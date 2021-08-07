Химиотерапией называют вид лечения онкологических заболеваний, основанный на приеме препаратов с противоопухолевым действием. Методика способна остановить бесконтрольное деление злокачественных клеток и рост новообразования, а также предотвратить распространение метастазов на здоровые органы.

Химиотерапия в Киеве доступна в клинике TARGET https://www.clinic-target.com/services/himioterapiya/. Назначается она при лечении различных видов рака. В зависимости от заболевания и состояния пациента она может проводиться самостоятельно или комбинироваться с другими вариантами терапии.

Основные задачи химиотерапии

Лечение онкологии при помощи цитостатических препаратов направлено на следующее:

уничтожение злокачественных клеток;

уменьшение размера новообразования перед проведением хирургического вмешательства или лучевой терапии;

предотвращение распространения метастазов на здоровые ткани;

снижение риска рецидива.

В качестве самостоятельного метода лечения химиотерапия назначается в случае развития системного образования, охватывающего весь организм (лейкемия, лимфома). При всех остальных видах онкологии ее проводят совместно с другими методами лечения (облучение, хирургическое удаление опухоли). Назначать ее могут как перед, так и после операции. Схемы приема препаратов могут быть разными и составляются в каждом случае индивидуально.

Виды химиотерапии

Химиотерапия бывает:

Неадъювантная. Проводится перед операцией для уменьшения размеров новообразования. Это позволяет снизить вероятность метастазирования опухоли. Адъювантная. Назначается после оперативного вмешательства для удаления скрытых очагов и предотвращения развития опухоли в дальнейшем. Индукционная. Используется в случае диагностики неоперабельной формы рака. Гипертермическая. Основана на воздействии на патологические клетки высокими температурами. Такая терапия актуальна в случае лечения опухоли большого размера. Платиновая. Проводится с применением препаратов, содержащих платину. Назначается при лечении видов рака, при которых другие методики неэффективны. Щадящая. Отличается минимальным количеством побочных действий и заключается в приеме наименее агрессивных лекарств. Подходит для лечения начальных стадий опухолей небольшого размера. Высокодозная. Отличается использованием больших доз препаратов. В основном ее назначают при лечении лимфомы. Главным недостатком такой терапии является высокая токсичность и большое количество побочных эффектов. Паллиативная. Используется в случае лечения онкологии на терминальной стадии для уменьшения скорости роста опухоли, поддержания жизни и облегчения страданий больного.

Все виды химиотерапии при лечении различных видов рака проводят в клинике Таргет https://www.clinic-target.com/. Здесь работают опытные онкологи, которые смогут подобрать наиболее подходящий способ лечения в зависимости от диагноза и стадии онкологии. Для записи на консультации свяжитесь с администратором по телефону.