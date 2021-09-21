 

Новости города Киев

Досуг Сегодня, 17:3056
Новости города Киев

Для современного человека доступ к новостным порталам в условиях цифрового мира не составляет совершенно никакой проблемы. Новостные порталы сплошь и рядом, не говоря уже о банальных телепередачах, однако мало кто действительно находит пользу в этих ресурсах. Все потому, что нынешние поколения не признают новостные каналы и такое явление как новости в целом, считая их пережитками прошлого, но есть все же люди, понимающие всю важность вопроса. Дело в том, что новости – это ни к чему не обязывающий способ коммуникации со своей и другими странами, с миром в целом. Именно поэтому они так важны: благодаря им население в первую очередь получает важные сведения о нововведениях, где бы они ни были приняты, а иногда и банальные напоминания о том, что нужно быть осторожным.

Новости Киева

Новостной портал собрал для вас самые свежие новости Киева, которые помогут вам всегда оставаться в курсе самых важных событий.

День донора

Например, была опубликована информация о Дне донора в Киеве. В этом материале находится важная информация о том, где, когда и как желающие могут сдать кровь, эритроцитарную массу и плазму. Также в новости размещена информация об обязательном медицинском осмотре, который проводит врач-терапевт, закреплённый за каждым пунктом сдачи крови.

Выставка на ВДНХ

Кроме того, новости дают возможность узнать о грядущих событиях города. Так, например, в «Экспоцентре Украины» откроется выставка, которая содержит в себе стальные фигуры и персонажей, которые завоевали сердца миллионов зрителей благодаря своему «участию» в фантастических фильмах. Уникальность выставки заключается в том, что каждую фигуру мастера создавали вручную, от разработки дизайна до подгонки деталей. Сообщается, что необычная выставка откроется для зрителей 10 сентября 2021 года.

Очередное ДТП

Кроме того, новости Киева служат отличным напоминанием о том, как важно соблюдать правила дорожного движения в целом заботиться о своей безопасности. Новостные порталы сообщают, что сегодня Воздухофлотский проспект увидел очень жесткое нарушения правил дорожного движения: водитель маршрутного такси пролетел по перекрестку при красном сигнале светофора. Сообщается также, что маршрутка была переполнена как сидячими, так и стоячими пассажирами. Столкновения автомобилей с грандиозным материальным ущербом и ранениями пассажиров и пешеходов чудом удалось избежать, однако водитель маршрутного такси свое наказание понесет.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Киев, город, 7dniv, 7dnivinfo  
Новости города Киев
Новости города Киев
Купить ветровку в Интернете
Купить ветровку в Интернете
Преимущества искусственных елок
Преимущества искусственных елок
Почему опухла десна?
Почему опухла десна?
Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?
Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?
Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?
Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?
Механическая обработка изделий разной сложности
Механическая обработка изделий разной сложности
Лучшие способы изучения английского дома в 2021 году
Лучшие способы изучения английского дома в 2021 году
Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?
Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?
Что такое представительская полиграфия
Что такое представительская полиграфия
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла

Новости по теме

Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
21-сен-2021, 12:51
Колонна антипрививочников в Киеве прошла маршем по центру города
Колонна антипрививочников в Киеве прошла маршем по центру города
18-сен-2021, 18:46
Кличко надеется, что Киев избежит локдауна
Кличко надеется, что Киев избежит локдауна
13-сен-2021, 09:30
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
23-авг-2021, 20:09
Рейтинг застройщиков Киева
Рейтинг застройщиков Киева
17-авг-2021, 17:42

Последние новости

17:55
События
Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа
17:49
События
После двух месяцев голодовки в СИЗО Семенченко потерял сознание
17:46
События
Вслед за Разумковым у Зеленского хотят поменять глав комитетов Рады
17:42
События
Суд смягчил меру пресечения Антоненко, обязав его только ночевать дома
17:40
Политика
За две недели полностью вакцинировать 70% госслужащих поручили у Зеленского
14:47
Политика
15-летний контракт на поставку газа с "Газпромом" готовится подписать Венгрия
14:45
Политика
На канале Порошенко странным образом поздравили его с днём рождения
13:43
События
Пустят ли в магазинах "красной зоны" украинцев без ковид-сертификатов объяснил главный санврач
12:21
События
"Газпром-медиа" озвучил название российской версии сервиса TikTok
10:37
События
В Крыму Россия начала масштабные учения ВДВ
10:35
Политика
О помощниках и советниках Елены Зеленской в Офисе президента ничего не знают
10:33
События
О ликвидации пятерых боевиков ХАМАСа в ходе ожесточенной перестрелки объявил Израиль
10:31
События
Когда и на каких условиях человечество вернется к нормальной жизни рассказал глава Pfizer
09:34
События
Армию для защиты своих граждан в Косово готова применить Сербия
09:30
События
Талибы запретили стильные прически и бритье бород
09:24
События
В Москве загадочный мужчина в темных очках раздавал автографы от имени писателя Виктора Пелевина
09:20
События
На испанском острове Ла Пальма неделю продолжается извержение вулкана
09:16
События
Бомбардировщик В-52Н ВВС США в небе над Тихим океаном встретили три российских истребителя Су-35С
08:38
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 сентября 2021
00:53
Публикации
Эксклюзив
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I

Новости ТОП-7

Комментариями чиновников по поводу обстрела авто Шефира возмущен экс-генпрокурор Шокин6678
Почему арестовали "смотрящего" Кузяру и при чем тут стрельба по Шефиру3790
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 сентября 20212217
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 20211946
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 сентября 20211223
Российские ВВС во вторжении в зону, где проходили украинские учения обвинили в ВСУ440
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I339

Досуг

Новости города Киев
Новости города Киев
Для современного человека доступ к новостным порталам в условиях цифрового мира не составляет совершенно никакой проблемы. Новостные порталы сплошь и рядом, не говоря уже о банальных телепередачах, однако мало кто действительно находит пользу в этих ресурсах.
Сегодня, 17:3057
Купить ветровку в Интернете
Купить ветровку в Интернете
Нет ничего более подходящего для ранней осени, чем ветровка. Они очень удобны и в то же время практичны. Цветовая палитра современных ветровок не ограничивается темными цветами, а потому у вас есть все шансы выделиться среди остальных.
Сегодня, 15:0666
Преимущества искусственных елок
Преимущества искусственных елок
В преддверии Нового года начинается подготовка к празднованию. Покупаются фейерверки, подарки, украшения для дома и, конечно, не обходится без главного символа праздника — новогодней ели.
Сегодня, 15:0366
Почему опухла десна?
Почему опухла десна?
Причин, почему опухла десна, может быть несколько, но в любом случае это указывает на некоторые воспалительные процессы в ротовой полости, лечение которых не стоит откладывать на потом. Ведь последствия могут быть куда более серьезными, чем можно себе представить.
Сегодня, 15:0182
Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?
Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?
Мягкий сыр с голубой плесенью — идеальный вариант не только для классической сырной тарелки, но и для приготовления вкусных десертов, закусок, салатов, ароматных основных блюд.
Сегодня, 14:5071
Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?
Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?
Тротуарная плитка очень популярна в нашей стране уже долгие годы. Она не только привлекательного внешнего вида, но и очень прочная и служит долгое время без потери первоначального качества. Какую конкретно тротуарную плитку купить? Цена на материал? Как выглядит? Как правильно укладывать
25-сен-2021, 14:06202

События

Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа
Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа
На украинском газовом рынке закручивается новая интрига.
Сегодня, 17:5577
После двух месяцев голодовки в СИЗО Семенченко потерял сознание
После двух месяцев голодовки в СИЗО Семенченко потерял сознание
Голодающий в изоляторе СБУ экс-нардеп Семен Семенченко, которого оставили под стражей до 6 ноября, потерял сознание.
Сегодня, 17:4956
Вслед за Разумковым у Зеленского хотят поменять глав комитетов Рады
Вслед за Разумковым у Зеленского хотят поменять глав комитетов Рады
На выездном совещании "Слуг народа" в Трускавце, которое запланировано на 1-3 октября,  могут рассмотреть смену глав нескольких парламентских комитетов
Сегодня, 17:4655
Суд смягчил меру пресечения Антоненко, обязав его только ночевать дома
Суд смягчил меру пресечения Антоненко, обязав его только ночевать дома
Фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко смягчили меру пресечения.
Сегодня, 17:4252
Пустят ли в магазинах "красной зоны" украинцев без ковид-сертификатов объяснил главный санврач
Пустят ли в магазинах "красной зоны" украинцев без ковид-сертификатов объяснил главный санврач
При в введении в каком-либо регионе Украины "красной" зоны карантина Минздрав не собираются вводить запрет на работу продуктовых магазинов и супермаркетов.
Сегодня, 13:4394
"Газпром-медиа" озвучил название российской версии сервиса TikTok
"Газпром-медиа" озвучил название российской версии сервиса TikTok
Российская версия популярного сервиса TikTok, которую "Газпром-медиа" обещает запустить до конца осени, будет называться Yappy.
Сегодня, 12:2183
7 Днів