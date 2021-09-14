ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей

В каталогах производителей детских товаров представлено большое количество приспособлений, призванных облегчить быт молодой мамы, упростить уход за младенцев. Тем, кто часто укачивает ребенка на руках, очень нравится шезлонг качалка для детей, позволяющий освободить руки на некоторое время при выполнении работ по дому. Мама с папой могут заниматься делами, а комфортное приспособление не позволит малышу защитить. Мы подготовили для вас ТОП-3 моделей, заслуживающих внимания.

Chicco Rhythm'n'Sound

Функциональная модель с уникальной системой покачивания. Специальный механизм позволяет устройству совершать легкие движения из стороны в сторону. Ребенок испытывает ощущения, похожие на укачивание на руках. При этом слушает звуки природы, колыбельные и другие мелодии. Имеет ограничения по весу. Пользоваться шезлонгом можно с рождения и до набора малышом веса в 9 кг.

К преимуществам модели стоит отнести:

· пятиточечные ремни безопасности, комплектуемые двойным замком для повышенного уровня защиты и комфорта малыша;

· возможность изменения наклона спинки: доступно два положения «полулежа» и «лежа»;

· прочный материал, изготовленный из проверенных материалов;

· конфигурация, обеспечивающая устойчивое положение модели в процессе эксплуатации;

· возможность регулировки издаваемых звуков и мелодий, что исключает испуг ребенка;

· специальный механизм, обеспечивающий легкое складывание изделия;

· компактные размеры в сложенном состоянии, что существенно упрощает хранение.

Bright Starts «Flamingo Vibes»

Красивая модели с оригинальный дизайном обивки нравится родителям и детям. Чехол является съемным. Допускает стирку руками и в стиральной машинке при 30С. Модель рекомендована для малышей от рождения и до набора ими веса 9 кг. Имеет продуманную конфигурацию и комплектацию, благодаря которой упрощается использование шезлонга качалки и обеспечиваются комфортные условия малышу.

Основными преимуществами модели являются:

· мягкая вибрация и покачивания, не вызывающие дискомфорта у малыша;

· две игрушки-подвески, закрепляемые на специальной дуге для привлечения внимания ребенка;

· съемная дуга, облегчающая доступ к младенцу;

· трехточечный ремень безопасности;

· облегченная конструкция, благодаря которой существенно упрощается транспортировка ребенка.

Работает от одной батарейки типа С, которая не входит в комплект поставки.

Ingenuity «Twinkle Teddy Bear»

Современная модель имеет вибрацию, световое и звуковое сопровождение. Подходит для младенцев, вес которых не достиг 9 кг. Для комфортного размещения новорожденных и их поддержки предусмотрен специальный вкладыш. Спинка может иметь два положения, которые выбираются в зависимости от возраста и потребностей ребенка.

К преимуществам относят:

· таймер для отключения режима вибрации;

· семь мелодий;

· съемный чехол, допускающий ручную и машинную стирку;

· возможность регулирования громкости;

· съемная дуга, поставляемая с подвесными игрушками и имеющая мерцающие огоньки.

Безопасность малыша обеспечивается трехточечными ремнями.