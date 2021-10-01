Химчистка на дому – зачем она нужна и насколько выгодна

Мягкая мебель, ковры, матрасы, гардины – все это есть в любом доме. Пока вещи новые, они смотрятся великолепно, но со временем на них неизбежно появятся следы использования. Даже если приобретать предметы, устойчивые к разным неприятностям. Случайно пролитый напиток, детское художественное творчество способны существенно подпортить настроение, а затем хозяйки тратят массу времени и сил на выведение пятен. Это происходит не всегда удачно, потому что моющие средства могут не подойти, и обивка дивана или кресла будет безвозвратно испорчена. Чтобы не допускать подобных ситуаций, и вызывают клининговую службу на дом.

Химчистка мягкой мебели

Домашняя уборка пылесосом и влажной губкой может устранить небольшие проблемы, но профессиональная чистка способна вернуть изначальный вид дивану или креслу и уничтожить вредные микроорганизмы. Это достигается одним из нескольких способов очищения:

Сухой. Включает вакуумную чистку мощным пылесосом и применение моющего активного средства для выведения пятен. Интенсивный. Здесь специалист задействует больше средств и способов, так как приходится удалять сложные загрязнения. К ним относятся заморозка, сухой пар, профессиональные пятновыводители. Экстракторный. Влажное воздействие мощным пылесосом с использованием растворов, которое подходит для большинства тканей, кроме деликатных.

Мастер по услугам химчистки на дому обязательно обработает поверхность полностью, даже если пятно только на краешке дивана, в этом случае разницы в цвете между обработанным участком и остальной частью мебели не будет.

Химчистка матрасов и ковров

Такие предметы можно сдавать для профессиональной чистки, но, вызвав специалистов на дом, можно сэкономить массу времени. Химчистка ковра проводится экстракторным методом с помощью моющего раствора. Жидкость наносится на изделие, затем она вместе с частицами грязи всасывается обратно в пылесос. Достоинства метода в следующем:

ковер становится чистым и выглядит как новый уже через полчаса;

изделие готово к использованию после высыхания – через 5–10 часов;

очень доступная цена, которая рассчитывается, исходя из размера ковра.

Что касается матраса, то тут используется другая технология. Этот предмет способен за срок службы впитать в себя несколько килограммов пыли! Поэтому специалист с помощью оборудования удалит из матраса пыль, возможных пылевых клещей, микробы, а затем очистит его от пятен. Все действия проводятся с учетом состава изделия, вида ткани и происхождения загрязнений.

В конце всех мероприятий мастер промоет матрас чистой водой с кондиционером и обработает антибактериальными средствами. Плюсы процедуры на дому в том, что через 5 часов изделие готово к использованию. Чистка 1 раза в полгода или год не допустит скопления бактерий, и матрас прослужит гораздо дольше.

Химчистка штор и гардин

Существуют такие типы тканей, которые ни в коем случае нельзя стирать обычным способом, а также бывает сложно снимать гардины с той высоты, на которой они расположены. Специалисты используют в работе особые составы, паро- и пеногенераторы.

Профессиональную химчистку на дом стоит вызвать по таким причинам:

шторы быстро вернутся к виду как после покупки;

после чистки изделия «не сядут»;

специалисты подбирают подходящие средства для каждого типа ткани, поэтому могут гарантировать высокое качество;

удаление пыли и выведение пятен выполняется профессионалами быстро и четко.

С услугами, предоставляемые по месту жительства или работы, можно сэкономить массу времени. Не нужно снимать гардины, отвозить их в химчистку, а затем повторить этот процесс в обратном порядке. Все это касается и других предметов обстановки, клининговая компания существенно упростит быт, сэкономит время и силы. За одно обращение к специалистам можно привести в порядок мягкую мебель, шторы и прочие вещи и тем самым обновить интерьер без существенных затрат.

Источник: chystota.ua