Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол

Существует мнение, что творить можно только в хаосе. На практике хаос на рабочем столе влечет за собой такой же хаос в рабочих задачах. Даже если ваша работа требует креатива. Упорядоченное, атмосферное рабочее место способствует более высокой продуктивности и рабочему порядку. В статье рассмотрим несколько советов по организации рабочего пространства за рабочим столом дома или на работе.

Планирование и фокус

Когда мы приходим на работу и хватаемся за все и сразу, гордимся многозадачностью, не отказываем коллегам и начальнику - мы не делаем качественно ни одну задачу. В результате задачи накапливаются, а на их решение требуется еще больше времени. Привести задачи в порядок и избежать авралов и горящих сроков поможет планирование и фокус внимания. Фокус - это одна самая важная задача, на которой нужно сконцентрироваться сегодня. В любом таск менеджере спланируйте день, выделите самое важное. Можно оставить стикер-напоминание на рабочем столе или воспользоваться маркерной доской. Офисные столы https://barsky.ua/stoly/ofisnye/ позволяют делать заметки прямо на столешнице, писать напоминания, планировать встречи благодаря специальному покрытию по которому можно писать и стирать множество раз. В магазине Барски такие столы представлены в разных вариантах на разный бюджет. А чтобы все необходимое было под рукой, к столам предлагаем:

лампы,

кронштейны для монитора,

крючки для аксессуаров,

зарядки,

эргономичные коврики.

Продуктивная среда

Избавиться на столе от мусора и беспорядка помогут органайзеры. Дома мы склонны накапливать больше хлама, часто едим за рабочим местом, и совмещаем занятия без отрыва от работы. Провода можно аккуратно уложить в кабель-каналы. Чтобы не отвлекаться, можно отключить уведомления и звонки на телефоне. Любой шум очень влияет на нашу эффективность, работать под разговоры коллег достаточно сложно. Для обеспечения нормального звукового фона в офисах используют шумопоглощающие перегородки. Дома постарайтесь выделить себе отдельную комнату, или построить график таким образом, чтобы вам не мешали.

Слушать себя

Никакая организация рабочего пространства не поможет, если вы недосыпаете, перерабатываете или работаете по ночам. Иногда бывают ситуации, когда нужно поработать вне графика, но когда это становится постоянной практикой это всегда сказывается на продуктивности вашей работы, самочувствию, настроению и отношениях с людьми. Планируйте день с учетом отдыха, времени с близкими и сном до 23:00.

Как вдохновить себя

Исследования показывают, что неудовлетворенность рабочим местом влияет на показатели и качество работы. Постарайтесь разобраться, что именно вас не устраивает и устранить источник. Сделайте свои изменения. В офис можно принести любимый вазон или милую безделушку. Хранить открытки или фотографии близких людей. А Barsky поможет работать заботясь о вашем самочувствии с эргономичными столами и креслами для работы.