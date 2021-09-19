Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?

Отливы – это необходимый элемент для установки на окна, который позволяет предотвратить порчу конструкции в результате влияния виды. Основное их предназначение – это отвод лишней жидкости. Цена алюминиевых отливов на сайте https://kom-fort.kiev.ua/otlivy-ru/otliv-alyuminievyy-alyuron-ru/ не такая и высокая, но зато можно продлить срок эксплуатации пластиковых или деревянных оконных конструкций.

Что собой представляют?

Алюминиевые оконные отливы – это аналог изделий, выполненных из оцинкованного железа. Они защищают окна и балконы от проникновения воды в помещение. Кроме этого, подобные изделия делают более привлекательными окна и защищают монтажные швы.

В большинстве случаев установка отливов ведется вместе с окнами. Хотя бывают ситуации, когда их заказывают отдельно. Цена алюминиевых отливов разная, а зависит она от типа, размера и производителя. Если элементы были монтированы не сразу, то их установку можно сделать самостоятельно.

Плюсы алюминиевых отливов

Представленные приспособления обладают множеством достоинств, среди которых:

стойкость к коррозии, так как алюминий не вступает в реакцию с кислородом;

краска не теряет свою насыщенность и не сдирается, так как имеет защиту в виде двухслойного покрытия;

высокая стойкость к механическим воздействиям, поэтому на отливе практически не появляются трещины и царапины;

стойкость к УФ- лучам и скачкам температуры;

простота установки, так как нет необходимости в использовании особого инструмента;

длительный срок эксплуатации;

простота ухода, достаточно иногда протереть отливы влажной тряпкой;

легкий вес;

эстетическая привлекательность, которая сохраняется на протяжении 10 лет;

широкая цветовая гамма, поэтому можно подобрать оттенок, отлично сочетающийся с фасадом;

наличие специальной защитной пленки, которая предотвращает повреждение изделия при перевозке и установке.

Что касается минусов, то он здесь только один – это высокая цена по сравнению с изделиями, выполненными из стали или пластика.

Рекомендации по выбору

При выборе алюминиевого оконного отлива стоит учитывать следующие моменты:

Ширина внешнего водоотлива. Для ее определения необходимо измерить расстояние от окна до внешнего края проема, а затем добавить 3-4 см. Покрытие. Его предстоит выбирать, полагаясь на особенности климата в конкретном регионе. Даже если морозы будут сильные, то алюминий сможет это выдержать. Наличие заглушки для боковой части. Благодаря ей конструкция защищена от излома, проникновения жидкости под отлив и пропитывания монтажных швов. Кроме этого, заглушка делает внешний вид отлива аккуратным и законченным. При установке внешнего подоконника к разноцветным фрамугам, их оттенок должен быть немного темнее. К светлым окнам алюминиевые отливы подходят, как нельзя лучше.

Размеры отливов

Многие производители выпускают алюминиевые изделия стандартных размеров. Тогда можно подобрать оптимальный вариант для своего окна или убрать лишнее, чтобы добиться детали нужного размера. Нужно отметить, что алюминий легко резать при помощи пилки по металлу или болгарки.

Ширина у отлива составляет 110 мм или 135 мм, а длина может достигать 90-360 мм. Таким образом, можно выбрать отлив, подходящий для оконных конструкций разного размера. Если окна длинные, то можно объединить несколько элементов при помощи саморезов.

Чем тоньше будет отлив, тем даже лучше, поэтому лучше покупать изделия с толщиной 1 мм. Кроме этого, они очень легкие, что облегчает процесс монтажа.

Если обратиться в оптовые склады, то можно отыскать отливы длиной 6 м. Такие изделия удобно перевозить и хранить. Есть компании, которые занимаются нарезкой изделий, если размер не подошел.