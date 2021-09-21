Самая модная обувь осень-зима 2021-2022

Как свидетельствует статистика, пандемия и даже самые жесткие карантинные ограничения никак не сказались на нашем желании покупать модную одежду и аксессуары. При этом, конечно, возросли онлайн-продажи, и сегодня купить женские ботинки итальянского производства проще онлайн, чем отправляться за ними в Милан! Но прежде чем пополнять обувной гардероб, стоит узнать, какие же тренды обуви будут самыми актуальными в наступающем холодном сезоне. Итак, вот самые яркие тенденции.

Тренд № 1: грубые ботинки

Если присмотреться к хронологии моды, становится понятно, что грубые ботинки никогда, в принципе, и не выходили из моды. Они актуальны едва ли не в любое время года. Конечно, летом в них будет жарковато. Но то ли дело осенью или зимой! Ботинки в стиле милитари, на шнуровке или достаточно толстой подошве, напоминающие военные, в наступающем холодном сезоне будут в самый раз. Обратите особое внимание на кожаные черные ботинки в мужском стиле и на варианты из текстиля в классических военных оттенках — серый, хаки, оливка, камуфляжный принт.

Тренд № 2: высокие кроссовки

Конечно же, нужно обратить внимание на обувь в спортивном стиле. Что как ни кроссовки, способно лучше подчеркнуть стиль sporty? Для холодного времени года выбирайте коллекции зимних женских кроссовок на толстой подошве, а также варианты с высоким голенищем. Такая обувь совсем не обязательно должна быть из натуральных материалов, хотя натуральная кожа — это высший класс! Но стоит также обратить внимание на варианты из высокотехнологичной синтетики. Для тех, кто действительно исповедует спортивный стиль в повседневной жизни, подойдет обувь из мембраны, подходящая на зиму.

Тренд № 3: клоги

Каждый модный сезон диктует нам новые термины. Клоги — не исключение. Со стороны кажется, что это просто домашние шлепанцы. Но на сегодняшний день, исходя из «карантинного прошлого» (а, возможно, настоящего и будущего) домашние шлепки вполне себе заслуживают звания отдельного модного тренда. Клоги — это шлепанцы с закрытым носком, но на высоком каблуке или на платформе. И в будущем холодном сезоне можно смело отправиться в них не только на домашнюю вечеринку, но и куда-то в ресторан!

Тренд № 4: квадратный носок

Этот тренд был замечен еще в прошлых модных сезонах. Когда-то квадратный носок был настоящим хитом, и что-то иначе не воспринималось общественностью. Мода «прыгала» то с острого носка на круглый, то с круглого на квадратный, то с квадратного опять на зауженный. Сегодня модные тенденции на Rechi.UA позволяют почти все. Но в фаворе все же будет квадратный носок, по крайней мере, в наступающем зимнем сезоне. Это очень удобно, и аккуратный квадратный носок может смотреться действительно элегантно