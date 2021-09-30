Виды остекления балкона и правила выбора профиля

Остекление балкона позволяет создать комфортный микроклимат в помещении и эффективно использовать рабочую площадь. Причем не только в качестве дополнительной кладовки для хранения старых вещей, а как еще одну комнату. Отсутствие сквозняков и теплоизоляционные качества зависят не только от качества ПВХ-конструкций, но и от правильности их монтажа.

Лояльные цены на пластиковые окна и гарантия на все виды работ — основные причины, почему для установки ПВХ-конструкций покупатели выбирают Windows Group. Качество монтажа играет важную роль, в частности, если речь идет об установке оконных блоков на лоджии. Существуют разные способы остекления балкона, французская технология считается оптимальным вариантом для тех, кто хочет сохранить максимальную светопропускаемость.

Какие бывают способы остекления

Существует два основных типа остекления балкона — теплое и холодное. В первом случае конструкция предусматривает раму с двойным стеклопакетом, а ее створки преимущественно распашные. Для сохранения тепла внутри помещения профиль должен иметь термомост. Высокая цена является ключевым недостатком, но эти затраты полностью себя оправдывают.

Что касается холодного остекления, то оно предусматривает только защиту балкона от осадков, пыли и ветра. Ни о каком комфортном микроклимате речь быть не может, поскольку конструкция предусматривает только алюминиевую раму и стекла. Раздвижные системы станут отличным выходом для помещений с ограниченной площадью.

Выбор остекления — рамное или безрамное?

Для изготовления рам может использовать как дерево, так и пластик. ПВХ-системы более практичны и долговечны. Они характеризуются простотой установки и герметичностью, поэтому обеспечивают отличные теплоизоляционные качества. При необходимости экономии места выбирайте раздвижные системы.

Дерево — недорогой и экологичный материал. Для производства деревянного каркаса используется сосна или ель. Деревянные конструкции могут оснащаться только распашными створками. Чем выше качество дерева, тем теплее и комфортнее микроклимат в квартире. Дерево смотрится привлекательно и довольно эстетично, при этом создает уютную обстановку в помещении. Тем не менее, древесина требует регулярного ухода, при отсутствии которого окно быстро портится и рассыхается.

Безрамные системы оборудуются:

металлическими направляющими;

стеклянными створками;

прорезиненными уплотнителями.

Для максимальной герметичности оконной конструкции все щели между створками и стенками должны быть заполнены герметиком. Если это раздвижная система, то для перемещения створок конструкция оснащается пластиковыми роликами. Безрамные оконные блоки не могут обеспечить качественную теплоизоляцию.

Особенности выбора профиля

Что касается выбора профиля, то от дерева сразу лучше отказаться. ПВХ-системы считаются более надежными и долговечными. Только металлопластик обеспечит полноценную теплоизоляцию и исключит потери тепла. ПВХ — универсальный вариант, поскольку подходит для любых типов помещений.

В некоторых случаях использование металлопластиковых систем нецелесообразно. Например, если балконная конструкция слишком слабая и может не выдержать веса ПВХ. В таком случае есть смысл выбрать алюминиевые окна. Такие системы значительно легче, но они также не могут обеспечить качественную изоляцию от холода. Алюминиевые окна — холодное остекление, поэтому разница между температурой в помещении и на улице составит около 5 °С. Зимой в сильный холод алюминий может покрываться льдом, в результате чего появляются трудности с открыванием створок.