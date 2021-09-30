 

SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?

Досуг Сегодня, 12:0466
SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?

Масштабы развития соцсетей не дают шанса сомневаться в важности SMM-менеджера. Обязанности профи охватывают все аспекты маркетинга в Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, TikTok и прочих сервисах Специалист знает, как вовлечь аудиторию в рекламную кампанию и каким постом удивить подписчиков. Что со стороны кажется легкой импровизацией, на самом деле – четкая поэтапная реализация продуманного плана aka SMM-стратегии.

СММ-стратегия

План продвижения индивидуален и зависит от конкретных характеристик проекта:

  • продукта;
  • целевой аудитории;
  • рыночного сегмента и конкурентов; 
  • целей. 

Часто целями СММ-маркетинга называют повышение узнаваемости бренда и рост клиентской базы. Но это недостаточно точная формулировка. Если рост базы клиентов, то нужны прогнозы объемов и срок. Узнаваемость имеет разные проявления, необходимо проэстимейтить планируемый результат.

Исследование ЦА поможет понять, каких постов и активностей ждут подписчики. Составив портрет клиента, можно выбирать сервисы для работы и планировать стиль постинга. Это может быть серьезное продвижения в Facebook и Instagram или в веселые TikTok и Telegram. 

Как определить боли целевой аудитории, запросы и пожелания? Есть несколько путей: отзывы, записи разговоров и отчеты отдела продаж, форумы, странички конкурентов. Можно спрашивать напрямую, например, запустив опрос.

Изучение конкурентов поможет перенять лучшие практики и уберечься от ошибок. А еще можно подсмотреть идеи для постов в Инстаграм или почерпнуть креативные решения по запуску розыгрышей в сториз. 

На основе полученной информации строим СММ-стратегию:

  • выбираем сервисы;
  • разрабатываем контент-план;
  • планируем запуск таргетированной рекламы;
  • распределяем бюджет;
  • продумываем работу с инфлюенсерами.

Освоить профессию СММщика поможет компьютерная школа Hillel, где есть курс SMM. Вы научитесь проводить все необходимые исследования и разрабатывать стратегию, а также анализировать результаты, вести рекламные кампании, настраивать таргет и т. д.

Хотите реализоваться в разработке? Обратите внимание на курсы программирования Java с нуля и другие девелопинг-программы, доступные в школе.

10 инструментов и сервисов для SMM

Мало знать, как продвигать компанию в социальных сетях. Нужно уметь использовать профессиональные инструменты. В перечень самых популярных входят такие помощники.

  1. mind42.com – для майнд-карт ЦА.
  2. tilda.cc – для анализа UTM-меток.
  3. t.me/dstat_bot – бот для исследования конкурентов.
  4. Pixel Helper – расширение Chrome по пикселям “Фейсбук” на сайтах.
  5. apix-drive.com – для работы с лид-формами.
  6. Megapost – планировщик постов.
  7. SMMplanner – для отложенного постинга.
  8. Telemetr – анализатор телеграмм-каналов.
  9. LabelUp – для сотрудничества с инфлюенсерами.
  10. designnotes.co – агрегатор дизайнерских продуктов.

По материалам: https://dnipro.ithillel.ua/

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Досуг

SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?
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