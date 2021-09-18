Правила создания качественной презентации

Качество превыше всего. Помните, что презентации в большинстве случаев транслируются на проекторе, поэтому важно использовать в ней

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высокого разрешения. Даже если презентация хорошая с точки зрения идеи и подачи, то пиксельная каша, которую зрители видят перед собой, может испортить впечатление.