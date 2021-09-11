Купить ветровку в Интернете

Нет ничего более подходящего для ранней осени, чем ветровка. Они очень удобны и в то же время практичны. Цветовая палитра современных ветровок не ограничивается темными цветами, а потому у вас есть все шансы выделиться среди остальных. Выбор ветровки требует особых знаний, без которых вам будет довольно сложно осуществить покупку качественной модели. Более подробно о правилах выбора вы узнаете чуть ниже, а пока мы посоветуем посетить интернет-магазин одежды Bolf, который пользуется огромной популярностью и доверием среди клиентов.

Когда появились мужские ветровки?

Все мы знаем, что собой представляют современные ветровки. И большинство из нас наверняка в курсе, для каких целей они используются: защищают нас от порывистого ветра, выпадения внезапных осадков и др. Сегодня производители ветровок шагнули далеко вперед, поэтому встречаются модели, которые не просто закрывают тело от дождя, а накапливают тепло и достаточно хорошо удерживают его. Именно в связи с развитием технологий зимние куртки могут выглядеть так, словно перед нами модель, рассчитанная на летние вечера.

Самые первые модели ветровок появились в начале 19-го века. Первыми их начали использовать моряки, а шились подобные куртки из парусины, которая пропитывалась смолой, а далее коптилась на костре. Все это позволяло морякам защищаться от осадков и брызгов воды.

Современные модели производятся несколько иначе, так как на рынке уже присутствуют материалы, способные отводить влагу и укрывать тело от дождя.

Какие бывают ветровки

Ветровки можно условно разделить на повседневные и спортивные. Дизайн первых заметно сдержаннее. В них преобладают консервативные темные оттенки. Для вторых же характерны, наоборот, более яркие цвета. Собственно данное различие характерно не только для ветровок. Вся спортивная одежда всегда была более заметной и свободной на принт.

Помимо традиционных моделей на молнии существуют и ветровки анорак, которые визуально напоминают худи. Главный недостаток таких ветровок в том, что снимаются они через голову, что не всегда хорошо, так как осенью данная вещь будет частенько мокрой.

Материал мужских ветровок

Наиболее распространенным материалом в мужских ветровках является полиэстер. Он неприхотлив, хорошо стирается, защищает тело от дождя и ветра, не мнется и выделяется высокой прочностью.

Если речь заходит о хлопковых ветровках, то будьте готовы к тому, что вы промокнете под первым же дождем. Подобные модели никогда не выделялись своей устойчивостью к осадкам.