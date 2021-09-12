Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США

Во Франции крайне жестко отреагировали на создание нового трехстороннего союза Австралии, Британии и США по военно-морскому сотрудничеству под названием AUUKUS.

Об этом пишет французская еженедельная финансовая газета La Tribune.

По мнению издания, Франция получила "монументальную пощечину и это нокаут, которого никто не ожидал", от австралийского и американского союзников. В газете добавили, что Париж должен был поставить Австралии 12 ударных подводных лодок. Но Канберра, после создания AUUKUS, приняла решение об отмене "контракта века" с Парижем.

Отметим, что в рамках трехстороннего договора, Австралия в следующие 18 месяцев получит технологии США для создания атомных подводных лодок, строительство которых будет организовано в Аделаиде.

По данным издания, французской оборонной компании с государственным участием "Naval Group", которая занимается строительством военных кораблей, потребуются годы, чтобы оправиться от коммерческих потерь после разрыва контракта с Канберрой. Ведь цена контракта была 50 миллиардов долларов.