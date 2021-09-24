Как открыть интернет-магазин одежды: с чего начать?

Вы планируете создать интернет-магазин, но не решаетесь из-за вложений, которые это может повлечь за собой? Сегодня продавать товары через Интернет может каждый. Также возможно создать интернет-магазин без необходимости владения компьютером. Оптовые поставщики одежды в Украине могут отправлять свои товары напрямую вашим клиентам. В Интернете достаточно информации, чтобы изучить основы онлайн-маркетинга, и такие компании, как PayPal, упрощают внедрение эффективной платежной системы. Вот несколько шагов по созданию интернет-магазина.
4 шага по созданию интернет-магазина
- Выберите имя и домен вашего интернет-магазина
Это одна из самых привлекательных частей любого проекта, поэтому я поставил ее в начале, чтобы подбодрить сотрудников. В интернет-магазине очень важно выбрать хороший домен. И имя, и домен должны легко запоминаться и записываться, они должны быть как можно короче и информативны.
Если вы решили создать свой интернет-магазин с платформой электронной коммерции, вы можете получить домен бесплатно в течение года с премиальным планом. Бесплатный план позволяет вам публиковать веб-сайт с доменом, в котором отображается бренд и реклама, поэтому важно, чтобы вы заключили премиальный план, как только магазин будет готов, чтобы он позволял вам отображать свой собственный домен без рекламы.
- Выберите хорошую хостинговую компанию
Это практически единственное вложение, которое вам нужно будет сделать для создания своего интернет-магазина, поэтому не скупитесь и ищите компанию, которая предлагает вам качественный хостинг и гарантию. Скорость вашего интернет-магазина имеет ключевое значение, как для пользователей, так и для позиционирования в поисковых системах. Медленная страница заставляет ваших пользователей устать ждать и покидать страницу, в то время как Google, например, штрафует страницы, которые загружаются более X секунд, отправляя их в конец результатов поиска. Вам даже стоит платить больше в AdWords за медленную страницу! Поэтому убедитесь, что ваша хостинговая компания гарантирует вам достаточно места для вашего интернет-магазина и хорошую скорость соединения.
- Выберите дропшиппера с гарантией
Очевидно, что поставщики дропшиппинга позаботятся о доставке продукта без каких-либо отличий от вашей компании, добавив ваш собственный счет в пакет, если вы хотите. Таким образом, клиент в равной степени удовлетворен, и нам не нужно вкладывать средства в складские запасы продуктов, в отправку заказов клиенту или беспокоиться о логистике. Компания прямой поставки позаботится обо всех этих услугах за вас. Существует множество списков оптовиков и дропшипперов, убедитесь, что вы выбрали одну из гарантий, выполните несколько тестов, прежде чем продавать напрямую своим клиентам, и выбрали еще несколько на случай, если вам придется что-то менять.
- Используйте хорошую CMS для электронной коммерции.
Как мы уже упоминали в разделе хостинга, если вы хотите продавать, не беспокоясь о технических вещах, лучше всего использовать конструктор веб-сайтов. Но если вы решитесь создать независимый веб-сайт, вам понадобится CMS или система управления контентом. В настоящее время существует множество совершенно бесплатных и полностью надежных CMS для электронной коммерции. Все они разработаны в большей или меньшей степени для того, чтобы ими могли пользоваться люди без особых технических знаний.
Кроме того, будучи инструментами с открытым исходным кодом и известными большому количеству профессионалов, существует множество компаний и фрилансеров, которые за небольшую плату могут ретушировать или расширять те функции, которые вы не можете сделать самостоятельно.