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Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности

Вывески, изготавливаемые в формате наименований фирм и учреждений, являются наиболее востребованной разновидностью фасадной рекламы. Они применяются заведениями общепита и магазинами, развлекательными комплексами, а также многими другими организациями, в том числе, находящимися в государственной собственности. При этом особым спросом пользуются световые вывески, которые включают элементы с интегрированной или внешней подсветкой. Их основное преимущество состоит в высоком уровне заметности в темное время суток.

Современные световые буквы в зависимости от таких критериев, как дизайн, габариты и метод монтажа, могут изготавливаться на основе различных материалов. При этом благодаря использованию элементов подсветки они эффектно выделяют фасад на фоне плотной городской застройки, что способно сделать здание (или отдельное помещение внутри крупного комплекса) любой компании более заметным для целевой аудитории.

Типы рекламной продукции

Среди наиболее востребованных рекламных изделий на основе световых элементов стоит отметить такие, как:

  • контражур;
  • пенопластовые конструкции;
  • акриловые буквы;
  • псевдообъемные изделия;
  • светодиодная продукция.

При производстве рекламы первого типа могут быть использованы только непрозрачные материалы. Непосредственно подсвечивающие элементы устанавливают с тыльной стороны конструкции. Также в монтаж такой вывески предполагается использовать рассеиватель, который обеспечивает равномерный фон для надписи. Цены подобных изделий делают их доступными даже для небольших фирм.

Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности

Пенопластовые буквы – это наиболее простой в производстве вид рекламных вывесок. Их главная особенность состоит в незначительном уровне устойчивости к воздействию негативных атмосферных факторов. Поэтому они нуждаются в окрашивании специальными составами. Сегодня спрос на данную продукцию низкий.

При изготовлении конструкций на основе акриловых букв, как правило, применяют светодиодные элементы подсветки, но встречаются варианты с неоновыми трубками. Основная особенность такого материала заключается в высоком уровне прозрачности для света, что обеспечивает изготовленную на его основе продукцию эффектным видом, а также делает ее заметной даже на фоне городской люминесценции.

Псевдообъемные надписи сегодня встречаются на фасадах многих торговых компаний. Они отличаются незначительной толщиной конструкционных элементов (как правило, не более двух сантиметров). Могут изготавливаться из различных материалов – от ПВХ и металла до стекла и даже дерева. Чаще всего обрамляются посредством trim-профиля.

Что касается светодиодных рекламных изделий, то элементы подсветки встраиваются непосредственно в корпус, например, по контуру букв. Это вместе с использованием LED-диодов различных цветов обеспечивает возможность реализации эффектных дизайнерских приемов.

Использование световых букв

Существуют такие основные типы рекламных изделий:

1. Фасадные. Наиболее востребованные модели, предназначенные для монтажа на фронтальных стенах различных фирм и учреждений. Особенно популярны у заведений общепита и небольших магазинов.

2. Крышные. Данную продукцию отличают большие габариты. Она предназначается для монтажа на кровле, что требует соблюдения особых норм и стандартов. Такие буквы изготавливаются на основе материалов, стойких к влиянию атмосферных факторов.

Кроме того, световые рекламные вывески в виде надписей часто применяются в интерьерах торговых комплексов и общественных заведений. Имеют небольшие габариты и, как правило, интегрированные элементы подсветки.

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Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
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Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
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