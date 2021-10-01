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Досуг Сегодня, 14:1561
Как и из чего делать самокрутки

Сигареты из магазина не всегда могут удовлетворить вкусы ценителей, поэтому многие почитатели курения переходят на натуральный табак. Для создания папирос своими силами потребуется научиться делать самокрутки или наполнять гильзы. Преимущество их в том, что содержание можно выбрать по своему вкусу, миксовать смеси и создавать уникальные сигареты. Самый популярный вариант изготовления — создание самокруток.

Самокрутка: что это такое и из чего ее делают

Самокрутки — самый простой вариант сигарет, которые можно сделать своими руками. Для них используют табак и специальную бумагу. Скручивают вручную или с помощью простой машинки. Смеси для наполнения можно миксовать — делать крепче или легче.

Для абсолютного удобства самостоятельного изготовления самокруток потребуются:

  • фильтр. Его можно приобрести в специализированном магазине, использовать те, которые были в покупных. Как вариант — изготовить самостоятельно;
  • машинка. Она стоит недорого, однако существенно упрощает изготовление сигарет. Причем достигается оптимальное прессование табака, что очень важно в процессе курения;
  • табак. Он, пожалуй, главное действующее лицо, поэтому его выбору следует уделить особое внимание.

Чтобы получить сигареты, очень похожие на магазинные, можно приобрести гильзы, в них запаковывать табак еще проще. Может потребоваться увлажнитель. Он необходим, если сырье пересушено.

Выбор табака и бумаги

Табак на развес — оптимальное решение для самокруток. Выбор сорта зависит от предпочтений: крепче или легче — выбирать вам, то же касается и вкусовых качеств. При подборе учитывайте следующие характеристики:

  • влажность. Она должна быть оптимальной — в пределах — 12–14%. Это обеспечит удобство использования и приятные ощущения от курения;
  • измельчение. Если используете машинку, то подойдут более мелкие смеси. При ручном скручивании удобней с табаком, нарезанным полосками. В процессе набивки они цепляются друг за друга и создают плотный табачный ствол.

Было время, когда табак закручивали в газетную бумагу. Сегодня для этого используются специальные листы. Они отличаются составом, форматом, дизайном и даже особенностями тления. Чтобы подобрать оптимальный для себя вариант, потребуется экспериментировать. Главное, чтобы бумага была качественной, ведь именно от нее зависит возможность правильной скрутки.

Покупка машинки: стоит ли тратиться

Хороший аппарат стоит дорого, поэтому на первых порах можно пробовать скручивать самостоятельно. Если получается не очень хорошо, оптимальным решением будет приобретение машинки для набивки и гильз. Как вариант подойдет простейший роллер, который прокатывает бумагу и табак между валиками и существенно ускоряет процесс.

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Теги: news, новости, Украина, самокрутки, 7dniv, 7dnivinfo  
Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
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Досуг

Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
Сигареты из магазина не всегда могут удовлетворить вкусы ценителей, поэтому многие почитатели курения переходят на натуральный табак. Для создания папирос своими силами потребуется научиться делать самокрутки или наполнять гильзы.
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