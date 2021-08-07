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Химиотерапия

Химиотерапией называют вид лечения онкологических заболеваний, основанный на приеме препаратов с противоопухолевым действием. Методика способна остановить бесконтрольное деление злокачественных клеток и рост новообразования, а также предотвратить распространение метастазов на здоровые органы.

Химиотерапия в Киеве доступна в клинике TARGET https://www.clinic-target.com/services/himioterapiya/. Назначается она при лечении различных видов рака. В зависимости от заболевания и состояния пациента она может проводиться самостоятельно или комбинироваться с другими вариантами терапии.

Основные задачи химиотерапии

Лечение онкологии при помощи цитостатических препаратов направлено на следующее:

  • уничтожение злокачественных клеток;
  • уменьшение размера новообразования перед проведением хирургического вмешательства или лучевой терапии;
  • предотвращение распространения метастазов на здоровые ткани;
  • снижение риска рецидива.

В качестве самостоятельного метода лечения химиотерапия назначается в случае развития системного образования, охватывающего весь организм (лейкемия, лимфома). При всех остальных видах онкологии ее проводят совместно с другими методами лечения (облучение, хирургическое удаление опухоли). Назначать ее могут как перед, так и после операции. Схемы приема препаратов могут быть разными и составляются в каждом случае индивидуально.

Виды химиотерапии

Химиотерапия бывает:

  1. Неадъювантная. Проводится перед операцией для уменьшения размеров новообразования. Это позволяет снизить вероятность метастазирования опухоли.
  2. Адъювантная. Назначается после оперативного вмешательства для удаления скрытых очагов и предотвращения развития опухоли в дальнейшем.
  3. Индукционная. Используется в случае диагностики неоперабельной формы рака.
  4. Гипертермическая. Основана на воздействии на патологические клетки высокими температурами. Такая терапия актуальна в случае лечения опухоли большого размера.
  5. Платиновая. Проводится с применением препаратов, содержащих платину. Назначается при лечении видов рака, при которых другие методики неэффективны.
  6. Щадящая. Отличается минимальным количеством побочных действий и заключается в приеме наименее агрессивных лекарств. Подходит для лечения начальных стадий опухолей небольшого размера.
  7. Высокодозная. Отличается использованием больших доз препаратов. В основном ее назначают при лечении лимфомы. Главным недостатком такой терапии является высокая токсичность и большое количество побочных эффектов.
  8. Паллиативная. Используется в случае лечения онкологии на терминальной стадии для уменьшения скорости роста опухоли, поддержания жизни и облегчения страданий больного.

Все виды химиотерапии при лечении различных видов рака проводят в клинике Таргет https://www.clinic-target.com/. Здесь работают опытные онкологи, которые смогут подобрать наиболее подходящий способ лечения в зависимости от диагноза и стадии онкологии. Для записи на консультации свяжитесь с администратором по телефону.

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Химиотерапия
Химиотерапией называют вид лечения онкологических заболеваний, основанный на приеме препаратов с противоопухолевым действием. Методика способна остановить бесконтрольное деление злокачественных клеток и рост новообразования, а также предотвратить распространение метастазов на здоровые органы.
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