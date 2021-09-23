Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?

Мягкий сыр с голубой плесенью — идеальный вариант не только для классической сырной тарелки, но и для приготовления вкусных десертов, закусок, салатов, ароматных основных блюд. Они отличаются пикантным вкусом с нотками орехов и влажной земли, что гармонично раскрывает вкус других компонентов в популярных ресторанных блюдах.

Быстрые и вкусные рецепты блюд с голубым сыром

Самыми популярными представителями сырного семейства с благородной голубой плесенью считают:

Горгонзолу;

Рокфор;

Злату Ниву;

Гран Баварезе.

Например, сыр Злата Нива, который имеет немного кисловатый аромат с животными нотками и пикантный соленый вкус, отлично подойдет для приготовления мясной пасты.

Ньокки с грибами и сыром с голубой плесенью

Нежный и пикантный голубой сыр отлично сочетается с нейтральными грибами. Отличный вариант для вегетарианского ужина!

Ингредиенты:

- Готовые картофельные ньокки (800 г);

- Оливковое масло (1 ст. л.);

- Сливочное масло (30 г);

- Лук (1 шт.);

- Чеснок (2 зубчика);

- Шампиньоны (300-400 г);

- Сливочный голубой сыр (150 г);

- Соль;

- Перец;

- Специи.

Пошаговая инструкция приготовления:

1. Поставьте на средний огонь большую кастрюлю с водой и доведите до кипения. Приготовьте картофельные ньокки, следуя инструкциям на заводской упаковке. Как правило, когда все ньокки всплывут на поверхность воды, их можно вынимать.

2. За это время нагрейте оливковое масло и сливочное масло в сковороде. Нарежьте лук мелким кубиком, а шампиньоны пластинками, отправьте на сковороду. Обжаривайте на сильном огне в течение 1 минуты, после чего томите под крышкой еще 5-6 минут.

3. Добавьте на сковороду немного раздавленного чеснока и готовьте еще 1-2 минуты. Затем отправьте в эту смесь ньокки и тщательно перемешайте. Сверху готовое блюдо можно посыпать свежей зеленью и голубым сыром.

Куриные крылышки на основе соуса с голубым сыром

Хрустящая горячая закуска в американском стиле с непревзойденным соусом на основе мягкого сыра с голубой плесенью!

Ингредиенты:

- Куриные крылышки (1 кг);

- Сливочное масло (4 ст. л.);

- Острый соус Табаско (5 ст. л.);

- Белый винный уксус (1 ст. л.);

- Мука;

- Подсолнечное масло.

Для приготовления соуса:

- Обезжиренные сливки (пахта) (150 мл);

- Сметана (150 мл);

- Голубой сыр (80 г);

- Чеснок (1 зубчик);

- Паприка (¼ ч. л.).

Пошаговая инструкция приготовления:

1. Возьмите среднюю кастрюлю и влейте в нее острый соус, сливочное масло и уксус. Как только масло полностью растопиться, перемешайте смесь и перелейте ее в отдельную миску. Параллельно смешайте все компоненты нежного соуса и немного охладите.

2. Зачистите куриные крылышки, а затем разрежьте их пополам по линии суставов. Переложите их в миску, добавьте соль и немного муки, чтобы они равномерно покрылись.

4. Нагрейте немного подсолнечного масла в глубокой сковороде и отправьте на раскаленную сковороду крылышки. Обжаривайте их примерно 15-20 минут, постоянно переворачивая, пока они не подрумянятся. Как только они приготовятся, поместите их в миску со сливочным соусом. Подавать такую горячую закуску можно с палочками свежей моркови или сельдерея.

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