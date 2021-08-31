5 советов по поиску подходящей логистической компании

О том как на что стоит обратить внимание при выборе транспортной компании, рассказывает Богдан Харитоненко Founder & CEO Trans Logistic Plus - международная транспортно логистическая компания, компания предоставляет услуги международных грузоперевозок для бизнеса.

1. Возможности логистической компании

Проверьте зону покрытия каждой транспортной компании, пройдя через каждую зону обслуживания, указанную на их сайте или в каталогах. Если у логистической компании есть знания в вашей конкретной целевой области, вы получите более быстрое обслуживание и эффективную транспортировку товаров.

Помимо большой зоны обслуживания, грузовая компания должна быть в состоянии удовлетворить все ваши транспортные потребности. Вы должны изложить все свои пожелания, прежде чем заключать контракт с любой транспортной компанией, независимо от ее репутации.

Подтвердите максимальную грузоподъемность, если вы будете отправлять и перевозить тяжеловесные грузы и есть ли какие-либо дополнительные расходы на эту международную услугу.

2. Обслуживание клиентов

Ключом к поиску авторитетной транспортной компании международного направления является то, как она относится к своим клиентам. Проверка того, быстро ли реагируют компании, поможет вам узнать, насколько быстро будут решены ваши вопросы, связанные с доставкой товара.

Проверка онлайн-отзывов клиентов и проверка расчетного времени ответа. Будьте осторожны при проведении онлайн-проверки, некоторые компании могут подделывать отзывы на своем сайте, поэтому постарайтесь глубже изучить это исследование.

Если компания ясна и отвечает на ваши вопросы, это может быть признаком хорошего обслуживания клиентов. Если нет хорошего общения с самого начала, вы, вероятно, столкнетесь с серьезными проблемами в будущем.

Неважно, насколько доступной может казаться компания, потому что, если она пойдет на компромисс в обслуживании клиентов, вы столкнетесь с более серьезными финансовыми проблемами в будущем. Подумайте о деньгах, которые вы потеряете, если ваши заказы будут задерживаться на несколько недель без каких-либо объяснений, и во сколько это вам будет стоить.

3. Предлагаемая безопасность и защита

Безопасность и защита ваших товаров имеют первостепенное значение при выборе идеальной логистической компании. Безопасность и защита ваших товаров включает страхование, которое покрывает ущерб и кражу ваших товаров, даже если они были вызваны третьими лицами.

Например, действительно ли компания будет платить, насколько она надежна и сколько времени обычно требуется, чтобы страховое покрытие покрыло все понесенные убытки. Прочтите все условия и положения, написанные мелким шрифтом, перед тем, как подписать, чтобы избежать неприятных сюрпризов позже, когда вы подадите заявку.

Убедитесь, что у выбранной вами логистической компании есть страхование грузов в пути. Другие дополнительные услуги, на которые вам следует обратить внимание, - это камеры приборной панели GPS-трекеров и передовые системы помощи водителю.

4. В соответствии с вашими потребностями

Если у вас есть большие потребности в международной доставке грузов, лучше отдавать приоритет грузовым компаниям, у которых есть склады и складские помещения в районах, куда вы хотите отправить груз. Он также должен соответствовать вашим потребностям любого вида транспорта, который вам потребуется для доставки в пункт назначения.

На этом этапе вы также не должны ставить под угрозу качество обслуживания из-за доступности, потому что недорогие компании не всегда надежны. Однако вам также не следует платить непомерные цены, поэтому постарайтесь сбалансировать предлагаемые услуги и цены.

Если у вас небольшая компания, которой требуются услуги доставки груза из-за границы. Не следует доверять новоиспеченным никому не известным компаниям, которые предлагают стоимость доставки ниже рыночной.

5. Данные и отслеживание в реальном времени

Наем транспортной компании, которая предлагает данные в реальном времени и услуги отслеживания ваших товаров, является ценным фактором в процессе принятия решений. Вам следует обратиться в логистическую компанию, которая в режиме реального времени сообщит вам, на каком этапе пути находится ваш груз.

Многие компании заявляют о наличии этой функции только для того, чтобы позже сказать, что на самом деле такой возможности нет. Автоматизированные системы выводят эту отрасль на более высокий уровень, и если компания не желает меняться, это может быть индикатором ненадежности услуг.

Важность этой функции становится очевидной, когда у вашей транспортной компании неизбежные задержки. Итак, еще одна особенность, которая важна при принятии решения, - это точность данных, которые вы получаете.

Выбор лучшей логистической компании - сложная и утомительная задача, но с учетом этих моментов, изложенных выше, вы сможете наилучшим образом использовать свои ресурсы. Экономия вашего времени и затрат всегда идет на пользу бизнесу.

Внимательно следите за услугами, которые вы получаете, и если они начнут меняться, подумайте о переходе в другую компанию, прежде чем это начнет наносить ущерб вашему бизнесу. Наконец, всегда обеспечивайте безопасность и сохранность своих товаров.