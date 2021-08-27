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Досуг Сегодня, 18:3769
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux

Одним из направлений производства бытовой техники компанией Electrolux является выпуск варочных поверхностей. Варочные поверхности Electrolux отличаются, в первую очередь, надежностью и тщательно продуманным подбором характеристик. Компания разработала значительное количество моделей для того, чтобы удовлетворить запросы даже самого требовательного клиента.

Типы моделей варочных поверхностей Electrolux

На сегодняшний день варочные поверхности Electrolux представлены тремя типами:

  • газовая;
  • электрическая;
  • комбинированная.

В случае комбинированных поверхностей доступны варианты: комбинация газовых и индукционных конфорок, газовых и электрических в разном количественном соотношении.

Производителем продуманы размеры поверхностей и необходимое количество конфорок – от двух до шести с разной мощностью. Шесть нагревательных элементов имеет индукционная модель. Решетки газовых поверхностей изготавливают из чугуна или стали. Особое внимание разработчики уделили рабочему покрытию поверхностей. Каждый покупатель сможет сделать выбор, учитывая особенности интерьера и удобство в эксплуатации того или иного материала.

Покрытия варочных поверхностей Electrolux и их виды

Варочные поверхности Electrolux производятся в следующих вариантах покрытия, каждый из которых идеален в использовании:

  • стеклокерамика;
  • эмаль;
  • нержавеющая сталь;
  • закаленное стекло.

Цветовая гамма поверхностей разнообразна – черный, бежевый, белый, серебристый (нержавеющая сталь), серый, графит. Варочные поверхности Electrolux имеют широкий диапазон размеров (ширина от 25 см до 91 см, глубина 47-55 см), позволяющий оптимально использовать их на кухне любой конфигурации. С управлением поверхностью справится без проблем каждый пользователь. Панель управления расположена фронтально и включает в себя сенсорные или механические переключатели.

Производитель предлагает подсветку, электроподжиг, газ-контроль, защиту от переливания и еще целый ряд современных функций, которые облегчают использование и управление работой поверхности. Индукционные модели оснащены функциями распознавания посуды, сенсором кипения, индикатором остаточного тепла. На сегодняшний день модели поверхностей компании производят в ряде стран – Китае, Румынии, Германии, Польше, Италии сохраняя идеальное качество и неповторимый стиль.

Для всех любителей кулинарии варочные поверхности Electrolux станут незаменимым помощником на кухне. Надежные, стильные, обладающие самыми необходимыми современными функциями.

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