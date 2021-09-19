 

Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?

Досуг Сегодня, 12:0974
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?

Если ваша компания только начинает завоевывать рынок, важно оперативно сформировать свою клиентскую базу и грамотно выстроить коммуникацию с клиентами. Для этого можно организовать внутренний отдел продаж или передать решение этих задач аутсорсинг колл-центру.

При выборе первого варианта будьте готовы к тому, что для собственного отдела продаж вам потребуется:

  • Оборудовать рабочие места – приобрести или арендовать рабочее помещение, офисную мебель, оргтехнику и специализированное ПО.
  • Разработать скрипты – оплатить работу специалистов, которые после изучения вашего продукта и специфики рынка составят продающие сценарии разговоров с клиентом, учитывая все возможные возражения.
  • Нанять и обучить персонал – вам нужно будет рассчитать необходимое число операторов, подобрать и качественно подготовить сотрудников к эффективным продажам и консультациям.

Также следует учесть, что даже при идеально подобранной команде вы постоянно будете контролировать и анализировать работу отдела продаж для своевременного внесения правок в скрипты и постановку новых задач. Вам придется следить за технической исправностью ПО и информационной безопасностью. Все это требует финансовых вложений, определенных навыков и знаний.

Но вы всегда можете выбрать второй вариант - услуга call center аутсорсинг отдела продаж, чтобы оперативно начать продавать, избежав вышеперечисленных затрат.

Преимущества аутсорсинга на старте продаж

Без подготовки персонала, составления скриптов и ПО невозможна работа любого отдела продаж – и внутреннего, и на аутсорсинге. Разница в том, что у новосозданного собственного отдела старт будет длиннее и менее продуктивным. Пока ваши сотрудники будут налаживать систему работы и работать над ошибками, продавцы-аутсорсеры уйдут далеко вперёд. У них уже все налажено, проработано, нужно только изучить ваш товар и его специфику. Приведем для примера преимущества компании с 15-летним опытом - аутсорсинг колл центра eCall:

  • 900 профессиональных операторов совершают ежедневно около 250 000 звонков.
  • 24\7 – идеальный график работы для своевременной обработки всех обращений и заказов.
  • CRM-система и современное ПО – ведется запись все разговоров с клиентами для качественной аналитики и полной отчётности.
  • Оплата за результат – eCall заинтересована в самом быстром запуске вашего проекта

Итак, решать только вам: попытаться на старте создать свой идеальный отдел продаж или сразу довериться опытным продавцам аутсорсинговой компании. Разные стартовые условия, возможности, цели – выбор тоже у каждого будет свой. Но для всех одинаково важно помнить: чем быстрее презентовать свой товар, тем больше шансов получить клиента и прибыль!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, аутсорсинг, 7dniv, 7dnivinfo  
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием
Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Новости города Киев
Новости города Киев
Купить ветровку в Интернете
Купить ветровку в Интернете
Преимущества искусственных елок
Преимущества искусственных елок
Почему опухла десна?
Почему опухла десна?
Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?
Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?
Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?
Оправданная популярность тротуарной плитки марки Avenue — где купить, как уложить?
Механическая обработка изделий разной сложности
Механическая обработка изделий разной сложности
Лучшие способы изучения английского дома в 2021 году
Лучшие способы изучения английского дома в 2021 году

Новости по теме

Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
19-сен-2021, 16:45
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
14-сен-2021, 23:41
5 преимуществ аренды капсульной кофемашины Lavazza для офиса
5 преимуществ аренды капсульной кофемашины Lavazza для офиса
24-авг-2021, 14:48
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
23-авг-2021, 20:09
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
3-авг-2021, 15:06

Последние новости

12:29
События
Стрельба на улице напугала жителей Броваров
12:28
События
Украинские водители с 1 октября за городом должны включать дневные ходовые огни на авто
12:26
Политика
Подписные листы за отставку спикера Разумкова запросил Давид Арахамия
10:46
События
Как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков
10:40
События
Потап обнаружил имя Насти Каменских и других известных певиц в списке элитных проституток
10:38
События
Неизвестный в России зарубил топором трех студенток
10:33
События
На руки зарплату в размере 42,5 тысячи гривен за август получил министр цифровой трансформации Федоров
10:21
Аналитика
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!
10:20
Политика
Спикер Рады Разумков прокомментировал разговоры об отставке
10:17
События
Более 55 тысяч гривен зарплаты за август получил Вице-премьер Резников
10:13
События
Автобус с туристами перевернулся в Карпатах
10:12
События
О ликвидации экстремистского движения "Рабочы Рух" отчитались у Бацьки
10:09
События
Мини-война вспыхнула в тюрьме Эквадора
10:07
События
Браконьера с отрезанной головой благородного оленя поймали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
10:05
События
Опровергнуть отчет WSJ о негативном влиянии Instagram на подростков попытался Facebook
10:02
События
Радуцкий заявил что избежать введения "красной" зоны карантина в Украине не получится
08:40
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 сентября 2021
Вчера, 2021-09-29
22:54
Политика
Полномочия членов набсовета "Нафтогаза" бесплатно будут выполнять члены Кабмина
22:52
События
80% учителей не вакцинировано в шести тысячах школ в Украине
20:21
Политика
В Кабмине не верят, что ЕС может отменить безвиз для Украины

Новости ТОП-7

Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!104184
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 сентября 20211044
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 сентября 2021920
Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа430
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II362
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 сентября 2021270
Айтишник из EPAM застрелил офицера белорусской "Альфы"265

Досуг

Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Если ваша компания только начинает завоевывать рынок, важно оперативно сформировать свою клиентскую базу и грамотно выстроить коммуникацию с клиентами. Для этого можно организовать внутренний отдел продаж или передать решение этих задач аутсорсинг колл-центру.
Сегодня, 12:0977
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Коробки четырехклапанные занимают лидирующие позиции в мире упаковки. Они широко применяются в разных сферах производства и торговли. Это объясняется хорошим соотношением стоимости и эксплуатационных характеристик.
Вчера, 17:32144
Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием
Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием
Правильное дыхание повышает эффективность упражнений. Правильно дышать стоит научиться первым делом. Если решили тренироваться, мало найти темпоритм для больших физических нагрузок.
28-сен-2021, 13:11166
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Ценители кофе любят аромат свежих зерен, и пить кофе для них — это искусство и отдых в одном процессе. Поэтому большинство предпочитают покупать автоматическую кофемашину, чтобы наслаждаться любимым напитком, не выходя из дома.
27-сен-2021, 20:50220
Новости города Киев
Новости города Киев
Для современного человека доступ к новостным порталам в условиях цифрового мира не составляет совершенно никакой проблемы. Новостные порталы сплошь и рядом, не говоря уже о банальных телепередачах, однако мало кто действительно находит пользу в этих ресурсах.
27-сен-2021, 17:30213
Купить ветровку в Интернете
Купить ветровку в Интернете
Нет ничего более подходящего для ранней осени, чем ветровка. Они очень удобны и в то же время практичны. Цветовая палитра современных ветровок не ограничивается темными цветами, а потому у вас есть все шансы выделиться среди остальных.
27-сен-2021, 15:06184

События

Стрельба на улице напугала жителей Броваров
Стрельба на улице напугала жителей Броваров
В четверг, 30 сентября, жители Броваров (Киевская область) услышали звуки выстрелов.
Сегодня, 12:2956
Украинские водители с 1 октября за городом должны включать дневные ходовые огни на авто
Украинские водители с 1 октября за городом должны включать дневные ходовые огни на авто
С первого дня октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни, чтобы быть более заметными на дорогах.
Сегодня, 12:2855
Как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков
Как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков
Телефонное мошенничество - один из самых быстрорастущих сегментов криминального рынка. Особенно, когда все вокруг диджитализируется - и в первую очередь работа банков.
Сегодня, 10:4686
Потап обнаружил имя Насти Каменских и других известных певиц в списке элитных проституток
Потап обнаружил имя Насти Каменских и других известных певиц в списке элитных проституток
Известный рэпер, продюсер и заслуженный артист Украины Потап (Алексей Потапенко) обнаружил имя своей супруги украинской певицы Насти Каменских в неприглядном списке.
Сегодня, 10:4087
Неизвестный в России зарубил топором трех студенток
Неизвестный в России зарубил топором трех студенток
В России в городе Гай, что в Оренбургской области, произошло тройное убийство, жертвами которого стали молодые девушки от 17 до 19 лет. Следователи возбудили уголовное дело.
Сегодня, 10:38105
На руки зарплату в размере 42,5 тысячи гривен за август получил министр цифровой трансформации Федоров
На руки зарплату в размере 42,5 тысячи гривен за август получил министр цифровой трансформации Федоров
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров за август получил 52 859 гривень заработной платы, из них 10 307 гривен - это сумма удержанных налогов и сборов.
Сегодня, 10:3394
7 Днів