SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?

Масштабы развития соцсетей не дают шанса сомневаться в важности SMM-менеджера. Обязанности профи охватывают все аспекты маркетинга в Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, TikTok и прочих сервисах Специалист знает, как вовлечь аудиторию в рекламную кампанию и каким постом удивить подписчиков. Что со стороны кажется легкой импровизацией, на самом деле – четкая поэтапная реализация продуманного плана aka SMM-стратегии.

СММ-стратегия

План продвижения индивидуален и зависит от конкретных характеристик проекта:

продукта;

целевой аудитории;

рыночного сегмента и конкурентов;

целей.

Часто целями СММ-маркетинга называют повышение узнаваемости бренда и рост клиентской базы. Но это недостаточно точная формулировка. Если рост базы клиентов, то нужны прогнозы объемов и срок. Узнаваемость имеет разные проявления, необходимо проэстимейтить планируемый результат.

Исследование ЦА поможет понять, каких постов и активностей ждут подписчики. Составив портрет клиента, можно выбирать сервисы для работы и планировать стиль постинга. Это может быть серьезное продвижения в Facebook и Instagram или в веселые TikTok и Telegram.

Как определить боли целевой аудитории, запросы и пожелания? Есть несколько путей: отзывы, записи разговоров и отчеты отдела продаж, форумы, странички конкурентов. Можно спрашивать напрямую, например, запустив опрос.

Изучение конкурентов поможет перенять лучшие практики и уберечься от ошибок. А еще можно подсмотреть идеи для постов в Инстаграм или почерпнуть креативные решения по запуску розыгрышей в сториз.

На основе полученной информации строим СММ-стратегию:

выбираем сервисы;

разрабатываем контент-план;

планируем запуск таргетированной рекламы;

распределяем бюджет;

продумываем работу с инфлюенсерами.

Освоить профессию СММщика поможет компьютерная школа Hillel, где есть курс SMM. Вы научитесь проводить все необходимые исследования и разрабатывать стратегию, а также анализировать результаты, вести рекламные кампании, настраивать таргет и т. д.

Хотите реализоваться в разработке? Обратите внимание на курсы программирования Java с нуля и другие девелопинг-программы, доступные в школе.

10 инструментов и сервисов для SMM

Мало знать, как продвигать компанию в социальных сетях. Нужно уметь использовать профессиональные инструменты. В перечень самых популярных входят такие помощники.

mind42.com – для майнд-карт ЦА. tilda.cc – для анализа UTM-меток. t.me/dstat_bot – бот для исследования конкурентов. Pixel Helper – расширение Chrome по пикселям “Фейсбук” на сайтах. apix-drive.com – для работы с лид-формами. Megapost – планировщик постов. SMMplanner – для отложенного постинга. Telemetr – анализатор телеграмм-каналов. LabelUp – для сотрудничества с инфлюенсерами. designnotes.co – агрегатор дизайнерских продуктов.

По материалам: https://dnipro.ithillel.ua/