 

Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?

Досуг Сегодня, 17:0147
Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?

Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?

В современном деловом мире с каждым годом повышается востребованность профессии менеджера. Но следует заметить, что под этим термином могут пониматься различные специальности, часто далекие друг от друга. Рассмотрим три основных разновидности этой должности:

1. Проджект менеджер.

2. Продакт менеджер.

3. Аккаунт менеджер.

Первый вариант. Сотрудник выполняет функции руководителя команды, которая работает над проектом. В эту команду входят несколько специалистов, каждый из которых занимается той частью проекта, которая входит в его сферу компетенции. А проджект менеджер занимается координацией работы каждого из членов команды. Его задача не допустить, чтобы вместо единого проекта получились разрозненные части. Поэтому он выполняет роль посредника между разными специалистами, контролирует их, ставит задачи и сроки. Также он взаимодействует с заказчиком, уточняет его требования. Освоить данную специальность можно на project management курсах онлайн.

Второй вариант. В задачи сотрудника входит наиболее выгодная реализация конечного продукта. С этой целью он занимается исследованием рынка, запросов клиентов, их поведения. Также он определяет ценность продукта и момент запуска его в производство.

Третий вариант. Сотрудник постоянно налаживает взаимовыгодное партнерство с клиентом. Для этого ему необходимо изучать его бизнес, продукцию, конкурентов, бюджет, возможности. От успешности работы аккаунт менеджера зависит поддержание репутации компании в глазах партнера.

Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?

Проджект менеджер выполняет роль лидера рабочей команды

Постоянно пребывая в активном взаимодействии с членами команды, руководитель проекта выполняет такие обязанности:

1. Контроль сроков исполнения отдельных частей и всей работы в целом.

2. Посредничество между отдельными членами команды, а также между командой и заказчиком.

3. Организация сопутствующих мероприятий - совещаний, презентаций, семинаров, тренингов.

4. Отслеживание рисков и контроль над ними.

5. Отчет о каждом этапе работы перед заказчиком.

6. Расчет бюджета проекта, величины его расходов и доходов.

7. Контроль над процессом выполнения подпроектов.

8. Оптимизация продуктивности работы команды.

9. Составление и ведение сопутствующей документации.

10. Оценка эффективности работы.

H2 Софт скиллы, которыми должен обладать успешный проджект менеджер

Для успешного старта в карьере руководителя проекта пригодятся такие качества (развить их в себе помогут курсы project management):

1. Коммуникабельность. Надо постоянно быть готовым пойти на контакт с клиентом, руководством и участниками рабочей команды.

2. Адаптивность. Изменения ситуации могут происходить очень быстро. Нужно уметь изменять свой курс в соответствии с ними.

3. Креативность. Умение творчески мыслить для менеджера обязательно.

4. Убедительность. Чтобы уложиться в сроки, нужно уметь представлять свои идеи в убедительной форме.

5. Ответственность. Чтобы не произошло нарушение плана работы, лидер команды должен постоянно осознавать свою ответственность.

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