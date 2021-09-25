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Досуг Сегодня, 21:4153
Подводные камни при покупке авто из США

Самостоятельный перегон американского ТС в Украину сопряжен многими рисками. Поэтому важно изучить перед покупкой подводные камни авто из США.

Для это нужно выполнить тщательный мониторинг рынка и максимально ответственно отнестись к выбору машины. Только так можно уберечься от недобросовестных продавцов и лишних переплат.

Выбор надежной компании по пригону авто или как оградить себя от рисков

Аукционы в Америке работают по прозрачной схеме, предлагают клиентам выгодные условия. Однако самостоятельный поиск машины, выкуп и организация перевозки в Украину — дело хлопотное, требующее определенных компетенций. Важно знать, что не все автодилеры честны перед клиентами, некоторые умалчивают про наличие проблем, поломок. Причина — желание нажиться на неопытном потребителе.

Выбор проверенной компании по пригону автомобилей позволяет покупателю иметь дополнительные страховки, минимизировать риски и исключить раздутие цены сделки. Так, например, с положительной стороны успела себя зарекомендовать компания по пригону авто из США в Полтаву https://plc.ua/offices/poltava/ и другие города Украины - PLC Group.

На протяжении 10 лет менеджеры PLC Group занимаются подбором автомобилей для клиентов. Для удовлетворения потребностей покупателей применяются проверенные алгоритмы пригона ТС. Специалистам компании удается в разы сократить время на доставку машины. Они сотрудничают с мировыми площадками и аукционами, поэтому в силе подобрать каждому клиенту автомобиль мечты. Между обеими сторонами подписывается договор. В документе прописаны все условия сотрудничества, что обеспечивает дополнительную защиту клиенту.

Авто из Америки: распространенные подводные камни

Подводные камни при покупке авто из США

Покупка ТС из США невсегда имеет идеальный сценарий. Процедура сопровождается многими нюансами. И если не знаться в деле, то можно упустить недочеты или нецелесообразность машины. При изучении отзывов потребителей, которые сталкивались с проблемами, удалось выявить сценарии популярных разводов. Чаще всего они реализуются, когда на продажу выставляются:

  • утопленники;

  • автохлам;

  • восстановленные автомобили после тотального ДТП.

Рассмотрим каждый вариант детально. Это поможет понять: почему такие машины категорически не рекомендуют покупать.

«Утопленники» - 100% провал на дороге. Причина — ни одна электроника, которая контактировала с водой, не сможет полноценно функционировать и быть на сто процентов безопасной. Такие автомобили не вызывают доверия, поскольку они непредсказуемы во время езды (даже после тщательного ремонта). В Америке борются с продажей автомобилей, которые пострадали от воды. Однако потоки ураганов и наводнений постоянно портят машины, после чего те попадают на черный рынок. Избежать «утопленника» реально. Обращайте внимание на регион и штат, откуда приводится автомобиль. Лучше отдать предпочтение приобретению машины со страхового аукциона — там покупателям предоставляется полноценная информация на ТС с существующими поломками.

«Автохлам» - очень ненадежный вариант. Привлекательный вид — только внешняя оболочка. Продажа с аукциона такого ТС сопровождается ценой ниже среднего. Однако последствия будут неприятными. Такие машины только снаружи выглядят идеальными, но на деле — это постоянные поломки, вкладывание средств в новые детали.

«Куклы» — горе-машины, сопровождающиеся постоянными поломками. Такое определение относится к автомобилям, побывавшим в серьезном дорожно-транспортном происшествии. Машины получили только косметический ремонт. Риск в таком деле велик — приобретая привлекательный автомобиль, покупатель получает лишь гору металлолома. Уберечься от обмана можно с помощью истории транспортного средства. Самой надежной базой данных считается CarFax. В нее занесены все сведения об авто:

  • количество владельцев,

  • штрафы, ДТП,

  • обслуживание,

  • технические осмотры,

  • другие детали.

Однако такая проверка потребует не только финансовых вложений, но и немалого времени.

Как избежать покупки некачественного автомобиля?

Во избежание покупки горе-машины, целесообразно обратиться к специалистам. Например, PLC Group. Компания за десять лет работы отработала рабочие схемы реализации авто без рисков и дополнительных потерь денег. Профи знают все подводные камни, умеют подбирать качественные автомобили, и помогут не купиться на обманчивую картинку. Доверяя работу менеджерам компании, покупатель уверен в том, что получит автомобиль мечты.

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Теги: news, новости, Украина, Авто, США, 7dniv, 7dnivinfo  
Подводные камни при покупке авто из США
Подводные камни при покупке авто из США
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Самостоятельный перегон американского ТС в Украину сопряжен многими рисками. Поэтому важно изучить перед покупкой подводные камни авто из США.
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