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Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop

Nokian — один из самых узнаваемых шинных брендов в мире. Особенно это касается зимних автомобильных покрышек, купить которые можно на сайте https://tireshop.ua/shini/zimnie/nokian.

Интернет-магазин резины Tireshop предлагает большое разнообразие покрышек финского бренда. Благодаря широкому ассортименту каждый сможет подобрать для себя подходящий вид автопокрышек для любого варианта техники: от легковых автомобилей до грузовых. В каталоге представлена продукция высокого качества по доступным ценам.

Офис компании Tireshop находится в Киеве, но оформив онлайн-заказ через интернет-магазин шин, можно воспользоваться доставкой в любую точку Украины. 

Ассортимент автомобильных шин Nokian в магазине Tireshop

В каталоге интернет-магазина представлено около тридцати линеек зимних автопокрышек бренда Nokian, являющегося самым северным производителем шин. Посетители могут выбрать одну из следующих моделей:

  • Hakkapeliitta 10;
  • Hakkapeliitta 10 SUV;
  • Hakkapeliitta 7 SUV;
  • Hakkapeliitta 8;
  • Hakkapeliitta 8 SUV;
  • Hakkapeliitta 9;
  • Hakkapeliitta 9 SUV;
  • Hakkapeliitta C3;
  • Hakkapeliitta CR3;
  • Hakkapeliitta LT2;
  • Hakkapeliitta LT3;
  • Hakkapeliitta R2;
  • Hakkapeliitta R2 SUV;
  • Hakkapeliitta R3;
  • Hakkapeliitta R3 SUV;
  • Nordman 7;
  • Nordman 7 SUV;
  • Nordman 8;
  • Nordman 8 SUV;
  • Nordman C;
  • Nordman RS2;
  • Nordman RS2 SUV;
  • WR A4;
  • WR C3;
  • WR D4;
  • WR SNOWPROOF;
  • WR SNOWPROOF P;
  • WR SUV 3;
  • WR SUV 4.

Каждая из моделей имеет свои особенности и разрабатывалась специально для определенных условий эксплуатации или для конкретного типа техники. Благодаря большому набору типоразмеров подобрать покрышки Nokian можно для любых автомобилей.

Особенности зимних шин «Нокиан»

Зимние шины «Нокиан» производятся в Финляндии. Поэтому с тестовыми полигонами у компании вовсе нет проблем. Суровые скандинавские зимы — это отличное испытание для автопокрышек. Поэтому финны хорошо понимают, что нужно потребителям, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, независимо от погодных условий.

Автомобильная резина Nokian производится с 1932 года. Почти за сотню лет скандинавы постоянно улучшали и без того хорошее качество своих покрышек, за счет чего их продукт получил признание не только на внутреннем рынке, но и во всем мире.

На сейчас автомобильные шины «Нокиан» — это высокотехнологичный товар. В его производстве применяются передовые технологии с внедрением инновационных решений собственных исследовательских центров.

Бренд выпускает не только фрикционные покрышки, но и шипованную резину. Даже при наличии шипов финские шины являются мягкими и обеспечивают высокий акустический комфорт даже при движении по сухому асфальту.

Фрикционные автопокрышки Nokian остаются одними из лучших в мире и обеспечивают надежное сцепление даже на обледенелых поверхностях, несмотря на отсутствие шипов. В их производстве применяется особая резиновая смесь с добавлением силики. Это придает протектору мягкости и эластичности. За счет такого решения и уникального протектора с большим количеством микроламелей шина легко прилипает к скользкой поверхности.

Несмотря на свою мягкость, резина отличается высокой износоустойчивостью. В большинстве моделей это достигается за счет непрерывного продольного ребра по центру протектора.

Автошины Nokian разработаны таким образом, что они остаются эффективными при любых погодных условиях. Резина не чувствительна к большим перепадам температур и сохраняет эластичность даже при самых сильных морозах и обеспечивает хорошее сцепление с дорогой.

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Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
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Досуг

Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Интернет-магазин резины Tireshop предлагает большое разнообразие покрышек финского бренда. Благодаря широкому ассортименту каждый сможет подобрать для себя подходящий вид автопокрышек для любого варианта техники: от легковых автомобилей до грузовых.
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