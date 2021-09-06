 

Кубарики: что это и где их используют?

Досуг Сегодня, 11:2672
Кубарики: что это и где их используют?

Схватить улетающую мысль, записать телефон, черкнуть пометку или имя, передать записку в соседний отдел, оставить напоминание: люди – тактильные существа и лучше усваивают информацию, записанную на осязаемых носителях. Отрывной блокнот удобен, но кубарики – небольшие листочки для записей – динамичнее и подойдут для пометок на лету. Онлайн-типография «Creative Group» предлагает заказать на официальном сайте персонифицированные кубарики – https://racreative.com.ua/p645580918-kubariki-logotipom.html, которые превратят мелкие ежедневные заметки в запоминающуюся рекламу. 

Что такое кубарик и как он выглядит?

Забавная стопка маленьких листочков (выглядит как блок кубической формы, но чаще плоский), скрепленная с одной стороны клеем, называется кубариком. От других канцелярских мелочей его отличает форма отдельного листочка – квадрат. Листы для записей производят из белой или цветной бумаги (удобнее всего мелованная 80г/м2), самый популярный размер – 90х90 мм. Блоки состоят из 25 – 250 листов, могут паковаться в бумажный, деревянный, пластиковый кейс. 

Листочки кубариков плотные, легко отделяются, на них удобно писать ручками, маркерами, карандашами. Их используют для беглых пометок, чтобы не отвлекаться от собеседника, лекции или звонка. Маркировка, брендирование, комбинация разных цветов делает блок информационно полезным маркетинговым инструментом, которым приятно пользоваться. 

Считается, что свою историю кубарик ведет с середины XX века, когда был изобретен клей, позволяющий создавать гибкую основу: так оторванный листочек можно приклеить на другое место, и он будет держаться. Удобство обуславливает успех блоков для записей, которые применяют во всех сферах производства и быта. 

Сфера применения

Кубарики, особенно брендированные – это два в одном: стильный сувенир и вершина развития канцелярии. Доступный для любого бюджета, компактный, безусловно полезный: блок бумажных листочков одновременно удобное приспособление для пометок и ненавязчивый, но эффективный рекламный носитель. 

Кубарики: что это и где их используют?

Сложно найти офис, стол студента или обычный дом, в котором нет кубарика. Кто-то купил блок для заметок в канцелярском магазине, кто-то получил в подарок по случаю: эстетичный и часто оригинальный кубарик не выбросят, как визитку или буклет, а будут использовать по назначению. 

Список профессий, которые используют кубарики, бесконечен:

  • учителя, врачи, фармацевты;
  • секретари, менеджеры, администраторы;
  • работники банков, социальных служб, колл-центров.

Маркетинговые отделы воспринимают кубарики как свободную площадь, на которую можно разместить логотип бренда, слоган и данные компании. И это реклама, которая работает: в зависимости от вида печати картинка может быть ненавязчивой, базовой, но свою работу сделает. 

Выгода доказана: на профильных отраслевых выставках посетители гораздо охотнее берут креативные кубарики, чем другую типографскую продукцию. Возможности блока писчей бумаги с элементами корпоративного дизайна, зависят от вида крепления, обработки края, плотности принта, дополнительного декора (например, тиснения). 

Виды кубариков

Чтобы кубарик не надоел клиентам, производители идут на ухищрения, обыгрывают оттенки, меняют форму, срез, наносят надписи на торец. По функциональности выделяют четыре типа кубариков:

  • на самоклеящейся полоске – можно оторвать и переместить на другое место;
  • отрывной, на термостойкой клеевой основе по торцу; 
  • рассыпной – не объединенный блок, чаще всего в кейсе (его можно использовать как дополнительное место для рекламы или оснастить подставкой для ручек, телефона);
  • винтовой (изредка на других крепежах).

Блок писчей бумаги такого формата не занимает много места на офисном столе, но находится постоянно перед глазами – эффективность такой рекламной площадки трудно переоценить.

Кубарики: что это и где их используют? 

Кубарик – полезный аксессуар, с помощью которого можно сделать маленький, но приятный презент бизнес-партнерам или клиентам, повысить узнаваемость фирмы, упростить жизнь сотрудникам в офисе, простимулировать лояльность целевой аудитории. Онлайн-типография «Creative Group» изготовит на заказ кубарики с логотипом: мы работаем на собственном печатном оборудовании, поэтому гарантируем низкие цены и неподражаемое качество. Доставка по Украине за счет типографии. 

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Теги: news, новости, Украина, Кубарик, 7dniv, 7dnivinfo  
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Досуг

Кубарики: что это и где их используют?
Кубарики: что это и где их используют?
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