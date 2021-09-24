Как открыть интернет-магазин одежды: с чего начать?

Вы планируете создать интернет-магазин, но не решаетесь из-за вложений, которые это может повлечь за собой? Сегодня продавать товары через Интернет может каждый. Также возможно создать интернет-магазин без необходимости владения компьютером. Оптовые поставщики одежды в Украине могут отправлять свои товары напрямую вашим клиентам. В Интернете достаточно информации, чтобы изучить основы онлайн-маркетинга, и такие компании, как PayPal, упрощают внедрение эффективной платежной системы. Вот несколько шагов по созданию интернет-магазина.

4 шага по созданию интернет-магазина

Выберите имя и домен вашего интернет-магазина

Это одна из самых привлекательных частей любого проекта, поэтому я поставил ее в начале, чтобы подбодрить сотрудников. В интернет-магазине очень важно выбрать хороший домен. И имя, и домен должны легко запоминаться и записываться, они должны быть как можно короче и информативны.

Если вы решили создать свой интернет-магазин с платформой электронной коммерции, вы можете получить домен бесплатно в течение года с премиальным планом. Бесплатный план позволяет вам публиковать веб-сайт с доменом, в котором отображается бренд и реклама, поэтому важно, чтобы вы заключили премиальный план, как только магазин будет готов, чтобы он позволял вам отображать свой собственный домен без рекламы.

Выберите хорошую хостинговую компанию

Это практически единственное вложение, которое вам нужно будет сделать для создания своего интернет-магазина, поэтому не скупитесь и ищите компанию, которая предлагает вам качественный хостинг и гарантию. Скорость вашего интернет-магазина имеет ключевое значение, как для пользователей, так и для позиционирования в поисковых системах. Медленная страница заставляет ваших пользователей устать ждать и покидать страницу, в то время как Google, например, штрафует страницы, которые загружаются более X секунд, отправляя их в конец результатов поиска. Вам даже стоит платить больше в AdWords за медленную страницу! Поэтому убедитесь, что ваша хостинговая компания гарантирует вам достаточно места для вашего интернет-магазина и хорошую скорость соединения.

Выберите дропшиппера с гарантией

Очевидно, что поставщики дропшиппинга позаботятся о доставке продукта без каких-либо отличий от вашей компании, добавив ваш собственный счет в пакет, если вы хотите. Таким образом, клиент в равной степени удовлетворен, и нам не нужно вкладывать средства в складские запасы продуктов, в отправку заказов клиенту или беспокоиться о логистике. Компания прямой поставки позаботится обо всех этих услугах за вас. Существует множество списков оптовиков и дропшипперов, убедитесь, что вы выбрали одну из гарантий, выполните несколько тестов, прежде чем продавать напрямую своим клиентам, и выбрали еще несколько на случай, если вам придется что-то менять.

Используйте хорошую CMS для электронной коммерции.

Как мы уже упоминали в разделе хостинга, если вы хотите продавать, не беспокоясь о технических вещах, лучше всего использовать конструктор веб-сайтов. Но если вы решитесь создать независимый веб-сайт, вам понадобится CMS или система управления контентом. В настоящее время существует множество совершенно бесплатных и полностью надежных CMS для электронной коммерции. Все они разработаны в большей или меньшей степени для того, чтобы ими могли пользоваться люди без особых технических знаний.

Кроме того, будучи инструментами с открытым исходным кодом и известными большому количеству профессионалов, существует множество компаний и фрилансеров, которые за небольшую плату могут ретушировать или расширять те функции, которые вы не можете сделать самостоятельно.