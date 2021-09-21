Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?

Тротуарная плитка очень популярна в нашей стране уже долгие годы. Она не только привлекательного внешнего вида, но и очень прочная и служит долгое время без потери первоначального качества. Какую конкретно тротуарную плитку купить? Цена на материал? Как выглядит? Как правильно укладывать плитку? В этой статье вы узнаете, где купить плитку ТМ Avenue, чтобы качественный продукт был применен на территории вашего сада или патио загородного дома.

Применение тротуарной плитки ТМ Avenue

Уверяем вас — вы ограничены только пределами своей фантазии. Уложить тротуарную плитку бренда Avenue можно практически где угодно: обустройте территорию возле бассейна, выложите дорожки в саду, уложите плиткой парковые зоны, зоны у беседки, территорию подъездной дороги к вашему дому. Строгих ограничений нет — вам просто необходимо выбрать конкретный продукт для определенных целей. Вас огорчает грязь и лужи на даче — тротуарная плитка Avenue — лучший вариант исправить это.

Высокое качество для любых нужд

Первой из основных характеристик тротуарной плитки Avenue является ее долгий срок службы. Продукция стойкая к механическим повреждениям и различным погодным условиям, что обеспечивает первоначальный вид на долгие годы.

Вы должны знать, что тротуарную плитку укладывать легче, чем другие элементы. А все потому что она имеет подходящий размер и форму. Уход за плиткой не составит труда — достаточно подметать опавшие листья, песок и грязь. В случае серьезных загрязнений, после того как вы подметете поверхность, можно промыть плитку со шланга, под напором воды. Если к этим достоинствам добавить доступные цены, то выходит, что тротуарная плитка данного производителя солидный конкурент многой другой продукции.

Обратите внимание и на современный дизайн. Время, когда уложенные плиткой мостовые ассоциировались с серым неприметным бетонным блоком, прошли. Avenue предлагает своим потребителям продукцию различных размеров, форм, цветов и фактур. Они элегантны, стильны и эстетичны.

Благодаря всем этим характеристикам плитка ТМ Avenue отлично впишется как в минималистичный, современный дизайн, так и в красивые территории в деревенском стиле.

Где в Украине купить тротуарную плитку, продукцию декора и дорожные элементы?

Используя тротуарную плитку для отделки пространства вокруг загородного дома, вы можете придать ему индивидуальный вид и неподвластный времени стиль. Чтобы получить прочную и красивую поверхность, стоит воспользоваться услугами проверенного и признанного производителя, которым и является ТМ Avenue. Бренд долгие годы поставляет покупателям строительные материалы высочайшего качества. Посетив официальный сайт компании «Сириус Строй» вы можете выбрать из большого ассортимента и купить не только тротуарную плитку, но и дорожные элементы и продукты для декора придомовой территории. Тротуарная плитка представлена ​​в нескольких линейках. Каждая серия предлагает элементы разной текстуры, размера и цветовых решений. Посетите сайт компании «Сириус Строй» и ознакомьтесь с полным предложением.