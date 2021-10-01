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Досуг Вчера, 23:5238
Перевозка неисправного автомобиля: что следует знать об эвакуаторах?

Буксировка автомобиля — это услуга, которая используется не только в случае дорожно-транспортного происшествия, но и помогает во многих повседневных ситуациях. Круглосуточный эвакуатор в Харькове — это гарантия безопасности транспортировки автомобиля до сервисной станции или в любое другое место. Что нужно знать о буксировке автомобилей с помощью эвакуатора?

Кто может буксировать машину эвакуатором?

Для буксировки автомобилей используются различные типы транспортных средств, иногда буксирующие прицепы. Для некоторых требуются базовые водительские права категории B, другие могут управляться только специалистами. В случае поломки автомобиля самый простой способ доставить его к ближайшему механику или на заправочную станцию — буксировка автомобиля с помощью буксирного троса. Однако это решение хорошо только в некоторых случаях, и не всегда можно встретить водителя, который когда-либо буксировал автомобиль по дороге. Буксировка автомобилей требует немного знаний и опыта, соответствующих транспортных средств.

Перевозка на эвакуаторе

Транспортировка автомобиля на эвакуаторе основана в основном на правильном креплении транспортного средства, часто требуется помощь другого человека. В том случае, если ни у кого из людей нет соответствующего опыта, лучше привлечь специалиста, который сможет обеспечить безопасность перевозки. Неправильная установка автомобиля на прицеп опасна не только для самого транспортного средства и водителя прицепа, но и для других участников дорожного движения.

Для начала стоит знать, что необходимые разрешения для управления эвакуатором зависят от общего веса буксирного комплекта. 

В случае управления автомобилем, буксирующим полуприцеп, необходимо иметь водительские права категорий B + E. Водительское удостоверение данной категории позволяет управлять транспортным средством до 7 тонн, при этом максимальная масса прицепа составляет 3,5 тонны, при условии, что он оборудован отдельным тормозом.

В противном случае, когда есть только инерционный тормоз, максимальный вес прицепа не может превышать 2630 кг для автомобиля весом три с половиной тонны. Важной проблемой в случае буксировки транспортных средств являются также определенные технические ограничения, которые применяются к автомобилям, перевозящим другие автотранспортные средства. 

Установка и фиксация автомобиля на эвакуаторе

Перевозка автомобиля на эвакуаторе с самого начала должна осуществляться в соответствии с определенными правилами безопасности, вытекающими как из правовых норм, так и из принципов физики. 

Буксируемый автомобиль должен адекватно разгружать переднюю часть эвакуатора, т.е. примерно 10% веса эвакуатора с грузом должно приходиться на удерживающий крюк. Автомобиль также следует закрепить в соответствии с конкретными инструкциями. Транспортное средство, установленное на эвакуаторе, обычно блокируется ремнями за 3 или 4 колеса, не забывая проверять и тщательно закрывать пряжки. В случае эвакуатора с прицепом фактический вес прицепа не должен превышать вес самого эвакуатора.

Исправный эвакуатор - безопасный эвакуатор

Эвакуатор, как и любое транспортное средство, участвующее в дорожном движении, должен быть в рабочем состоянии. Ключевой вопрос — эффективный инерционный тормоз и освещение. Эвакуатор должен быть виден на дороге. Используемые крепежные ремни должны быть проверены и не должны иметь никаких следов механического износа. При передвижении по дорогам на эвакуаторе следует помнить, что стандартные эвакуаторы по дорогам с одинарной полосой для движения не могут двигаться со скоростью более 70 км / ч, а на двухполосных, скоростных и автомагистралях скорость эвакуатора должна быть ниже 80 км / час.

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Теги: news, новости, Украина, Эвакуатор, 7dniv, 7dnivinfo  
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