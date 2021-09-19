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Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла

Стекло – прочный, экологически чистый материал с уникальными эстетическими свойствами. С тех пор как человечество научилось производить стекло, этот материал прочно вошел в привычный быт. Вы можете заказать стекло на sferaglass.com и получить качественные изделия для домашнего и офисного интерьера. SferaGlass – производитель стеклянных изделий в Днепропетровске. Изделия доставляют по всей Украине собственным транспортом. Сфера Гласс сотрудничает с организациями и частными заказчиками, предлагает большой выбор готовых проектов и возможность реализовать любые задумки клиентов.

Преимущества стекла в интерьере

Выбирая стекло под заказ, вы получаете изделия высокого качества с широким спектром преимуществ:

  • Любая форма. В процессе обработки сырье очень пластичное, что позволяет готовому изделию принимать любые формы. Изогнутые, плавные, полукруглые, многогранные формы не вызовут проблем в производстве.
  • Декоративные эффекты. Стеклянные изделия могут выступать в роли декора, а также иметь полезный функционал. Например, в интерьерах используют стеклянные перегородки и элементы мебели. Они выполняют стандартные функции и при этом обладают элегантным внешним видом.
  • Надежность. Современные технологии позволяют создавать суперпрочное стекло, которое используется для производства мебели и интерьерных элементов.
  • Универсальность. Материал подходит для декора любых интерьеров. Стеклянные изделия уместны в домашних, корпоративных, офисных помещениях и любых стилей дизайна.

Стеклянные изделия выглядят элегантно сами по себе, а также хорошо сочетаются с другими декоративными элементами. Стекло комбинируют с зеркалами, деревом, металлом. Стеклянную поверхность оформляют гравировками, фотопечатью, панно. SferaGlass выполнит заказы любой сложности. Специалисты компании помогут воплотить любые задумки и объемы работа. Кроме того, завод Сфера Гласс оснащен качественным оборудованием, клиентам не ставится технических ограничений по заказам.

Требования к стеклу для дома и офиса

Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла

Вы можете купить стекло в Днепре с неизвестным производителем и без бренда, но дать гарантии качества на такие изделия никто не сможет. Существует 3 основных критерия, по которым оценивается качество материала:

  • Безопасность и цельность. Готовое изделие не должно содержать трещин, сколов. Любые травмоопасные детали недопустимы. Некоторые виды стекла хрупкие, и могут рассыпаться полностью при наличии брака или попытках резки.
  • Технические характеристики. В зависимости от назначения, в изделиях используют разную толщину и состав материала. В интерьерных решениях используется стекло толщиной 4-6 мм. Для изготовления применяют закаленное, многослойное, ультрапрозрачное стекло.
  • Эстетика. Декоративные изделия привносят в интерьер изюминку. Важно, чтобы готовый элемент из стекла соответствовал эскизам и запланированным характеристикам.

Дополнительно о предпочтительных характеристиках можно проконсультироваться с сотрудниками SferaGlass. Сырье различается по прочности, степени прозрачности, оттенкам, наличию рисунка и сочетанию с другими материалами.

Преимущества заказа интерьерного стекла в SferaGlass

Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла

Заказ стекла в Киеве от производителя Сфера Гласс – это:

  • Помощь в разработке элементов дизайна для дома и офиса. С компанией сотрудничают профессиональные дизайнеры, которые помогут подобрать подходящее оформление декоративных элементов под существующий интерьер.
  • Индивидуальное сотрудничество. С каждым клиентом работают менеджеры, которые помогают подобрать дизайн и технические характеристики изделий.
  • Качественное оборудование. У SferaGlass целый парк с качественным оборудованием. У производителя достаточно мощностей для производства изделий из стекла любой сложности.
  • Гарантии. Сфера Гласс предоставляет документы на все изделия, помогает организовать доставку. Сотрудничество строится на основе договоров с каждым клиентом.

Узнайте подробности о работе SferaGlass или оформите заказ на производство интерьерного стекла для дома и офиса. Позвоните или напишите в Сфера Гласс, чтобы получить консультацию, профессиональные советы или узнать о стоимости производства.

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