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Досуг Сегодня, 14:4373
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов

Вкусы людей разные: вегетарианцы, мясоеды и другие предпочтения непросты для ресторанов Кривого Рога, которые хотят угодить всем. Лучшее блюдо, которое объединяет вокруг себя гурманов и обычных любителей вкусной еды, – пицца. В украинских городах нет недостатка в заведениях итальянской кухни. Однако не только само блюдо притягивает к кафе посетителей в Кривом Роге. Акции на пиццу привлекают новых клиентов, удерживают постоянных и выделяют заведение среди конкурентов.

Где можно попробовать лучшую пиццу

Иногда лучший способ найти идеальное место для себя – просто посетить кафе или ресторан. Однако гораздо быстрее, ориентируясь на рейтинги и мнение уже бывалых посетителей, выбрать заведение, пицца в котором определенно не разочарует.

Monopizza

Любимая многими «Монопицца» – это здоровая еда. Пицца чаще относится к категории фаст фуда, но не в этом заведении. Повара используют отборные ингредиенты, обогащенные витаминами и полезными веществами. Для приготовления теста используется цельнозерновая мука и натуральная закваска без дрожжей. 

Большой выбор и возможность бесплатной доставки при заказе от 150 гривен привлекают жителей Кривого Рога. Авторский подход к приготовлению каждого блюда и использование итальянских печей для выпекания позволяет поварам подарить посетителям чувство близости к родине пиццы.

New-York Street Pizza 

Сеть ресторанов «Нью-Йорк», которая предлагает огромный выбор блюд европейской кухни. Основой меню считается гриль и фастфуд, особой популярностью пользуется пицца. Больше 20 видов начинок, приготовленных с использованием авторских соусов по уникальным рецептам поваров – это место заработало себе имя. Здесь еда соответствует качеству.

Если заказывать доставку, то лучше всего сделать это заранее: заказ едет дольше часа. Однако на вкусе пиццы время не отражается: термосумки поддерживают необходимые условия, чтобы блюдо оставалось горячим.

Veterano Pizza

Уникальное заведение. Основатели пиццерии добавили в интерьер детали военной тематики, что не портит атмосферу. Приходящие посетители не только наслаждаются едой, но и с интересом гуляют по кафе, делая фотографии на фоне декораций.

Пицца на пышном тесте подается как с одним типом начинки, так и с несколькими. Специально для пар с разными вкусами действует возможность заказать блюдо из двух половинок. «Ветерано Пицца» предоставляет возможность доставки в любое место Кривого Рога, но при условии заказа от 3 блюд.

Fiesta

Пиццерия-кафе, в которой подают европейскую кухню. Согласно отзывом, здесь стоит попробовать бургеры и пиццу. Сочное мясо, свежие ингредиенты и качественная обработка продуктов – все это превращается в необычные и вкусные блюда.

Пиццерия предоставляет возможность бесплатной доставки при заказе от 300 грн, что совпадает со средним чеком. Еда для вечеринки, для праздника или вкусного ужина – «Фиеста» отличный выбор.

«Два гуся»

Еще одна сеть ресторанов. В заведении предлагается обширное меню из разных блюд европейской кухни. Выбор пиццы в ресторане небольшой, однако клиенты могут корректировать состав, добавлять понравившиеся ингредиенты. Предлагаются на выбор 3 размера: маленький, 28 см, средний, 32, и нестандартный большой, 50 см. Привлекательные условия доставки – можно заказать пиццу от 200 грн и получить ее бесплатно.

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Досуг

Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
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