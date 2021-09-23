О гелькоутах: назначение, нанесение

Это вещество, которое используется в качестве промежуточного слоя на поверхности готовых изделий. Оно придает им прочность и износостойкость. Наносится на поверхность с помощью специальных пульверизаторов. Гелькоут относится к полимерам и приобрести его можно на сайте https://market.polyester.com.ua/ в неограниченном количестве.

Технические характеристики материала

Существует два вида гелькоута: прозрачный и черный. В первом случае он не меняет цвет изделия, во втором – придает материалу глубину. Черный гелькоут, кроме устойчивости к воздействию окружающей среды, улучшает технические возможности готового изделия. Например, обеспечивает устойчивость к действию агрессивных веществ.

Также существуют гелькоуты, которые придают изделиям эстетичный вид и увеличивают их срок службы. Такой материал называется «хамелеон». Он меняет свою окраску под воздействием ультрафиолетовых лучей. Еще один вид гелькоута – «металлик». На поверхность изделия наносится металлический слой.

Какие бывают гелькоуты?

Использование прозрачных полимеров позволяет скрыть изъяны изделия и придать ему эстетичный внешний вид. За счет этого такие гелькоуты являются наиболее популярными среди покупателей.

Прозрачный гелькоут чаще всего используется при изготовлении столешниц и других деталей мебели. К нему предъявляются высокие требования. Такие гелькоуты должны выдерживать температурные перепады и не выгорать на солнце. При этом они должны быть достаточно стойкими к механическим повреждениям. В продаже можно встретить гелькоуты с различными эффектами.

Они могут имитировать цвет натурального дерева, камня, стекла или металла.

Как правило, это дорогостоящие гелькоуты, так как они позволяют создать уникальные дизайнерские решения.

Если у вас есть такая возможность и вы хотите приобрести гелькоут для своего изделия, то нужно обращать внимание на его плотность.

Этот показатель должен составлять не менее 90 %. Это означает, что изделия из такого материала будут иметь отличную прочность.

Обратите внимание и на то, чтобы гелькоут был предназначен именно для мебельных изделий. Также важно определить, как долго материал будет сохранять свой изначальный внешний вид при воздействии высоких температур.

Гелькоуты используются для придания изделиям из дерева и МДФ уникального внешнего вида. Благодаря им поверхность мебели становится более качественной. При желании можно купить гелькоут под заказ от производителя, который позволит создать уникальный дизайн вашего изделия. Для создания гелькоутов используется полиэфирная смола и пигменты.

Основные преимущества полимера?

На рынке существует множество видов материалов для покрытия поверхностей. При этом каждый имеет свои особенности и функции. В числе таких материалов гелькоуты. Это двухкомпонентный состав, который является одним из важнейших составляющих покрытий. Гелькоут представляет собой раствор смолы и пигмента в растворителе. Он добавляется в состав краски, в результате чего она приобретает определенные свойства.

Благодаря гелькоуту, удается придать лакокрасочному покрытию такие свойства как: устойчивость к внешним воздействиям;

высокая прочность и надежность;

износостойкость;

прозрачность;

эластичность и гибкость;

превосходная адгезия.

Все эти качества достигаются благодаря применению специальных добавок. Они могут быть как синтетического, так и природного происхождения. Свойства материала определяют его назначение. Чаще всего гелькоут добавляют в состав лакокрасочных изделий, предназначенных для покрытия автомобилей. Кроме этого, он может применяться как самостоятельное покрытие. Сфера применения

В каких отраслях гелькоут применяется наиболее эффективно?

Это различные производственные сферы. Применение гелькоута позволяет придать изделиям не только улучшенные эксплуатационные качества, но и сделать их более привлекательными внешне. Например, он используется для окраски Сферы применения гелькоута могут быть самыми разнообразными. Наиболее часто он применяется в автомобилестроении, а также в пищевой, химической промышленности и в мебельном производстве.