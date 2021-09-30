 

Виды остекления балкона и правила выбора профиля

Досуг Сегодня, 15:4663
Виды остекления балкона и правила выбора профиля

Остекление балкона позволяет создать комфортный микроклимат в помещении и эффективно использовать рабочую площадь. Причем не только в качестве дополнительной кладовки для хранения старых вещей, а как еще одну комнату. Отсутствие сквозняков и теплоизоляционные качества зависят не только от качества ПВХ-конструкций, но и от правильности их монтажа. 

Лояльные цены на пластиковые окна и гарантия на все виды работ — основные причины, почему для установки ПВХ-конструкций покупатели выбирают Windows Group. Качество монтажа играет важную роль, в частности, если речь идет об установке оконных блоков на лоджии. Существуют разные способы остекления балкона, французская технология считается оптимальным вариантом для тех, кто хочет сохранить максимальную светопропускаемость. 

Какие бывают способы остекления

Существует два основных типа остекления балкона — теплое и холодное. В первом случае конструкция предусматривает раму с двойным стеклопакетом, а ее створки преимущественно распашные. Для сохранения тепла внутри помещения профиль должен иметь термомост. Высокая цена является ключевым недостатком, но эти затраты полностью себя оправдывают. 

Что касается холодного остекления, то оно предусматривает только защиту балкона от осадков, пыли и ветра. Ни о каком комфортном микроклимате речь быть не может, поскольку конструкция предусматривает только алюминиевую раму и стекла. Раздвижные системы станут отличным выходом для помещений с ограниченной площадью. 

Выбор остекления — рамное или безрамное?

Для изготовления рам может использовать как дерево, так и пластик. ПВХ-системы более практичны и долговечны. Они характеризуются простотой установки и герметичностью, поэтому обеспечивают отличные теплоизоляционные качества. При необходимости экономии места выбирайте раздвижные системы.

Дерево — недорогой и экологичный материал. Для производства деревянного каркаса используется сосна или ель. Деревянные конструкции могут оснащаться только распашными створками. Чем выше качество дерева, тем теплее и комфортнее микроклимат в квартире. Дерево смотрится привлекательно и довольно эстетично, при этом создает уютную обстановку в помещении. Тем не менее, древесина требует регулярного ухода, при отсутствии которого окно быстро портится и рассыхается. 

Безрамные системы оборудуются:

  • металлическими направляющими;
  • стеклянными створками;
  • прорезиненными уплотнителями. 

Для максимальной герметичности оконной конструкции все щели между створками и стенками должны быть заполнены герметиком. Если это раздвижная система, то для перемещения створок конструкция оснащается пластиковыми роликами. Безрамные оконные блоки не могут обеспечить качественную теплоизоляцию. 

Виды остекления балкона и правила выбора профиля

Особенности выбора профиля

Что касается выбора профиля, то от дерева сразу лучше отказаться. ПВХ-системы считаются более надежными и долговечными. Только металлопластик обеспечит полноценную теплоизоляцию и исключит потери тепла. ПВХ — универсальный вариант, поскольку подходит для любых типов помещений. 

В некоторых случаях использование металлопластиковых систем нецелесообразно. Например, если балконная конструкция слишком слабая и может не выдержать веса ПВХ. В таком случае есть смысл выбрать алюминиевые окна. Такие системы значительно легче, но они также не могут обеспечить качественную изоляцию от холода. Алюминиевые окна — холодное остекление, поэтому разница между температурой в помещении и на улице составит около 5 °С. Зимой в сильный холод алюминий может покрываться льдом, в результате чего появляются трудности с открыванием створок.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, остекление, 7dniv, 7dnivinfo, балкон  
Какой водяной насос лучше
Какой водяной насос лучше
Виды остекления балкона и правила выбора профиля
Виды остекления балкона и правила выбора профиля
Подводные камни при покупке авто из США
Подводные камни при покупке авто из США
Правила создания качественной презентации
Правила создания качественной презентации
О гелькоутах: назначение, нанесение
О гелькоутах: назначение, нанесение
Самая модная обувь осень-зима 2021-2022
Самая модная обувь осень-зима 2021-2022
Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?
Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием
Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Новости города Киев
Новости города Киев

Новости по теме

Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?
Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?
30-сен-2021, 17:03
Почему люди обычно дышат только одной ноздрей рассказали ученые
Почему люди обычно дышат только одной ноздрей рассказали ученые
18-сен-2021, 19:13
Пластиковые окна
Пластиковые окна
7-сен-2021, 15:10
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
6-сен-2021, 22:36
Что нужно знать о выборе окон?
Что нужно знать о выборе окон?
27-авг-2021, 20:54

Последние новости

20:22
События
Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
18:27
Политика
Зеленский заявил, что имеет отношение к срыву спецоперации по "вагнеровцам"
18:25
События
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании
16:14
События
Украинские сотрудники ЧВК о своей работе за границей
16:12
События
Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо
15:51
События
Зеленский заявил что по делу "вагнеровцев" надо допросить Порошенко"
13:36
События
Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"
13:34
События
Чем зарабатывают Facebook и Instagram, с руководством которых общался Зе
13:20
Политика
Зеленский назвал "наглой" внешнюю политику мощной Украины
11:09
Политика
Как Зеленский два года назад подписал формулу Штайнмайера и что с ней теперь
11:07
События
У Зеленского хотят отставки спикера до его дня рождения 8 октября
10:54
События
Создать военную учебную миссию в Украине раздумывает Европа
10:52
События
Закон о реформе "Укроборонпрома" подписал Зеленский
10:49
События
В Грузии на местных выборах лидирует правящая партия
10:25
Политика
Отставка Дмитрия Разумкова стала главной целью заседания фракции "Слуга народа"
10:24
События
Грузовик в Польше сбил насмерть дорожного рабочего из Украины
10:15
События
Президент Зеленский в Трускавце выступил с инициативой для "слуг"
08:36
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 2021
Вчера, 2021-10-02
22:16
События
Забронированные на Саакашвили места рейса "Киев - Тбилиси" оказались пустыми
22:14
События
Свою звезду на "Аллее славы" в Голливуде получил Дэниэл Крейг

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 октября 20211762
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I1603
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 октября 20211477
Корпоратив в ресторане "Ё-моё" в Трускавце устроили "Слуги народа" с Арахамией и Кириллом Тимошенко1278
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 20211278
Ученого из Великобритании, потерявшего память и поселившегося на вокзале нашли в Киеве666
Дело против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой разваливается. Суд отказался брать ее под домашний арест394

Досуг

Какой водяной насос лучше
Какой водяной насос лучше
Лучшие насосы для воды - статья.
Сегодня, 16:4259
Виды остекления балкона и правила выбора профиля
Виды остекления балкона и правила выбора профиля
Остекление балкона позволяет создать комфортный микроклимат в помещении и эффективно использовать рабочую площадь. Причем не только в качестве дополнительной кладовки для хранения старых вещей, а как еще одну комнату.
Сегодня, 15:4666
Подводные камни при покупке авто из США
Подводные камни при покупке авто из США
Самостоятельный перегон американского ТС в Украину сопряжен многими рисками. Поэтому важно изучить перед покупкой подводные камни авто из США.
1-окт-2021, 21:41242
Правила создания качественной презентации
Правила создания качественной презентации
Хотите представить коллегам бизнес-план или блестяще выступить на семинаре? Отличный способ сделать это — подготовить качественную презентацию.
1-окт-2021, 10:28213
О гелькоутах: назначение, нанесение
О гелькоутах: назначение, нанесение
Это вещество, которое используется в качестве промежуточного слоя на поверхности готовых изделий
1-окт-2021, 10:26199
Самая модная обувь осень-зима 2021-2022
Самая модная обувь осень-зима 2021-2022
Как свидетельствует статистика, пандемия и даже самые жесткие карантинные ограничения никак не сказались на нашем желании покупать модную одежду и аксессуары. При этом, конечно, возросли онлайн-продажи, и сегодня купить женские ботинки итальянского производства проще онлайн, чем
30-сен-2021, 20:101203

События

Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
Экс-продюсер группы "Тату" Сергей Галоян запретил бывшим солисткам Елене Катиной и Юлии Волковой исполнять хиты, права на которые принадлежат ему.
Сегодня, 20:225
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании
В первое воскресенье октября в Украине традиционно празднуют День учителя.
Сегодня, 18:25189
Украинские сотрудники ЧВК о своей работе за границей
Украинские сотрудники ЧВК о своей работе за границей
В конце августа во время ухода американских военных от наступавших талибов в Кабуле забыли эвакуировать 12 украинских сотрудников частной военной компании.
Сегодня, 16:1467
Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо
Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо
В Грузии на местных выборах проиграла партия Михаила Саакашвили "Единое нацдвижение", который накануне вернулся на родину и был арестован.
Сегодня, 16:12391
Зеленский заявил что по делу "вагнеровцев" надо допросить Порошенко"
Зеленский заявил что по делу "вагнеровцев" надо допросить Порошенко"
Сегодня, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по "вагнеровцам" в июле 2020 года, когда в Белоруссии задержали 33 россиян. 
Сегодня, 15:5165
Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"
Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"
Дефицит водителей фур становится все большей проблемой во многих европейских странах - от Польши до Великобритании и Германии.
Сегодня, 13:36209
7 Днів