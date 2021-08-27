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Досуг Сегодня, 11:2474
Какие стулья выбрать для обустройства офиса

Офисные кресла и стулья, как правило, объединяют в одну категорию продукции, предназначенную для использования в интерьерах коммерческих и общественных заведений. Между двумя этими видами изделий существуют определенные различия. Например, стулья офисные чаще всего изготавливаются в виде моделей, предназначенных для стационарного использования. Поэтому они оснащаются либо традиционными для табуретов ножками, либо П-образной рамой.

Однако некоторые виды кресел с колесиками на опорной крестовине все же относят к категории стульев. Но стоит понимать, что такие модификации оснащаются сиденьем небольшого размера, низкими упорами для спины. Кроме того, в их конструкции, как правило, отсутствуют подлокотники.

Как выбрать стулья для офиса

Существует целый список критериев, на которые можно опираться при выборе данных функциональных предметов интерьера. Наиболее важным из них является цель покупки такой мебели.

В целом, выделяют три категории офисных стульев. Они рассчитаны для:

  • персонала;
  • посетителей;
  • конференц-залов.

Главным качеством, которым должна обладать мебель первого типа, является эргономичность, то есть, удобный для длительного пребывания сотрудника за рабочим местом тип конструкции. Такие модели в обязательном порядке должны иметь:

  • мягкое сиденье;
  • высокую спинку;
  • большие (желательно округлой формы) подлокотники.

В противном случае работающие за компьютерами или с документами люди будут очень быстро уставать, что окажет влияние на производительность труда. С течением времени постоянное сидение на неподходящих стульях может привести к серьезным проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

При выборе мебели для приема клиентов и прочих посетителей можно отдать предпочтение более простым и поэтому менее дорогим моделям. Главное, чтобы такие стулья были устойчивы к большим весовым нагрузкам, не расшатывались на протяжении длительного периода эксплуатации. Они могут иметь невысокий упор для спины. Подлокотники в их конструкции вовсе не обязательны, поскольку клиенты фирм и посетители муниципальных организаций редко используют их дольше 15–25 минут.

Совершенно иной подход должен быть при выборе стульев для ведения деловых переговоров и конференц-залов, так как они предназначаются для длительного и беспрерывного применения. Такая мебель в обязательном порядке оснащается мягкими сиденьями и высокими наклонными спинками с ортопедическими качествами. Не будет лишним и наличие подлокотников.

Общие критерии качества продукции

Независимо от назначения и ценовой категории, офисные стулья должны быть:

  • устойчивы к весовым нагрузкам. Для этого стоит отдавать предпочтение моделям с ножками из металла (сталь и т. п.) или массива;
  • стойки к расшатыванию. Это зависит от качества крепежных элементов и прочей фурнитуры;
  • отделаны долговечными материалами. Это могут быть экокожа и натуральная кожа, синтетические ткани, которые плохо впитывают различные жидкости.

Что касается дизайна офисных стульев, то он должен соответствовать общей концепции оформления пространства. Сегодня рынок предлагает данную мебель в самых разнообразных стилистических решениях. Поэтому с подбором оптимального варианта сложностей не возникает.

Источник: сайт marketmebeli.com

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