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Чем опасны шквалы

На смену жаркой сухой погоде, которая установилась в конце июля 2021 года под влиянием антициклона, сформировавшегося в центре России, в Украину пришли долгожданные дожди. По прогнозу https://meteo.ua, в первую неделю августа на большей части территории нашей страны ожидаются ливни и грозы, а в южных и центральных областях — град и шквалы. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям относит такую погоду к желтому уровню опасности, при котором погодные явления представляют угрозу дляокружающей среды.

Чем опасны шквалы

Шквал — резкое усиление скорости ветра до 25 м/с. Это один их самых опасных погодных катаклизмов. Обычно он сопровождается ливнем и градом и приводит к значительному ущербу: ветер может вырывать деревья с корнем, обрывать линии электропередач, сносить крыши зданий. 

За последнее десятилетие количество опасных явлений демонстрирует тенденцию к увеличению. Участились случаи, когда порывы ветра при шквале достигают 33 м/с и более. Шквальные ветра стали чаще наблюдаться на равнинных территориях. Например, 3 августа 2021 года сильный порыв ветра снес крышу со здания суда в городе Первомайске Николаевской области. Ливень и шквальный ветер продолжались около 10 минут. Тысячи документов летали над центром города и засыпали улицы. Были повреждены несколько кабинетов и часть коммуникаций. К счастью, важная документация не пострадала — на чердаке просушивали карточки из старых закрытых дел.

Виды шквалов

В зависимости от силы и характера выделяют следующие виды шквалов:

  • Обычный — стремительное ускорение ветра более чем на 8 м/с в течение нескольких секунд. Минимальная скорость ветра около 11 м/с сохраняется более одной минуты. 
  • Микрошквал — резкое кратковременное нисходящее движение воздуха. Такие микропорывы вызывают сильный сдвиг воздушных масс и очень опасны для авиатранспортных средств. На этапе взлета или посадки из-за микрошквала может произойти срыв воздушного потока, из-за чего самолет теряет высоту. В 1985 году в результате микропорыва произошла катастрофа в аэропорту Далласа, в которой погибло 137 человек. 
  • Белый — шквал, который появляется при чистом и безоблачном небе. В тропических и субтропических широтах он срывает с гребней волн пену и водяную пыль, окрашивая поверхность моря в белый цвет.

Чаще всего шквал сопровождается кучево-дождевой облачностью и, в отличие от урагана, бывает непродолжительным. Если в летний зной вы видите надвигающуюся темную тучу, вероятность шквалистого усиления ветра очень велика. Примите меры предосторожности:

  • будьте готовы быстро найти безопасное укрытие вдалеке от деревьев, торговых киосков и рекламных конструкций;
  • плотно закройте окна в помещении и старайтесь находиться в его глубине; 
  • приостановите движение в автомобиле — при шквалах резко снижается видимость.

Сложно ли предугадать возникновение шквального ветра

Прогноз шквалов в долгосрочной перспективе — трудная задача. Гидродинамические модели, которые используют метеорологи, не дают желаемой точности, а сводки информационных агентств подтверждают внезапность появления шквалов. Синоптики могут уверенно предсказать угрозу шквала лишь за 3–5 дней, наблюдая за перемещением холодных фронтов и ежедневными картами погоды. 

Климатологи утверждают, что в будущем температурные перепады, вызывающие неблагоприятные погодные условия, станут для нас привычным явлением. Проверяйте прогноз погоды на https://meteo.ua/34/kiev, чтобы спланировать свои перемещения.

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Досуг

Чем опасны шквалы
Чем опасны шквалы
На смену жаркой сухой погоде, которая установилась в конце июля 2021 года под влиянием антициклона, сформировавшегося в центре России, в Украину пришли долгожданные дожди. 
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