Преимущества искусственных елок

В преддверии Нового года начинается подготовка к празднованию. Покупаются фейерверки, подарки, украшения для дома и, конечно, не обходится без главного символа праздника — новогодней ели. Дерево может быть настоящим либо искусственным, каждый решает сам, какая елочка будет наряжена в доме.

За последние годы увеличилось число поклонников искусственных елочек, и это неудивительно. Такое дерево прослужит не две недели, как живая лесная красавица, а несколько лет. Например, искусственные ёлки Смерека — качественные деревья, которые не теряют хвою, не колются, безопасны для детей и домашних питомцев, а что самое главное они пожаробезопасны.

Новогодние елки смерека изготавливаются из высококачественного экологически чистого сырья, которое используется в пищевой и медицинской промышленности. Эти деревья — достойная замена натуральным елочкам. Они прослужат долго и не потеряют первоначального вида. Веточки хвойного дерева литые и покрыты мягкими иголочками, которые придают натуральности искусственной ели.

Каждую ветвь отливают в специальных формах. Они получаются объемными и полностью повторяют форму ветки натуральной ели. После этого собирают в единую конструкцию. В итоге получается елочка с мягкой хвоей, которую практически не отличить от живого хвойного дерева. Со временем литая хвоя не пересыхает и не осыпается как иголочки сделанные, например, из пленки ПВХ.

Искусственные елки смерека абсолютно безопасны. Они выдерживают температуру до 500 градусов. Помимо этого, хвоя практически не пахнет. Литые елки смерека прослужат на много больше лет, чем их аналогичные модели из других материалов.

Конструкции деревьев разборные, состоят из двух частей. В комплект входит складная металлическая подставка, с крепежными болтами и предусмотрена защита от царапин пола. Есть упор для надежной фиксации дерева в вертикальном положении.

В универсальном интернет-магазине «Болгарка» можно купить елки смерека. Все модели елочек безопасны. Искусственные деревья изготовлены из пожаробезопасных, нетоксичных материалов. Они не имеют запаха, не выделяют фенол, что очень важно, когда в помещении находятся маленькие дети.

В магазине можно купить елку смерека подходящего размера, с хвоей всех оттенков зеленого цвета. Можно выбрать модель от светлых до насыщенно темных тонов зелени или заказать подобие оригинальной ели с иголочками благородного голубого цвета.