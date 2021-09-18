Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі

Правильно розташовані радіатори в будинку гарантують тепловий комфорт навіть під час суворої зими. Здавалося б, вибір радіаторів — це проста справа. Як виявилося, більшість роблять це неправильно, що впливає як на неприємну атмосферу у квартирі, так і на високі рахунки. Помилки допускаються на самому початку, тобто при покупці радіаторів та їх установці. Як їх уникнути?

Які існують типи опалювальних приладів для будинку?

Тип радіаторів опалення, що використовуються в будівлі, повинен передбачати проєкт системи центрального опалення, який включає кожен добре підготовлений проєкт будинку. Дуже важливо, щоб радіатори, доступні за посиланням, були правильно підібрані для приміщень з точки зору їх потужності, способу підключення тощо. Це, однак, вимагає багатьох розрахунків та врахування, наприклад:

розмірів внутрішнього простору,

типу опалення,

утеплення будівлі,

і, нарешті, втрати тепла, які відбуваються через віконні прорізи.

Радіатори в односімейному будинку можуть мати різну форму і колір, тому підібрати їх до стилю інтер’єру не складно. Однак варто знати, що окремі моделі відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, але і дизайном, і способом роботи.

Найпопулярніші види обігрівачів

У минулому домашні радіатори мали в основному одну форму — чавунні радіатори, що були дуже важкими, масивними та не дуже естетичними. Однак їх перевагою була довговічність і тривалий відвід тепла. Сьогодні на вибір є ще багато моделей радіаторів, найпопулярніші з них:

Панельні обігрівачі — вони можуть бути одно-, дво- або трипластинчастими нагрівачами та мати форму сталевої панелі з плоским або перфорованим профілем з конвекційними листами всередині; вони швидко нагріваються і завдяки своїй великій площі поверхні випромінюють значну частину тепла.

Обігрівачі з алюмінієвих секцій — це сучасні та набагато полегшені варіанти традиційних радіаторів. Вони складаються з взаємопов'язаних елементів (секцій), в яких є повітряні канали, тому вони нагрівають внутрішні приміщення переважно конвекцією (природний потік повітря).

Конвекторні обігрівачі — складаються з корпусу з мідними трубами всередині, з алюмінієвими листами. Їх робота заснована на нагріванні повітря, що протікає через них.

Канальні обігрівачі — розміщуються в підлозі й використовують явище конвекції для обігріву приміщення, що в деяких моделях підтримується вентиляторами.

Радіатори для ванної кімнати — вони зазвичай нагадують сходинки з вузьких труб, тому часто служать вішалками для рушників, які прискорюють їх висихання під час опалювального сезону.

Декоративні радіатори — вони відрізняються декоративними корпусами або дизайнерськими формами, а також набагато різноманітнішим кольором, ніж стандартні моделі.

У продажу також є ребристі чавунні та сталеві радіатори, але тільки в перших можна регулювати потужність нагріву, додаючи або віднімаючи окремі елементи, тобто ребра.

Те, що радіатори в будинку працюють найкраще, повинні вирішувати насамперед практичні міркування, а не обов’язково естетичні. Радіатори повинні бути адаптовані в основному до типу опалення та потреби тепла в будівлі. Для опалення в енергоощадному будинку знадобляться одні обігрівачі, а в будівлі без ізоляції — зовсім інші.

На що слід звернути особливу увагу при виборі опалювальних приладів для свого будинку?

Ключовим питанням при виборі радіаторів для будинку є відповідність їх теплової потужності приміщенню. Кожен інтер’єр може мати різні вимоги щодо цього. Зазвичай враховується розмір кімнати, а також теплоізоляція будівлі. Ось приблизні значення потреби тепла в будівлях з різним ступенем ізоляції:

в будинках без утеплення: від 130 до 200 Вт / м;

в будинках з ізоляцією з коефіцієнтом тепловіддачі k = 0,7 Вт / мK: 90-100 Вт / м;

в будинках з ізоляцією з коефіцієнтом тепловіддачі k = 0,3 Вт / мK: 50-70 Вт / м.

Нові будинки повинні відповідати жорстким стандартам щодо теплоізоляції, а отже, демонструвати потребу в теплі 50–70 Вт / м2. Тому таким параметрам повинні відповідати встановлені в них радіатори.