 

Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них

Досуг Сегодня, 12:1759
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них

Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них

Когда-то чаны на дровах были экзотикой, доступной только на курортах. Сейчас же, чтобы отдохнуть в купели на дровах, не обязательно покупать путевку в Карпаты. Уличное джакузи с подогревом можно установить даже на собственном участке! Стоят они относительно недорого и служат несколько десятков лет. И вам есть из чего выбирать – например, производители предлагают несколько разных моделей чанов на любой вкус. Предлагаем разобраться, что же из себя представляет купель-бочка и в чем польза такого отдыха.

Купель с подогревом на дровах: конструкция и особенности

Чан с подогревом по конструкции почти идентичен традиционной японской купели офуро и состоит из двух обязательных элементов:

  • резервуара для воды (непосредственно самой купели);

  • котла для дров.

Котел и чан соединены так, чтобы вода нагревалась как можно быстрее после растопки. Дым выходит через трубу в другую сторону от резервуара и не мешает отдыхающим.

Для удобства в купели есть ступеньки, опционально – подлокотники, подголовники и подставки для чашек. А чтобы сделать из чана для купания джакузи, можно установить гидро- или аэромассажное оборудование.

Купание в чане – отдых с пользой для здоровья

Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них

Отдых в купели-бочке – это, несомненно, приятное времяпровождение. Но еще водные процедуры на свежем воздухе помогут поправить здоровье и решить много проблем.

Борьба со стрессом

Купание в джакузи на улице – возможность отдохнуть и порелаксировать. А отдых куда более полезен для организма, чем можно подумать. Стресс нас подстерегает на каждом шагу: недостаточный сон, нерегулярное питание, проблемы на работе. Водные процедуры на свежем воздухе помогут расслабиться, привести в порядок мысли и вернуться в привычный режим с новыми силами.

Укрепление иммунитета

Купание в чане – отличный способ закалить организм. К тому же, более приятный, чем пресловутое обливание холодной водой. В купели вода нагревается до +42°C. Температура оптимальна для закаливания, но дискомфорта не приносит. Купайтесь в чане хотя бы раз в неделю, и уже скоро сезонные простуды перестанут вас беспокоить.

Восстановление мышц

Теплая вода – главный спаситель после тяжелой физической активности. Растяжения и повреждения мышц проходят быстрее именно благодаря водным процедурам. Не зря многие спортсмены после изнурительных тренировок отправляются отдыхать в чане! Это достойная замена оздоровительным ваннам и контрастному душу, которые так эффективны для восстановления мышц.

Как выбрать купель для бани?

Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них

Чтобы найти надежный и долговечный чан, обращайте внимание на качество материалов и технологию производства. Обязательно спрашивайте об этом у производителя – и тогда покупка будет на 100% выгодной.

Статья предоставлена экспертами компании Finspa.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Купель, Бани, Чаны, 7dniv, 7dnivinfo  
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
5 советов по поиску подходящей логистической компании
5 советов по поиску подходящей логистической компании
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Кубарики: что это и где их используют?
Кубарики: что это и где их используют?
Какие стулья выбрать для обустройства офиса
Какие стулья выбрать для обустройства офиса
Преимущества искусственной новогодней елки
Преимущества искусственной новогодней елки
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom

Новости по теме

Тумба под телевизор: разнообразие моделей
Тумба под телевизор: разнообразие моделей
27-авг-2021, 14:03
Кроссовки женские – советы по выбору и правильному уходу
Кроссовки женские – советы по выбору и правильному уходу
27-авг-2021, 11:42
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
23-авг-2021, 20:09
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
9-авг-2021, 21:54
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
3-авг-2021, 15:06

Последние новости

13:51
События
Встреча с послами G7, которую Зеленский созвал из-за блокировки судебной реформы проходит в Офисе президента
13:49
События
Во время сессии горсовета в Ивано-Франковске депутатам сделали прививки от коронавируса
13:42
Политика
У главы МВД 11 советников. Среди них Криклий и Геращенко
11:13
События
Куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко ускорил возведение своего особняка под Киевом
11:08
Политика
Выделить 460 млн грн на пособия для тех, кто лишился работы во время карантина решил Кабмин
11:06
События
В Карпатах взорвался туристический костер. Два человека погибли, четверо - ранены.
10:56
События
Второй раз за месяц в Китае произошло мощное землетрясение
10:51
События
Пьяный работник СТО в Киеве разбил Toyota Land Cruiserе клиента, а сам попал в больницу
10:49
События
Билецкий обозвал Арестовича клоуном, а тот напомнил ему о Боцмане и Шеремете
10:44
События
Компания SpaceX успешно запустила в космический тур группу космических туристов
10:42
События
В ТКГ делегации России и Украины предъявили претензии друг другу
10:40
Политика
До середины октября отставки трех-четырех министров ждет Разумков
09:00
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 сентября 2021
Вчера, 2021-09-15
23:31
Политика
Что написано в "Стратегии информационной безопасности" Шмыгаля и Зеленского
21:19
События
Первые бобры, которые заразились коронавирусом от людей умерли
21:08
Экономика
Нефть эталонных марок дорожает после сообщений о сокращении запасов в США
17:33
Экономика
В 2022 Кабмин ожидает рост курса доллара
16:33
События
Возможность растаможки автомобилей появится в "Дие"
16:24
Политика
Плохой идеей предложение Данилова о переводе украинского языка на латиницу назвал Разумков
12:59
События
Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 20211483
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 20211293
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 сентября 2021677
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД391
Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам352
Цены на газ в Европе подскочили уже до $755 за тысячу кубометров302
"Паспорта возможностей" ввели в Литве258

Досуг

Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Когда-то чаны на дровах были экзотикой, доступной только на курортах. Сейчас же, чтобы отдохнуть в купели на дровах, не обязательно покупать путевку в Карпаты.
Сегодня, 12:1761
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Во Франции крайне жестко отреагировали на создание нового трехстороннего союза Австралии, Британии и США по военно-морскому сотрудничеству под названием AUUKUS.
Сегодня, 11:1066
5 советов по поиску подходящей логистической компании
5 советов по поиску подходящей логистической компании
О том как на что стоит обратить внимание при выборе транспортной компании, рассказывает Богдан Харитоненко Founder & CEO Trans Logistic Plus - международная транспортно логистическая компания, компания предоставляет услуги международных грузоперевозок для бизнеса.
Вчера, 18:10144
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Как вы, наверное, уже знаете, кулинария – это искусство, которому может научиться каждый. Что упростило приготовление пищи сверхурочно, так это доступ к рецептам и советам на разных платформах. Все больше людей предпочитают готовить еду, потому что это дешевле, а во многих случаях и
Вчера, 17:50147
Кубарики: что это и где их используют?
Кубарики: что это и где их используют?
Схватить улетающую мысль, записать телефон, черкнуть пометку или имя, передать записку в соседний отдел, оставить напоминание: люди – тактильные существа и лучше усваивают информацию, записанную на осязаемых носителях.
Вчера, 11:26157
Какие стулья выбрать для обустройства офиса
Какие стулья выбрать для обустройства офиса
Офисные кресла и стулья, как правило, объединяют в одну категорию продукции, предназначенную для использования в интерьерах коммерческих и общественных заведений.
Вчера, 11:24139

События

Встреча с послами G7, которую Зеленский созвал из-за блокировки судебной реформы проходит в Офисе президента
Встреча с послами G7, которую Зеленский созвал из-за блокировки судебной реформы проходит в Офисе президента
В четверг, 16 сентября, в Офисе Зеленского проходит встреча с послами "Большой семерки", главами Совета судей и Верховного Суда, а также нардепами, которую созвал президент.
Сегодня, 13:5126
Во время сессии горсовета в Ивано-Франковске депутатам сделали прививки от коронавируса
Во время сессии горсовета в Ивано-Франковске депутатам сделали прививки от коронавируса
В Ивано-Франковске, где учителям обещают премию за прививку от Covid-19, во время сессии городского совета в четверг, 16 сентября, вакцинировали от коронавируса депутатов.
Сегодня, 13:4925
Куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко ускорил возведение своего особняка под Киевом
Куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко ускорил возведение своего особняка под Киевом
В начале года на "Стране" вышел эксклюзив о том, что Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента Украины приобрел дом и земельный участок в коттеджном городке "Альпийка" возле села Подгорцы (неподалеку от Киева).
Сегодня, 11:1364
В Карпатах взорвался туристический костер. Два человека погибли, четверо - ранены.
В Карпатах взорвался туристический костер. Два человека погибли, четверо - ранены.
В Карпатах в долине горы Под-Берды туристы во время отдыха развели костер и пострадали.
Сегодня, 11:0674
Второй раз за месяц в Китае произошло мощное землетрясение
Второй раз за месяц в Китае произошло мощное землетрясение
В Китае произошло второе за месяц мощное землетрясение. На этот раз магнитуда составила шесть баллов.
Сегодня, 10:5669
Пьяный работник СТО в Киеве разбил Toyota Land Cruiserе клиента, а сам попал в больницу
Пьяный работник СТО в Киеве разбил Toyota Land Cruiserе клиента, а сам попал в больницу
В Киеве сотрудник одной из станций технического обслуживания разбил машину клиента, когда катался на ней по Кольцевой дороге.
Сегодня, 10:5165
7 Днів