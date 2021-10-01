Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?

Главные критерии выбора любого средства для волос — эффективность и безопасность. Чтобы сохранить красоту и здоровье прядей, не пренебрегайте изучением этикетки флакона и узнайте состав содержимого. Наличие сульфатов или парабенов в перечне компонентов шампуня — веский повод вернуть средство обратно на полку. В противном случае есть риски навредить не только красоте своей прически, но и здоровью всего организма.
О том, как выбрать шампунь без сульфатов, чтобы эффективно ухаживать за локонами и кожей головы, разберемся в этой статье.
Чем вредны сульфаты и парабены в составе шампуня?
Сульфат натрия — вещество, которое выполняет роль пенообразователя. Этот компонент пользуется огромной популярностью у весомого числа производителей косметики для волос, поскольку позволяет быстро и эффективно очистить кожу головы от жира и загрязнений.
Но на этом все преимущества ингредиента заканчиваются. Будучи поверхностно-активным препаратом, компонент с легкостью проникает внутрь организма и становится причиной:
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развития серьезных аллергических реакций;
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зуда кожи головы;
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шелушений и перхоти;
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секущихся кончиков;
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обильного выпадения волос;
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тусклого цвета локонов.
Шампуни, в составе которых нет агрессивных химических веществ, — исцеляющий эликсир для поврежденных волос. Такие средства незаменимы для ухода за локонами, которые на регулярной основе подвергаются выравниванию утюжками, сушкой феном, окрашиванию или осветлению. Средства с безопасным составом — это также маст-хэв для девушек, делающих кератиновое выпрямление и ламинирование.
Преимущества натуральных шампуней
Далеко не всегда отсутствие сульфатов и парабенов в составе говорит о натуральности косметического средства. Некоторые уходовые препараты могут содержать химию. Чтобы выбрать полностью безопасную формулу шампуня, отдавайте предпочтение покупки натуральной и качественной косметике, например израильским шампуням Мертвого Моря.
Натуральная израильская косметика для ухода за волосами позволяет добиться невероятных результатов:
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придать локонам мягкость и шелковистость;
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избавиться от секущихся кончиков;
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укрепить локоны и решить проблему ломкости;
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сделать локоны послушными и эластичными;
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предотвратить развитие аллергии и воспалений кожи головы;
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активизировать рост волос;
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увеличить прикорневой объем, который будет держаться в течение целого дня.
Профессиональные безсульфатные препараты прекрасно восстанавливают поврежденные волосы, наполняют их силой, придают здоровое сияние.
Как идентифицировать шампунь с сульфатами и парабенами
Задаваясь вопросом, как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов, нужно обращать внимание на такие моменты:
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Текст на этикетке. Если на ней нет надписей SLS, ALS, SLES, SMES, можно смело покупать косметику. Упомянутые аббревиатуры используются для обозначения опасных поверхностно-активных веществ.
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Запах и цвет средства. Натуральная косметика лишена ярко выраженного аромата, имеет прозрачный или нежно-молочный оттенок. Эти особенности обусловлены отсутствием искусственных отдушек и красителей в составе шампуня.
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Наличие этапа тестирования на животных. Косметика без агрессивной химии относится к разряду vegan-friendly. В нее не добавляются жиры животного происхождения и она никогда не тестируется на животных.
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Степень экономичности использования. Безсульфатные средства для волос расходуются быстрее, чем их химически активные аналоги. Ввиду невозможности создания обильной очищающей пены шампуня приходится использовать чуть больше.
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Флакон. Практически в 80% случаев производители безопасной косметики отдают предпочтение экологичным упаковкам и разливают свою продукцию в бутылочки из вторсырья или переработанных материалов.
Сегодня безсульфатная косметика пользуется огромной популярностью. Все больше потребителей отдают предпочтение безопасным средствам для ухода за волосами.