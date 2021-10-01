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Досуг Вчера, 21:2960
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?

Главные критерии выбора любого средства для волос — эффективность и безопасность. Чтобы сохранить красоту и здоровье прядей, не пренебрегайте изучением этикетки флакона и узнайте состав содержимого. Наличие сульфатов или парабенов в перечне компонентов шампуня — веский повод вернуть средство обратно на полку. В противном случае есть риски навредить не только красоте своей прически, но и здоровью всего организма.

О том, как выбрать шампунь без сульфатов, чтобы эффективно ухаживать за локонами и кожей головы, разберемся в этой статье.

Чем вредны сульфаты и парабены в составе шампуня?

Сульфат натрия — вещество, которое выполняет роль пенообразователя. Этот компонент пользуется огромной популярностью у весомого числа производителей косметики для волос, поскольку позволяет быстро и эффективно очистить кожу головы от жира и загрязнений.

Но на этом все преимущества ингредиента заканчиваются. Будучи поверхностно-активным препаратом, компонент с легкостью проникает внутрь организма и становится причиной:

  • развития серьезных аллергических реакций;

  • зуда кожи головы;

  • шелушений и перхоти;

  • секущихся кончиков;

  • обильного выпадения волос;

  • тусклого цвета локонов.

Шампуни, в составе которых нет агрессивных химических веществ, — исцеляющий эликсир для поврежденных волос. Такие средства незаменимы для ухода за локонами, которые на регулярной основе подвергаются выравниванию утюжками, сушкой феном, окрашиванию или осветлению. Средства с безопасным составом — это также маст-хэв для девушек, делающих кератиновое выпрямление и ламинирование.

Преимущества натуральных шампуней

Далеко не всегда отсутствие сульфатов и парабенов в составе говорит о натуральности косметического средства. Некоторые уходовые препараты могут содержать химию. Чтобы выбрать полностью безопасную формулу шампуня, отдавайте предпочтение покупки натуральной и качественной косметике, например израильским шампуням Мертвого Моря.

Натуральная израильская косметика для ухода за волосами позволяет добиться невероятных результатов:

  • придать локонам мягкость и шелковистость;

  • избавиться от секущихся кончиков;

  • укрепить локоны и решить проблему ломкости;

  • сделать локоны послушными и эластичными;

  • предотвратить развитие аллергии и воспалений кожи головы;

  • активизировать рост волос;

  • увеличить прикорневой объем, который будет держаться в течение целого дня.

Профессиональные безсульфатные препараты прекрасно восстанавливают поврежденные волосы, наполняют их силой, придают здоровое сияние.

Как идентифицировать шампунь с сульфатами и парабенами

Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?

Задаваясь вопросом, как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов, нужно обращать внимание на такие моменты:

  1. Текст на этикетке. Если на ней нет надписей SLS, ALS, SLES, SMES, можно смело покупать косметику. Упомянутые аббревиатуры используются для обозначения опасных поверхностно-активных веществ.

  2. Запах и цвет средства. Натуральная косметика лишена ярко выраженного аромата, имеет прозрачный или нежно-молочный оттенок. Эти особенности обусловлены отсутствием искусственных отдушек и красителей в составе шампуня.

  3. Наличие этапа тестирования на животных. Косметика без агрессивной химии относится к разряду vegan-friendly. В нее не добавляются жиры животного происхождения и она никогда не тестируется на животных.

  4. Степень экономичности использования. Безсульфатные средства для волос расходуются быстрее, чем их химически активные аналоги. Ввиду невозможности создания обильной очищающей пены шампуня приходится использовать чуть больше.

  5. Флакон. Практически в 80% случаев производители безопасной косметики отдают предпочтение экологичным упаковкам и разливают свою продукцию в бутылочки из вторсырья или переработанных материалов.

Сегодня безсульфатная косметика пользуется огромной популярностью. Все больше потребителей отдают предпочтение безопасным средствам для ухода за волосами.

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Теги: news, новости, Украина, Шампунь, 7dniv, 7dnivinfo  
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