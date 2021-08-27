Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них

Когда-то чаны на дровах были экзотикой, доступной только на курортах. Сейчас же, чтобы отдохнуть в купели на дровах, не обязательно покупать путевку в Карпаты. Уличное джакузи с подогревом можно установить даже на собственном участке! Стоят они относительно недорого и служат несколько десятков лет. И вам есть из чего выбирать – например, производители предлагают несколько разных моделей чанов на любой вкус. Предлагаем разобраться, что же из себя представляет купель-бочка и в чем польза такого отдыха.

Купель с подогревом на дровах: конструкция и особенности

Чан с подогревом по конструкции почти идентичен традиционной японской купели офуро и состоит из двух обязательных элементов:

резервуара для воды (непосредственно самой купели);

котла для дров.

Котел и чан соединены так, чтобы вода нагревалась как можно быстрее после растопки. Дым выходит через трубу в другую сторону от резервуара и не мешает отдыхающим.

Для удобства в купели есть ступеньки, опционально – подлокотники, подголовники и подставки для чашек. А чтобы сделать из чана для купания джакузи, можно установить гидро- или аэромассажное оборудование.

Купание в чане – отдых с пользой для здоровья

Отдых в купели-бочке – это, несомненно, приятное времяпровождение. Но еще водные процедуры на свежем воздухе помогут поправить здоровье и решить много проблем.

Борьба со стрессом

Купание в джакузи на улице – возможность отдохнуть и порелаксировать. А отдых куда более полезен для организма, чем можно подумать. Стресс нас подстерегает на каждом шагу: недостаточный сон, нерегулярное питание, проблемы на работе. Водные процедуры на свежем воздухе помогут расслабиться, привести в порядок мысли и вернуться в привычный режим с новыми силами.

Укрепление иммунитета

Купание в чане – отличный способ закалить организм. К тому же, более приятный, чем пресловутое обливание холодной водой. В купели вода нагревается до +42°C. Температура оптимальна для закаливания, но дискомфорта не приносит. Купайтесь в чане хотя бы раз в неделю, и уже скоро сезонные простуды перестанут вас беспокоить.

Восстановление мышц

Теплая вода – главный спаситель после тяжелой физической активности. Растяжения и повреждения мышц проходят быстрее именно благодаря водным процедурам. Не зря многие спортсмены после изнурительных тренировок отправляются отдыхать в чане! Это достойная замена оздоровительным ваннам и контрастному душу, которые так эффективны для восстановления мышц.

Как выбрать купель для бани?

Чтобы найти надежный и долговечный чан, обращайте внимание на качество материалов и технологию производства. Обязательно спрашивайте об этом у производителя – и тогда покупка будет на 100% выгодной.

Статья предоставлена экспертами компании Finspa.