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Досуг Сегодня, 09:4557
Механическая обработка изделий разной сложности

Залог качественных и конкурентоспособных изделий — детали, изготовленные точно в размер, без малейших дефектов и изъянов. Чтобы получить результаты высокого уровня, необходимо применение высокоточного оборудования: фрезерных, токарных станков, термопластавтоматов. Компания ООО «ДИС-ГРУПП» предлагает услуги обработки деталей на высокоточных станках с ЧПУ.

Преимущества сотрудничества с «ДИС-ГРУПП»

Станками управляют квалифицированные операторы, которые досконально знают все программы ЧПУ оборудования. Чтобы каждый заказ выполнялся с идеальной точностью, все работы ведутся на современных, высокоточных сверлильных, фрезерных, шлифовальных и токарных станках. Поскольку большинство операций выполняются под контролем числового управления, это гарантирует отсутствие дефектов.

Кроме точного числового управления, на качество и точность детали влияет правильно составленное задание. Программа для станков составляется на основе 3D модели, чертежа или готового образца, которые предоставляет заказчик.

Часто клиенты не могут предоставить точный чертеж или модель нужной детали. В таких случаях, инженеры компании разрабатывают чертеж по словесному описанию, примерному эскизу. Прежде чем отправить деталь в работу, все размеры и нюансы обязательно согласовываются с заказчиком.

Стоимость услуг ниже средней по рынку, к тому же, постоянные клиенты получают выгодные скидки. Оплата производится по схеме — половина суммы после утверждения заказа, половина — после изготовления.

Полный спектр услуг

Основные услуги, которые может выполнить компания «ДИС-ГРУПП»:

  • производство сложных пресс-форм;
  • шлифовка деталей, проволочная электроэрозия;
  • механическая обработка деталей на шестишпиндельных станках;
  • литье алюминиевых деталей на термо пластавтоматах;
  • работа с материалами широкого спектра (металлы, пластмассы);
  • фрезерная обработка на 4х осевом обрабатывающем центре;
  • изготовление деталей по нестандартным размерам.

Компания «ДИС-ГРУПП» может гарантировать высшее качество готовых изделий, поскольку жестко контролирует все производственные этапы. Все работы выполняются на собственном оборудовании, без посредников, поэтому четко контролируются не только качество, но и сроки проектов.

Услуги по мехобработки

В случае необходимости, наши мастере выезжают на объект, чтобы сделать необходимые замеры для производства деталей. На все изделия устанавливается официальная гарантия. Также возможно сервисное обслуживание готовых объектов.

В работу берутся любые заказы — разовые или серийные, поскольку в компании ценится каждый клиент. Нужно ли вам изготовить несколько деталей в единичном экземпляре или выполнять определенные объёмы каждый месяц, вы получите высокое качество и точность.

Клиенты компании могут быть уверены в высоком качестве, долговечности и надежности изделий, которые создаются на оборудовании «ДИС-ГРУПП».

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Механическая обработка изделий разной сложности
Механическая обработка изделий разной сложности
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Досуг

Механическая обработка изделий разной сложности
Механическая обработка изделий разной сложности
Залог качественных и конкурентоспособных изделий — детали, изготовленные точно в размер, без малейших дефектов и изъянов. Чтобы получить результаты высокого уровня, необходимо применение высокоточного оборудования: фрезерных, токарных станков, термопластавтоматов.
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