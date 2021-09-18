Правила создания качественной презентации

Хотите представить коллегам бизнес-план или блестяще выступить на семинаре? Отличный способ сделать это — подготовить качественную презентацию. И если сам PowerPoint достаточно прост в использовании и научиться им пользоваться может кто угодно, то вот научиться использовать весь его потенциал и создавать качественные презентации — это уже сложнее. Но мы подскажем вам несколько советов, которые помогут вам реализовать данную цель.
Лайфхаки по созданию качественной презентации
Преуспеть в презентации вам помогут следующие советы:
- Качество превыше всего. Помните, что презентации в большинстве случаев транслируются на проекторе, поэтому важно использовать в ней стоковые фото высокого разрешения. Даже если презентация хорошая с точки зрения идеи и подачи, то пиксельная каша, которую зрители видят перед собой, может испортить впечатление.
- Сформулируйте тему, разработайте концепцию и сценарий. Презентация должна быть целостной с точки зрения общего сюжета. Если вы будете перескакивать с одной темы на другую, вряд ли вы создадите правильное впечатление.
- Определите цель презентации — то есть идею, которую вы планируете донести. Хорошая презентация меняет сложившуюся картину мира. Например, люди начинают бережнее относиться к окружающей среде или бегут за новым смартфоном. Цель не обязательно должна быть амбициозной, главное — конкретной.
- Продумайте начало, которое способно заинтриговать. Создайте мотивацию, чтобы человек не ушел со второго слайда. Объясните пользу от презентации или создайте напряжение.
- Экспериментируйте с ритмом, чередуя слайды. По сути, презентация — это как текст. А если этот текст состоит из предложений одинаковой длины и одного вида, то он способен очень быстро наскучить. Поэтому чередуйте текстовые слайды и слайды с изображениями, добавляйте графики. Иногда можно и пошутить, если это уместно.
Теперь, когда вам известны лайфхаки по созданию хорошей презентации, вы точно можете впечатлить коллектив.