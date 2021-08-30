 

Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max

Досуг Сегодня, 12:5367
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max

Счастливым обладателям нового iPhone 13 Pro Max от Apple в первую очередь стоит позаботиться о защите корпуса этого недешевого гаджета. Лучше всего с этой задачей справится хороший и качественный чехол. Поэтому владельцам устройства необходимо заранее разобраться, как выбрать подходящий чехол и на что обратить внимание при покупке.

Критерии выбора чехла

Чехол для смартфона, как например этот, уже давно выполняет не только защитные функции, но и является стильным аксессуаром, способным выразить индивидуальность хозяина и дополнить любой образ. Поэтому фирмы-производители стараются максимально разнообразить свой ассортимент, предлагая покупателям новые формы и цветовые решения.

Представленные в магазинах чехлы могут отличаться друг от друга по следующим параметрам:

  • конструктивные особенности;
  • материал изготовления;
  • дополнительные опции;
  • дизайн;
  • степень защиты.

Понятие идеального чехла является достаточно субъективным, поскольку каждый покупатель опирается на свои личные потребности и пожелания. Однако для упрощения выбора можно выделить общие критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе подходящего кейса:

  • практичность и удобство использования;
  • надежная защита корпуса от царапин и повреждений;
  • эргономичность и приятные ощущения при эксплуатации;
  • оптимальное соотношение цены и качества.

Какую модель выбрать

Рассмотрим подробнее основные отличия чехлов и критерии их выбора, чтобы покупателю было проще определиться с подходящей фирмой и моделью.

По типу чехла

Самый распространенный вариант – это обычный чехол-бампер, который закрывает заднюю панель и боковые поверхности смартфона. Важно, чтобы бампер плотно прилегал к корпусу, удобно надевался на гаджет и снимался с него без применения особых усилий. Чехол-накладка IPAKY Clear BackCover надежно защитит телефон от падений и ударов. Он точно повторяет форму iPhone 13 Pro Max и не утяжеляет его за счет использования тонкого и легкого материала.

Для дополнительной защиты экрана отлично подойдет чехол-книжка. Модель DUX DUCIS Skin Pro плотно фиксируется на смартфоне, закрывая все элементы его корпуса. Преимуществом этого варианта является специальный карман для карточек и возможность использовать чехол в качестве подставки.

По материалу

Конструкция и форма чехла – не единственный параметр, который стоит учитывать. Еще один важный момент – это материал. Чаще всего используется пластик, силикон, натуральная или искусственная кожа. Например, защитный чехол NILLKIN CamShield Pro изготовлен из сочетания двух материалов – поликарбоната и силикона. Полимерный пластик надежно защищает корпус смартфона, а силикон обеспечивает эластичность и приятную фактуру кейса.

В основе модели SULADA Crocodile Style полиуретан, а задняя часть чехла оформлена синтетической кожей. Этот материал выглядит эффектно и обеспечивает хорошую эргономику бампера.

По наличию дополнительных опций

Зачастую производители для привлечения покупателей оборудуют свою продукцию дополнительными возможностями. Это могут быть подставки, специальные держатели, портативные зарядки или антистресс-игрушки.

Например, модель Deexe Astra Case оборудована специальным шнурком, позволяющим повесить гаджет на плечо или запястье, чтобы освободить руки. Этот шнурок продевается в крепление на нижней части бампера и регулируется по длине.

А в конструкции чехла NILLKIN CamShield Silky Silicone Case или NILLKIN CamShield Armor предусмотрено особое приспособление, позволяющее закрыть объектив основной камеры Айфона. Благодаря этой шторке камера будет надежно защищена от царапин и других повреждений, когда владелец смартфона ей не пользуется.

Как можно заметить, рынок переполнен всевозможными предложениями на любой вкус и цвет. Чтобы не потеряться в этом многообразии, ориентируйтесь на личные предпочтения и полезные рекомендации экспертов. А чтобы избежать сложного выбора, лучше приобретите несколько чехлов и меняйте их в зависимости от ситуации.

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Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
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Досуг

Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Счастливым обладателям нового iPhone 13 Pro Max от Apple в первую очередь стоит позаботиться о защите корпуса этого недешевого гаджета. Лучше всего с этой задачей справится хороший и качественный чехол.
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