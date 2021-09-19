Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?

Если ваша компания только начинает завоевывать рынок, важно оперативно сформировать свою клиентскую базу и грамотно выстроить коммуникацию с клиентами. Для этого можно организовать внутренний отдел продаж или передать решение этих задач аутсорсинг колл-центру.

При выборе первого варианта будьте готовы к тому, что для собственного отдела продаж вам потребуется:

Оборудовать рабочие места – приобрести или арендовать рабочее помещение, офисную мебель, оргтехнику и специализированное ПО.

Разработать скрипты – оплатить работу специалистов, которые после изучения вашего продукта и специфики рынка составят продающие сценарии разговоров с клиентом, учитывая все возможные возражения.

Нанять и обучить персонал – вам нужно будет рассчитать необходимое число операторов, подобрать и качественно подготовить сотрудников к эффективным продажам и консультациям.

Также следует учесть, что даже при идеально подобранной команде вы постоянно будете контролировать и анализировать работу отдела продаж для своевременного внесения правок в скрипты и постановку новых задач. Вам придется следить за технической исправностью ПО и информационной безопасностью. Все это требует финансовых вложений, определенных навыков и знаний.

Но вы всегда можете выбрать второй вариант - услуга call center аутсорсинг отдела продаж, чтобы оперативно начать продавать, избежав вышеперечисленных затрат.

Преимущества аутсорсинга на старте продаж

Без подготовки персонала, составления скриптов и ПО невозможна работа любого отдела продаж – и внутреннего, и на аутсорсинге. Разница в том, что у новосозданного собственного отдела старт будет длиннее и менее продуктивным. Пока ваши сотрудники будут налаживать систему работы и работать над ошибками, продавцы-аутсорсеры уйдут далеко вперёд. У них уже все налажено, проработано, нужно только изучить ваш товар и его специфику. Приведем для примера преимущества компании с 15-летним опытом - аутсорсинг колл центра eCall:

900 профессиональных операторов совершают ежедневно около 250 000 звонков.

24\7 – идеальный график работы для своевременной обработки всех обращений и заказов.

CRM-система и современное ПО – ведется запись все разговоров с клиентами для качественной аналитики и полной отчётности.

Оплата за результат – eCall заинтересована в самом быстром запуске вашего проекта

Итак, решать только вам: попытаться на старте создать свой идеальный отдел продаж или сразу довериться опытным продавцам аутсорсинговой компании. Разные стартовые условия, возможности, цели – выбор тоже у каждого будет свой. Но для всех одинаково важно помнить: чем быстрее презентовать свой товар, тем больше шансов получить клиента и прибыль!