами транспорта

Вместимость транспортного средства

Некоторые перевозчики используют более старый и небольшой автопарк В то же время новые грузовики спроектированы таким образом, чтобы максимально увеличить пространство для загрузки, позволяя грузовику за раз перевезти больше зерна в рамках действующего Закона Украины о перегрузах. Соответственно для производителя снижаются издержки на транспорт

Репутация перевозчика

Перевозчики могут ставить на некоторые виды услуг более высокие тарифы, но при этом груз прибудет вовремя, а также гарантируют безопасность на протяжении всего маршрута.

Технические характеристики предприятия- заказчика по точкам отгрузки.

Конечный тариф по стоимости перевозок будет формироваться на основе технических характеристик объекта отгрузки товара, дополнительных маневров транспорта согласно задач заказчика. Требованиям по подбору соответствующего вида транспорта, условий заезда/выезда.

Оплата простоев транспорта или возврат по маршруту товара в пункт загрузки хозяйства по причине отказа в приемке товара.

Какой вид транспорта выбрать для перевозки зерна?

Существует множество вариантов транспортировки грузов, и может не быть одного решения для ваших транспортных потребностей. У каждого вида транспорта есть преимущества и недостатки. Определение приоритетов ваших потребностей, понимание вашего груза и сравнение затрат важны при планировании перевозок и выбора наилучшего вида транспорта.

Главные преимущества работы с логистической компанией «G.R.Agro”

G.R. Agro имеет элеваторные и перевалочные мощности для зерновых, масленичных и бобовых культур, а также осуществляет своевременную перевозку зерна (Украина) в необходимых объемах как собственным транспортным автопарком, а также железнодорожным сообщением. Обеспечиваем перевалку зерновых грузов с сухопутного на водный виды транспорта на собственном терминале в с. Бородаевка, Верхнеднепровского района, Днепропетровской области

Основные плюсы заказа логистических услуг у операторов компании G.R. Agro:

автопарк, состоящий из 60 единиц спец. техники для перевозки сельскохозяйственной продукции;

оперативное выполнение заказов;

сохранность и безопасность грузов заказчиков по пути маршрута перевозки

льготные тарифы при крупных объемах перевозок;

соблюдение сроков поставок

GPS наблюдение за транспортом по всему маршруту

Чтобы сформировать заказ и получить полный расчет стоимости перевозки зерна по Украине необходимо оставить заявку на сайте компании www.gr-agro.com/ru/ - или позвонить по указанному номеру телефона.

В случае, когда заявка на просчет успешно оформлена на сайте, менеджер по логистике в течении 15 минут обработает вашу информацию, подбирает транспортное средство и рассчитывает оптимальный маршрут, формирует договорную стоимость, согласовывает с клиентом. Клиент оплачивает счет. Компания готовит пакет документов

Доставка выполняется к перерабатывающим предприятиям, к пунктам хранения, к терминалам речных и морских портов.