Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?

Ценители кофе любят аромат свежих зерен, и пить кофе для них — это искусство и отдых в одном процессе. Поэтому большинство предпочитают покупать автоматическую кофемашину, чтобы наслаждаться любимым напитком, не выходя из дома. Что стоит знать об этих устройствах?

Кофе из кофемашины — это удобно и вкусно, ведь благодаря такому устройству можно приготовить любой кофе и получить потрясающий аромат. На рынке представлено множество моделей кофемашин. Некоторые из них — капельные, другие — капсульные или аппараты, работающие под давлением. Последние становятся все более популярными из-за того, что приготовление кофе сводится к простому наливанию воды и добавлению кофейных зерен, а эффект их работы несравним с другими. Одним нажатием кнопки кофеварка включается, и по дому разносится ароматный запах. Какую лучше купить кофемашину, чтобы наслаждаться ароматным напитком каждый день?

Виды кофемашин

Наиболее важными параметрами кофемашины являются функции, позволяющие приготовить несколько видов кофе. Весь процесс заваривания основан на пропускании горячей воды под давлением через молотый кофе, получая эссенцию, то есть эспрессо, который является отправной точкой для других типов кофе. Преимущество этого метода заключается в том, что он извлекает из кофе лучшие качества и элементы, то есть белки, жиры и сахар, и исключает вещества, которые, например, вызывают горечь или раздражение желудка. Удобство использования — дополнительный плюс, потому что это автоматические кофемашины.

Капсульная машина — это другой вид кофеварок, только здесь вместо молотого кофе применяются специальные капсулы, содержащие молотый кофе. Каждая капсула содержит отмеренное количество кофе, адаптированное к типу напитка, который пользователь хочет получить, например, для кофе с молоком следует выбрать капсулу латте с дополнительным сухим молоком. Достаточно вставить капсулу, включить кофемашину и сразу же можно насладиться ароматным кофе. Вопреки распространенному мнению, приготовленный таким образом кофе по вкусу и аромату не похож на растворимый кофе.

Кофемашина с ручным управлением, вероятно, самая сложная в использовании. Перед приготовлением кофе следует измельчить зерна и поместить их в портафильтр. Принцип работы такой же, как у автоматической кофемашины для эспрессо. Некоторые модели позволяют приготовить двойную порцию кофе, также у них есть отдельные насадки для взбивания молока. Однако такие устройства, безусловно, более требовательны в использовании, чем автоматические кофемашины.

Автоматические кофемашины

Эспрессо-машины имеют значительно упрощенное управление. Время от времени достаточно подливать воду и досыпать зерна. Это решение особенно ценится в офисах, когда кофемашина используется несколькими людьми, поэтому она должна быть всегда в полной готовности.

Когда дело доходит до выбора автоматической кофемашины, все зависит от индивидуальных предпочтений и доступного бюджета.

Многие бариста рекомендуют покупать рожковую кофемашину, если пользователи ожидают от кофе чего-то большего, чем просто немного черного кофе — для этого идеально подойдет простая кофемашина с фильтром или кофеварка. Любителям капучино, американо или латте маккиато стоит подумать о покупке такого устройства. Важно отметить, что некоторые автоматические кофемашины запрограммированы на 17 видов кофейных напитков!

Самым важным в приготовлении кофе являются сами кофейные зерна. Свежие и ароматные, они позволят приготовить настоящий итальянский кофе в домашних условиях и подарят незабываемые впечатления. Так что если кто-то решит купить автоматическую кофемашину, стоит сразу запастись зернами хорошего качества, самыми популярными из которых являются сорта арабика и робуста.