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В чем особенность тест-полосок Accu Chek

Людям с сахарным диабетом необходимо постоянно следить за своим здоровьем. Известно, что изменение установленного показателя уровня сахара в крови может привести к появлению гипо- или гипергликемии и даже коме. Благодаря портативным глюкометрам и тест-полоскам есть возможность контролировать это значение. По мнению специалистов, тест-полоски Accu Chek более надежны и отличаются лучшим качеством. Купить их можно по доступным ценам в интернет-магазине компании Healthpoint. В связи с тем, что эти тест-полоски широко используются, они стали доступны не только в специализированных аптеках.

Как действуют индикаторные полоски

Данный глюкометр имеет несколько прямоугольных пластинок с обработанными химическими реагентами участками. Человеку с сахарным диабетом следует ввести полоску в биоанализатор, проколоть палец (в области кольцевой фаланги) ланцетом или скарификатором и капнуть на место исследования от 1 до 2 мкг крови. После реакции глюкозы с маркерами изменяется цвет индикаторной области. Устройство сравнивает результат с данными на чипе кода и переносит информацию на дисплей.

Стоит отметить, что тест-полоски Акку-Чек можно использовать без наличия глюкометра. Когда пациенту требуется сделать срочный анализ, ему достаточно нанести свою кровь на зону контроля и сравнить цвет с допустимыми значениями, которые указаны на упаковке. Благодаря такому методу пациент быстро узнает необходимую информацию и незамедлительно отреагирует на внезапное снижение или повышение уровня глюкозы.

Из чего состоят тест-полоски Accu Chek

В чем особенность тест-полосок Accu Chek

Данные пластины обладают многослойной структурой, в состав которой входят:

  • защитная нейлоновая сетка;
  • бумага с маркерами;
  • абсорбирующий слой;
  • базовая подложка.

С помощью таких слоев расходные материалы достаточно гигиеничны. Глюкометр всегда будет чистым после их применения.

Основные достоинства

Среди преимуществ этих тест-полосок можно выделить:

  • невысокую стоимость;
  • простоту использования;
  • точность;
  • срок хранения — 1,5 года после открытия;
  • для анализа необходимо минимальное количество биоматериала.

Кроме того, тест-полоски Accu Chek имеют высокую скорость обработки информации. Известно, что достаточно 5 секунд, чтобы получить точные данные с глюкометром, а без него – 10 секунд.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что с помощью тест-полосок Accu Chek можно самостоятельно измерять уровень сахара в крови. Таким образом, люди с сахарным диабетом будут уверенней и безопасней чувствовать себя в повседневной жизни.

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В чем особенность тест-полосок Accu Chek
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
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Досуг

В чем особенность тест-полосок Accu Chek
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
Тест-полоски Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) быстро всасывают в себя необходимый объем капли крови и через 5 секунд результат отобразится на дисплее.
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