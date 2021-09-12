Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?

Квартира в новостройке: что необходимо учесть при покупке?

Покупка первичной недвижимости в современных жилых комплексах привлекает внимание многих инвесторов, которые хотят проживать в квартире самостоятельно или сдавать ее в аренду. Актуальные и проверенные новостройки Чернигова можно найти на сайте DOM.RIA, где инспекторы каждый день изучают динамику локального рынка недвижимости и проверяют достоверность представленной информации. Но как самостоятельно выбрать ликвидный жилой объект и качественную новостройку?

Какие нюансы учесть во время выбора квартиры в новостройке?

Основной критерий — стоимость квадратного метра жилья. Даже в одном городе цена квартиры в новостройке может отличаться примерно на 15-20%. Зависит этот показатель от многих факторов:

Статуса застройщика;

Географического расположения ЖК;

Придомовой инфраструктуры;

Класса новостройки;

Типа жилья;

Особенностей планировки;

Жилой площади;

Этажа;

Типа отделки.

В небольших городах средняя стоимость квадратного метра жилья зависит от уровня дохода местных жителей. Например, купить квартиру в Чернигове можно примерно за 15.7 тыс. грн за кв. м.

Географическое расположение ЖК — еще один важный критерий. Покупателям с детьми крайне важно, чтобы на территории современного комплекса функционировали детские и спортивные площадки, зоны для отдыха родителей, прогулочные аллеи. А в пешей доступности от дома должна находится больница или поликлиника, школа и детский садик. Инвесторы, которые планируют сдавать квартиру в аренду, рассматривают вариант покупки жилья возле активных остановок общественного транспорта и популярных вузов.

После этого стоит обратить внимание на функциональные аспекты самой квартиры. Во-первых, определиться с этажом. Квартира внизу дает возможность спокойной подняться лестницей, что важно для мам с колясками, людей в солидном возрасте. Апартаменты на последних этажах открывают жильцам прекрасную панораму на город.

Также важно проанализировать квартиру на количество дневного света. Массивные панорамные окна, например, содействуют инсоляции, что дает возможность экономить на оплате коммунальных услуг.

Как проверить застройщика?

Перед тем как оформить договор купли-продажи, обязательно следует проанализировать репутацию застройщика на локальном рынке недвижимости. Сперва можно изучить информацию на официальном сайте:

Возраст компании;

Количество сданных объектов;

Отсутствие замороженных проектов.

Затем на специализированных форумах стоит поискать отзывы от реальных покупателей. Но ориентироваться нужно только на комментарии, подкрепленные фактами (скриншоты, фото или видео). После этого обязательно стоит проверить полный пакет разрешительных документов на проведение строительных работ и порядок и форму оплаты за конкретную квартиру. Отдельно стоит рассмотреть возможность оформления рассрочки на покупку первичной недвижимости от застройщика.

Таким образом можно выбрать надежного застройщика и качественный жилой комплекс для комфортного проживания на долгие годы!