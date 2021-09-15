 

Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол

Досуг Сегодня, 18:2458
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол

Существует мнение, что творить можно только в хаосе. На практике хаос на рабочем столе влечет за собой такой же хаос в рабочих задачах. Даже если ваша работа требует креатива. Упорядоченное, атмосферное рабочее место способствует более высокой продуктивности и рабочему порядку. В статье рассмотрим несколько советов по организации рабочего пространства за рабочим столом дома или на работе.

Планирование и фокус

Когда мы приходим на работу и хватаемся за все и сразу, гордимся многозадачностью, не отказываем коллегам и начальнику - мы не делаем качественно ни одну задачу. В результате задачи накапливаются, а на их решение требуется еще больше времени. Привести задачи в порядок и избежать авралов и горящих сроков поможет планирование и фокус внимания. Фокус - это одна самая важная задача, на которой нужно сконцентрироваться сегодня. В любом таск менеджере спланируйте день, выделите самое важное. Можно оставить стикер-напоминание на рабочем столе или воспользоваться маркерной доской. Офисные столы https://barsky.ua/stoly/ofisnye/ позволяют делать заметки прямо на столешнице, писать напоминания, планировать встречи благодаря специальному покрытию по которому можно писать и стирать множество раз. В магазине Барски такие столы представлены в разных вариантах на разный бюджет. А чтобы все необходимое было под рукой, к столам предлагаем:

  • лампы,
  • кронштейны для монитора,
  • крючки для аксессуаров,
  • зарядки,
  • эргономичные коврики.

Продуктивная среда

Избавиться на столе от мусора и беспорядка помогут органайзеры. Дома мы склонны накапливать больше хлама, часто едим за рабочим местом, и совмещаем занятия без отрыва от работы. Провода можно аккуратно уложить в кабель-каналы. Чтобы не отвлекаться, можно отключить уведомления и звонки на телефоне. Любой шум очень влияет на нашу эффективность, работать под разговоры коллег достаточно сложно. Для обеспечения нормального звукового фона в офисах используют шумопоглощающие перегородки. Дома постарайтесь выделить себе отдельную комнату, или построить график таким образом, чтобы вам не мешали.

Слушать себя

Никакая организация рабочего пространства не поможет, если вы недосыпаете, перерабатываете или работаете по ночам. Иногда бывают ситуации, когда нужно поработать вне графика, но когда это становится постоянной практикой это всегда сказывается на продуктивности вашей работы, самочувствию, настроению и отношениях с людьми. Планируйте день с учетом отдыха, времени с близкими и сном до 23:00.

Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол

Как вдохновить себя

Исследования показывают, что неудовлетворенность рабочим местом влияет на показатели и качество работы. Постарайтесь разобраться, что именно вас не устраивает и устранить источник. Сделайте свои изменения. В офис можно принести любимый вазон или милую безделушку. Хранить открытки или фотографии близких людей. А Barsky поможет работать заботясь о вашем самочувствии с эргономичными столами и креслами для работы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, мебель, офис, столы, 7dniv, 7dnivinfo  
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Кому вы доверите свое здоровье?
Кому вы доверите свое здоровье?
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Чем опасны шквалы
Чем опасны шквалы
Особливості перевезення вантажів
Особливості перевезення вантажів
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?

Новости по теме

Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
15-сен-2021, 17:50
Правильно подобранная офисная мебель поднимет работоспособность персонала
Правильно подобранная офисная мебель поднимет работоспособность персонала
27-авг-2021, 16:15
Дипломный проект на отлично вместе с Zaochnik
Дипломный проект на отлично вместе с Zaochnik
19-авг-2021, 08:52
Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты
Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты
4-авг-2021, 10:19
Какая лампа лучше для гель лака
Какая лампа лучше для гель лака
3-авг-2021, 12:55

Последние новости

21:07
Политика
Объяснять причину санкций СНБО против "Страны" ссылаясь на гостайну отказался Данилов
18:56
События
За что расстреляли известного бизнесмена в Черкассах
18:53
События
В успешные поиски стрелявших в Шефира Зеленский не поверил
18:51
События
Забившего до смерти жителя Авдеевки подполковника СБУ суд оставил под стражей
18:49
События
Набсовет "Укрзализныци" покидает Сергей Лещенко
16:14
События
Скорый перевод части регионов в "красную" зону карантина анонсировал Шмыгаль
16:12
События
Три основные версии покушения на Шефира назвали в Нацполиции
16:10
События
Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом
14:29
События
На советника президента Сергея Шефира совершено покушение. Его водитель тяжело ранен
14:26
События
8-летние сроки и многотысячные штрафы за антисемитизм ввела Рада
14:24
События
Минобороны Литвы порекомендовало выбросить смартфоны Xiaomi и больше не покупать их
14:12
События
В России с радаров внезапно пропал с радаров военный самолет Ан-26
14:11
События
Расстрелянный мужчина в Черкассах оказался лидером ОПГ
14:04
События
Почти 700 мостов, которые требуют ремонта насчитали в Украине
14:01
События
Полицейских, которые обезвредили пермского стрелка наградил Путин
10:27
События
В результате бойни в Перми число пострадавших возросло до 43 человек
10:23
События
На Печерске в Киеве без взлома выкрали из домашнего сейфа 100 тысяч долларов
10:20
События
Миллион первому образовательному учреждению где вакцинируются все сотрудники пообещал мэр Ивано-Франковска
10:18
События
Европу за "Северный поток-2" раскритиковал президент Польши Дуда
10:16
События
Роботы Boston Dynamics трудоустроились вместо людей в разных отраслях

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 сентября 20211462
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Донецкой области1251
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 сентября 20211126
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 2021916
Журналисты узнали имя гея, которому Наташа Королева отдала яйцеклетку за 50 биткоинов402
Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек290
"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса275

Досуг

Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Существует мнение, что творить можно только в хаосе. На практике хаос на рабочем столе влечет за собой такой же хаос в рабочих задачах. Даже если ваша работа требует креатива.
Сегодня, 18:2461
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Необходимость организации ухода за пожилыми людьми основана на их основных потребностях и направлена на повышение качества их жизни.
Сегодня, 12:0182
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Стоит ли рассматривать вариант покупки первичной недвижимости в новостройках Чернигова?
Вчера, 19:49131
Кому вы доверите свое здоровье?
Кому вы доверите свое здоровье?
Мы редко задумываемся о своем здоровье, когда ничего не беспокоит. Кажется, что организм работает, как часы, – и это в порядке вещей. Но стоит произойти мельчайшему сбою, как становится ясно, насколько мы уязвимы.
Вчера, 19:21155
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
В каталогах производителей детских товаров представлено большое количество приспособлений, призванных облегчить быт молодой мамы, упростить уход за младенцев.
Вчера, 18:30122
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Счастливым обладателям нового iPhone 13 Pro Max от Apple в первую очередь стоит позаботиться о защите корпуса этого недешевого гаджета. Лучше всего с этой задачей справится хороший и качественный чехол.
Вчера, 12:53164

События

За что расстреляли известного бизнесмена в Черкассах
За что расстреляли известного бизнесмена в Черкассах
Сегодня, 22 сентября, в Черкассах неизвестные застрелили в центре города известного местного предпринимателя Михаила Козлова.
Сегодня, 18:5668
В успешные поиски стрелявших в Шефира Зеленский не поверил
В успешные поиски стрелявших в Шефира Зеленский не поверил
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение 22 сентября на его первого помощника Сергея Шефира.
Сегодня, 18:5361
Забившего до смерти жителя Авдеевки подполковника СБУ суд оставил под стражей
Забившего до смерти жителя Авдеевки подполковника СБУ суд оставил под стражей
В среду, 22 сентября, состоялось судебное заседание Донецкого апелляционного суда по рассмотрению жалоб на приговор, которым подполковника СБУ Вадима Федорчука приговорили к 12 годам лишения свободы за жестокое убийство жителя Авдеевки в марте 2017 года.
Сегодня, 18:5167
Набсовет "Укрзализныци" покидает Сергей Лещенко
Набсовет "Укрзализныци" покидает Сергей Лещенко
Экс-журналист, бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко уходит из набсовета "Укрзализныци".
Сегодня, 18:4957
Скорый перевод части регионов в "красную" зону карантина анонсировал Шмыгаль
Скорый перевод части регионов в "красную" зону карантина анонсировал Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в скором времени некоторые регионы Украины могут перейти в "красную" зону карантина.
Сегодня, 16:1485
Три основные версии покушения на Шефира назвали в Нацполиции
Три основные версии покушения на Шефира назвали в Нацполиции
Правоохранители рассматривают пока три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, автомобиль которого сегодня был обстрелян неизвестными из автомата.
Сегодня, 16:1274
7 Днів