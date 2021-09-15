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Что такое представительская полиграфия

Что такое представительская полиграфия

Имидж любой современной компании поддерживается многими маркетинговыми инструментами, в том числе представительской полиграфией. Расскажем, что к ней относится.

Деловая или представительская продукция - это часть фирменного стиля фирмы. В основном, сюда можно отнести различную полиграфию с логотипом и другими фирменными знаками. Благодаря деловой продукции формируется корпоративный стиль, компания становится узнаваемой в глазах клиентов.

С помощью представительской продукции можно выполнить функцию позиционирования, подчеркнуть статус фирмы, помочь сформировать нужное к ней отношение.

Что относится к данному виду полиграфии?

Основные группы материалов при печати полиграфии:

- папки - незаменимы в любой компании, их можно применять не только для того, чтобы переносить и хранить бумаги; папки используют для предоставления бумаг клиентам и партнерам, в основном они формата А4;

- визитки - основной инструмент для раздачи и постоянным, и потенциальным клиентам. Если соблюдать корпоративный стиль, партнеры и заказчики будут узнавать ваши визитные карточки, а вместе с тем запоминать и визуальное оформление;

- бланки для договоров, документов, деловых писем;

- конверты - они служат для того, чтобы пересылать договоры, письма и другую корреспонденцию, а также рекламные листовки.

Визитки

Разберем такую представительскую полиграфию, как визитки. Это один из самых основных атрибутов имиджа компании. С их помощью осуществляется передача контактов партнерам, а также клиентам и другим людям, которые используют услуги. Визитки могут быть напечатаны как на бумаге, так и на прозрачном пластике и даже на металле! Остается только продумать дизайн, который будет привлекать внимание.

Для деловой продукции применяются следующие послепечатные варианты отделки:

- защитный лак;

- уф-лакировка;

- вырубка;

- тиснение фольгой и другие способы.

Что такое представительская полиграфия

Скорость выполнения заказов

Перед каждым бизнесменом, независимо от того, насколько масштабная у него организация, стоит четкая задача - найти новых клиентов и не растерять старых. Добиться этого только рекламной полиграфией нельзя. На первом месте - качество продукции, обслуживание, доставки, гарантии и другие важные моменты. Большую роль играет и маркетинговая стратегия, и ее финансирование. Но представительская полиграфия, как часть реализации маркетингового плана - важная составляющая. Такие материалы помогут потребителям лучше ознакомиться с компанией и, возможно, побудят рассказать другим о ней.

При заказе материалов и выборе типографии обратите внимание: небольшие тиражи печатают цифровым способом, а если нужно от 500-1000 экземпляров и больше - офсетным. Макет, бумага, картон, качество изображения и цветопередачи - все должно быть на высоте. Только так полиграфия выполнит задачу представить компанию с лучшей стороны.

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