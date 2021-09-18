Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием

Правильное дыхание повышает эффективность упражнений. Правильно дышать стоит научиться первым делом. Если решили тренироваться, мало найти темпоритм для больших физических нагрузок.

Техники дыхания разные в зависимости от вида спорта или тренировок. Неизменно одно: не забывать дышать. Йога, приседания с весом, растяжка, бег одинаково требуют ровного дыхания. Если кислород не поступает равномерно в организм, силы тают.

Правильное дыхание стоит освоить, если решили попробовать круговые тренировки Crossfit. Смысл в выполнении комплекса упражнений за кратчайший срок. Нагрузки направлены на ловкость, силу и выносливость и состоят из кардио, тяжелой атлетики и гимнастики. Толчки, рывки, тяги, жимы, подъемы на грудь и всевозможные их сочетания с гантелями, штангами, гирями невозможно выполнить без правильного дыхания.

Как дышать?

Обычно никто не задается этим вопросом, ведь процесс осуществляется рефлекторно. Если занятия с тренером в тренажерном зале, за правильностью дыхания следит профессионал. Индивидуально занимаясь, помните, что вдох делается, когда мышцы расслаблены, выдох в самый напряженный момент на максимальном усилии. Качая пресс, вдыхают при опускании туловища, выдыхают при поднятии.

Дышите диафрагмально, делайте глубокий вдох, надувая живот. Хоть кажется неудобно, зато именно так можно получить наибольший объем кислорода без расхода энергии, как происходит при частом поверхностном дыхании.

Вдыхать лучше через нос, так воздух, идя по носоглотке, очищается от микроорганизмов и пыли, увлажняется и согревается. Выдыхать быстрее через рот. Для начинающих спортсменов все нюансы сложно запомнить и сразу научиться применять, поэтому специалисты рекомендуют начать посещать тренажерный зал с тренером.

Что будет при неправильном дыхании

Если игнорировать частоту и глубину дыхания, тренировки будут неэффективными. Организму придется страдать от нехватки кислорода при дополнительных нагрузках в ходе тренировок. Путь к намеченной цели займет намного больше времени, нагрузки могут отразиться на общем состоянии здоровья.

Также обеспечены:

гипертензия (если дышать чересчур глубоко или быстро);

симптомы гипоксии – кислородного голодания (слабость, головокружение, головная боль).

Для чего нужен контроль дыхания

Чтобы с максимальной эффективностью выполнить упражнение, необходимо наибольшее количество энергии, которое есть на выдохе. Также при выдохе напряжены диафрагма и мышцы пресса, так легче и без вреда переносится нагрузка. На вдохе мышцы напрягаются хаотично, поэтому невозможно полностью собрать силы для упражнения, физическая нагрузка тяжелее переносится.

Необходимо ровно дышать. Сначала это тяжело, особенно при самостоятельных занятиях. Легче следить за дыханием, посещая групповые занятия фитнесом, там тренер объясняет технику выполнения каждого упражнения.