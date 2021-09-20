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Досуг Сегодня, 17:3267
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа

Коробки четырехклапанные занимают лидирующие позиции в мире упаковки. Они широко применяются в разных сферах производства и торговли. Это объясняется хорошим соотношением стоимости и эксплуатационных характеристик.

Чтобы удовлетворить имеющийся спрос, производятся разные четырехклапанные коробки.

Особенности и достоинства

Четырехклапанные коробки отличаются простой выкройкой. Она представляет собой прямоугольник, по длинным концам которого выполнены надрезы для формирования клапанов. Также имеются линии сгиба. Это традиционный и просто вариант, поэтому сложить готовую конструкцию не составит особого труда. Но для получения надежных соединений стыки лучше дополнительно проклеить скотчем. К другим преимуществам относят:

  • низкую цену. Она обусловлена простотой производства и небольшой стоимостью сырья;
  • компактность в сложенном состоянии. Благодаря этому упаковку легко транспортировать и складировать. Сборка может проводиться при непосредственной необходимости;
  • широкий ассортимент. Учитывая высокий спрос, производители изготавливают широкий асортамент подобной тары. Именно поэтому найти необходимую упаковки не составит труда. Модели отличаются размерами и цветом материала: бурый и белый. Последний выглядит более презентабельно и часто используется при необходимости нанесения рекламной информации.

Виды тары

Для производства коробок чаще всего используется трехслойный гофрокартон. Он способен выдерживать нагрузки до 25–30 кг. Амортизирующие способности зависят от профиля. Для многих случаев оптимальным решением станет материал с маркировкой «В». Если нужны гофроящики для упаковки тяжелых (до 100 кг) предметов, то больше подходит пятислойный материал.

Также коробки могут различаться величиной клапанов. Они делятся на:

  • одинаковые противоположные. Традиционное решение, которое позволяет сформировать ровное дно и крышку;
  • удлиненные. Это приводит к утолщению дна за счет перекрывания клапанов. Такая тара подходит для тяжелых, хрупких товаров.

Дополнительно коробка четырехклапанная может снабжаться специальными проставками. Они необходимы для ограничения перемещения содержимого. Это способствует повышению безопасности при транспортировке. Ярким примером таких проставок являются решетки для бутылок.

Если вам нужны качественные четырехклапанные коробки на выгодных условиях, загляните в каталог компании ГофрокартонЮа. Не нашли подходящие изделия? Их изготовление можно заказать прямо на сайте.

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Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
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Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
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