Причин, почему опухла десна, может быть несколько, но в любом случае это указывает на некоторые воспалительные процессы в ротовой полости, лечение которых не стоит откладывать на потом. Ведь последствия могут быть куда более серьезными, чем можно себе представить.

Имейте ввиду: если опухла десна, нужно неотлагательно обратиться к стоматологу, ведь именно специалист может максимально точно определить причины отека мягких тканей и, следовательно, назначить оптимальное лечение. А причин такой проблемы может быть несколько, рассмотрим самые распространенные из них.

Парадонтит или гингивит

Если вы заметили, что ваши десна опухли, покраснели и кровоточат, это может указывать на их воспаление, вызванное:

Плохой гигиеной полости рта или разнообразными травмами;

Нехваткой витаминов или гормональными сбоями в организме.

Разумеется, пролить свет на точные причины может только специалист, поэтому поход в стоматологическую поликлинику откладывать не стоит, ведь если запустить воспаленные десны, это может привести к потере зубов.

Флюс

Еще одной распространенной причиной опухлости десны является так называемый десневой абцесс, или флюс. Симптомы следующие:

Десна отекает вокруг одного конкретного зуба;

На десне видна (нащупывается) характерная шишка;

Часто - пульсирующая боль (иногда – достаточно острая);

Повышается температура;

Не редко напухает щека или даже целое лицо.

Десневой абцесс может возникнуть по многим причинам, в частности, запущенный зубной кариес, некачественное предыдущее лечение каналов зуба или даже оставленный обломок в канале обломок инструмента (да-да, и такое бывает).

Именно поэтому очень важно осуществлять лечение зубов и полости рта исключительно в профессиональных стоматологических клиниках, в частности, с наилучшей стороны зарекомендовала себя клиника «Люмидент», имеющая современное оборудование, команду стоматологов-профессионалов, которые в процессе лечения используют только передовые технологии.

Другие причины отекания десны

В случае, если указанное выше к вам отношение не имеет, существуют и другие причины, почему опухла десна возле зуба.

Во-первых, возможно, у вас прорезается зуб мудрости, вследствие чего появляется своеобразный капюшон на десне.

Во-вторых, отек мягких тканей может возникать после лечения зубов, или протезирования, имплантации, удаления. Кстати, подробно о том, чем полоскать, если опухла десна, можно здесь: https://www.lumident.kiev.ua/opuhla-desna - информация от специалистов уж точно для вас будет очень полезной.

В-третьих, если у вас распухла десна, это еще не показатель того, что имеются заболевания ротовой полости. Возможно, речь идет о других заболеваниях – гепатите или сахарном диабете и пр.

Итог

Отек десен – это свидетельство того, что в полости рта протекают те или иные воспалительные процессы, реагировать на которые следует неотлагательно, в частности, незамедлительно обратиться к профессиональному врачу. А чтобы избежать таких неприятностей, регулярно и тщательно ухаживайте за полостью рта, своевременно посещайте стоматологов для осмотра или профессиональной гигиены – ведь проблему проще предупредить, чем потом бороться с ее последствиями.