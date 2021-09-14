 

ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей

Досуг Сегодня, 18:3056
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей

В каталогах производителей детских товаров представлено большое количество приспособлений, призванных облегчить быт молодой мамы, упростить уход за младенцев. Тем, кто часто укачивает ребенка на руках, очень нравится шезлонг качалка для детей, позволяющий освободить руки на некоторое время при выполнении работ по дому. Мама с папой могут заниматься делами, а комфортное приспособление не позволит малышу защитить. Мы подготовили для вас ТОП-3 моделей, заслуживающих внимания.

Chicco Rhythm'n'Sound

Функциональная модель с уникальной системой покачивания. Специальный механизм позволяет устройству совершать легкие движения из стороны в сторону. Ребенок испытывает ощущения, похожие на укачивание на руках. При этом слушает звуки природы, колыбельные и другие мелодии. Имеет ограничения по весу. Пользоваться шезлонгом можно с рождения и до набора малышом веса в 9 кг.

К преимуществам модели стоит отнести:

· пятиточечные ремни безопасности, комплектуемые двойным замком для повышенного уровня защиты и комфорта малыша;

· возможность изменения наклона спинки: доступно два положения «полулежа» и «лежа»;

· прочный материал, изготовленный из проверенных материалов;

· конфигурация, обеспечивающая устойчивое положение модели в процессе эксплуатации;

· возможность регулировки издаваемых звуков и мелодий, что исключает испуг ребенка;

· специальный механизм, обеспечивающий легкое складывание изделия;

· компактные размеры в сложенном состоянии, что существенно упрощает хранение.

ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей

Bright Starts «Flamingo Vibes»

Красивая модели с оригинальный дизайном обивки нравится родителям и детям. Чехол является съемным. Допускает стирку руками и в стиральной машинке при 30С. Модель рекомендована для малышей от рождения и до набора ими веса 9 кг. Имеет продуманную конфигурацию и комплектацию, благодаря которой упрощается использование шезлонга качалки и обеспечиваются комфортные условия малышу.

Основными преимуществами модели являются:

· мягкая вибрация и покачивания, не вызывающие дискомфорта у малыша;

· две игрушки-подвески, закрепляемые на специальной дуге для привлечения внимания ребенка;

· съемная дуга, облегчающая доступ к младенцу;

· трехточечный ремень безопасности;

· облегченная конструкция, благодаря которой существенно упрощается транспортировка ребенка.

Работает от одной батарейки типа С, которая не входит в комплект поставки.

ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей

Ingenuity «Twinkle Teddy Bear»

Современная модель имеет вибрацию, световое и звуковое сопровождение. Подходит для младенцев, вес которых не достиг 9 кг. Для комфортного размещения новорожденных и их поддержки предусмотрен специальный вкладыш. Спинка может иметь два положения, которые выбираются в зависимости от возраста и потребностей ребенка.

К преимуществам относят:

· таймер для отключения режима вибрации;

· семь мелодий;

· съемный чехол, допускающий ручную и машинную стирку;

· возможность регулирования громкости;

· съемная дуга, поставляемая с подвесными игрушками и имеющая мерцающие огоньки.

Безопасность малыша обеспечивается трехточечными ремнями.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, качалки, для, детей, 7dniv, 7dnivinfo, шезлонги  
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Кому вы доверите свое здоровье?
Кому вы доверите свое здоровье?
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Чем опасны шквалы
Чем опасны шквалы
Особливості перевезення вантажів
Особливості перевезення вантажів
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них

Новости по теме

Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
14-сен-2021, 17:18
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
2-сен-2021, 18:10
Тонкости выбора школьных рюкзаков
Тонкости выбора школьных рюкзаков
26-авг-2021, 15:39
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
20-авг-2021, 19:09
Игорная лицензия Кюрасао – стоимость оформления
Игорная лицензия Кюрасао – стоимость оформления
13-авг-2021, 08:07

Последние новости

20:06
События
Дефицит газа в Европе прогнозируют у Байдена
18:27
Политика
У Зеленского признали конфликт с Разумковым и пригрозили жесткими мерами
14:53
События
Ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко в 2006 году ЕСПЧ признал Россию
14:07
События
В Раде сообщили, что вакцинацию от коронавируса прошли не более 50% нардепов
14:04
События
Мать "пермского стрелка" рассказала о сыне
11:23
События
Как много невакцинированных украинцев попадают в больницы с коронавирусом сообщил главный санврач
10:19
Политика
Какими иностранными языками владеет секретарь Данилов не знают в СНБО
10:18
События
На лечение в Москву перевезут семерых жертв студента-стрелка. Бойня в Перми
10:15
События
Память жертв атаки на башни-близнецы WTC почтил Зеленский в Нью-Йорке
10:13
События
Бойня в Перми. Все жертвы юного стрелка опознаны. Список погибших и раненых
10:06
События
Студенты в Пермском университете пожаловались что профессор вел лекцию во время стрельбы
10:03
События
В США боятся, что Генассамблея ООН в Нью-Йорке спровоцирует вспышку коронавируса
10:01
События
30 миллионов авто из-за "стреляющих" подушек безопасности отзывают с рынка в США
09:53
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 сентября 2021
Вчера, 2021-09-20
23:05
Экономика
Новую рабочую неделю сентября гривня начала с падения на копейку
22:08
События
Число судов в Украине сократят в три раза
18:29
События
Как директор МВФ и рейтинг Doing Business попали в коррупционный скандал
18:25
События
Въезжать автомобилям с сербскими номерами запретили в Косово
18:23
События
Украинцы в 2021 году стали на 20% умирать чаще чем в 2020
16:30
События
Подробности случившегося рассказал гаишник обезвредивший пермского стрелка

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 сентября 20211974
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 сентября 20211346
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Донецкой области1055
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 сентября 2021838
Самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее392
ЕС упрощает найм квалифицированных иностранцев. Что это значит для заробитчан?365
Журналисты узнали имя гея, которому Наташа Королева отдала яйцеклетку за 50 биткоинов301

Досуг

Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Стоит ли рассматривать вариант покупки первичной недвижимости в новостройках Чернигова?
Сегодня, 19:4942
Кому вы доверите свое здоровье?
Кому вы доверите свое здоровье?
Мы редко задумываемся о своем здоровье, когда ничего не беспокоит. Кажется, что организм работает, как часы, – и это в порядке вещей. Но стоит произойти мельчайшему сбою, как становится ясно, насколько мы уязвимы.
Сегодня, 19:2151
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
В каталогах производителей детских товаров представлено большое количество приспособлений, призванных облегчить быт молодой мамы, упростить уход за младенцев.
Сегодня, 18:3057
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Счастливым обладателям нового iPhone 13 Pro Max от Apple в первую очередь стоит позаботиться о защите корпуса этого недешевого гаджета. Лучше всего с этой задачей справится хороший и качественный чехол.
Сегодня, 12:5387
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Купание всегда считалось лучшим досугом, приносящим исключительно позитивные эмоции. Именно поэтому присутствие на даче или загородном доме штучного водоема – лучший способ организовать активный досуг, который придется по вкусу и взрослым, и детям в особенности.
Сегодня, 12:5188
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux
Одним из направлений производства бытовой техники компанией Electrolux является выпуск варочных поверхностей. Варочные поверхности Electrolux отличаются, в первую очередь, надежностью и тщательно продуманным подбором характеристик.
Вчера, 18:37179

События

Дефицит газа в Европе прогнозируют у Байдена
Дефицит газа в Европе прогнозируют у Байдена
В наступающем отопительном сезоне европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа и необходимостью распределять его по квотам между ними.
Сегодня, 20:0629
Ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко в 2006 году ЕСПЧ признал Россию
Ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко в 2006 году ЕСПЧ признал Россию
Европейский суд по правам человека признал, что Россия несет ответственность за отравление экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко. 
Сегодня, 14:5371
В Раде сообщили, что вакцинацию от коронавируса прошли не более 50% нардепов
В Раде сообщили, что вакцинацию от коронавируса прошли не более 50% нардепов
В Верховной Раде Украины, где невакцинированным нардепам хотят запретить доступ в здание парламента, прививку от коронавируса получили не более половины народных избранников.
Сегодня, 14:0793
Мать "пермского стрелка" рассказала о сыне
Мать "пермского стрелка" рассказала о сыне
Мать "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил нападение на университет и убил шестерых человек, дала показания полиции.
Сегодня, 14:0490
Как много невакцинированных украинцев попадают в больницы с коронавирусом сообщил главный санврач
Как много невакцинированных украинцев попадают в больницы с коронавирусом сообщил главный санврач
За последние три месяца сразу 98,1% госпитализаций по причине заболевания Covid-19 приходится на невакцинированных украинцев.
Сегодня, 11:23118
На лечение в Москву перевезут семерых жертв студента-стрелка. Бойня в Перми
На лечение в Москву перевезут семерых жертв студента-стрелка. Бойня в Перми
Семерых жертв бойни в Пермском государственном университете, которая случилась 20 сентября, перевезут сегодня в Москву. 
Сегодня, 10:18137
7 Днів