Какой водяной насос лучше - поверхностный или погружной

При обустройстве индивидуального водоснабжения многие пользователи задаются вопросом выбора между поверхностным и погружным насосами. Однако в этом случае получить ответ какой же водяной насос лучше не получится. Для того чтобы правильно подобрать нужный вариант, нужно более детально ознакомиться с такими видами оборудования.

Водяной насос используется для перекачивания воды из источника и доставки ее к местам потребления. Он нужен, когда нет возможности подключиться к централизованной системе. Благодаря насосным агрегатам обеспечивают водоснабжение в частных домах и хозяйствах для питьевых и различных бытовых нужд.

Для того чтобы понять какой насос лучше - поверхностный или погружной, разберемся в их особенностях.

Поверхностные насосы перекачивают воду из любых источников, в которых глубина залегания воды не превышает 8 метров. Такое условие касается общей высоты всасывания. При этом в перекачиваемой жидкости не должны содержаться абразивные и длинноволокнистые включения. Помпы устанавливаются на поверхности земли недалеко от источника, в который погружают водозаборный шланг. Насос не должен непосредственно контактировать с водой, поэтому местом его размещения служат приямки, кессоны и помещения, изолированные от воздействия атмосферных явлений. Двигатель охлаждается воздухом, за счет чего во время работы слышен шум. Поэтому отдельное нежилое помещение будет как нельзя кстати.

В случае, когда источник более 8 метров, следует приобрести погружной насос. Его располагают непосредственно в толще воды и закрепляют стационарно на рекомендуемой глубине. Плюсом таких помп является возможность монтажа в скважинах до 150 метров и отсутствие шумов при работе. Поскольку погружные агрегаты напрямую взаимодействуют с водой, то их изготавливают из материалов, устойчивых к коррозии (нержавеющей стали, в основном). Поэтому стоимость глубинных насосов больше, чем поверхностных. Да и сам монтаж требует определенных навыков и знаний, поэтому лучше выполнять его не самостоятельно, а довериться специалистам.

Таким образом, выбор между поверхностным и погружным насосами зависит от глубины источника и качественного состава перекачиваемой жидкости. Если же сравнивать другие критерии, то при прочих равных условиях:

у погружных насосов меньшая мощность, так как она не тратится на всасывание;

поверхностные устройства мобильные, поэтому их легче обслужить и починить;

цена на глубинные насосы значительно выше;

качество насосов нельзя предугадать, все зависит от производителя.

При выборе водяного насоса следует учитывать особенности своей магистрали, потребности в расходе воды, размеры источника и прочие характеристики. При возникновении сомнений, обращайтесь к опытным специалистам.